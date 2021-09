VONOVIA - Volksentscheid stimmt für Enteignung

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 55,720 € (XETRA)

In Deutschland wurde gestern gewählt und dabei ging es nicht nur um Bundestags- bzw. Landtagswahlen. In Berlin stimmte die Bevölkerung auch über die Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ ab. Konkret geht es bei der Initiative um das Vorhaben, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin, soweit sie eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen, gegen Entschädigung zu enteignen und in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen. In Berlin betrifft dies rund 240.000 Wohnungen, was in etwa 15 % des gesamten Mietbestandes darstellt.

Während sich die Politik gegen diese Enteignung ausspricht und die Entschädigungskosten auf 29-36 Mrd. EUR schätzt, sieht die Initiative das anders. Sie rechnet nur mit 7,3-13,7 Mrd. EUR Kosten, wobei diese Entschädigungssumme nicht bar ausgezahlt werden soll. Stattdessen werden Schuldverschreibungen vorgeschlagen, die aus den Mieteinnahmen getilgt werden und das über einen Zeitraum von 40 Jahren. Ein Vorschlag, der bei der Bevölkerung extrem gut ankommt. Im gestrigen Volksentscheid haben sich 57 % der Berliner Wähler für das Vorhaben entschieden. Demgegenüber stehen nur 39 % Nein-Stimmen. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass das Ergebnis für die Politiker im Berliner Senat nicht bindend ist!

Markt reagiert positiv!

Der Kurs der namensgebenden Deutschen-Wohnen-Aktie reagierte kaum. Dies verwundert nicht, da ein Übernahmeangebot von Vonovia vorliegt. Vonovia selbst aber kann im frühen Montagshandel um mehr als 3 % zulegen. Damit setzt sich die Erholung der letzten Tage weiter fort und das trotz des Wahlergebnisses. Das ist eine interessante Entwicklung, da hierin eine gewisse Stärke zum Ausdruck kommt. Charttechnisch wird trotz schlechter News gekauft und damit der mittelfristige Supportbereich um 53 EUR erneut bestätigt. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter durchstarten und die entscheidenden Widerstände bei 59,50-62,74 EUR testen.

Fazit: jeder muss selbst für sich entscheiden, was er von der Enteignungsinitiative hält und wie sehr er sich über seine Aktienengagements am Immobilienmarkt beteiligen möchte. Aus rein objektiver und charttechnischer Sicht ist die Vonovia-Aktie jedenfalls ein „Buy“, wobei der Preisbereich um 52,50 EUR momentan als günstig gewertet werden kann. Die Aktie konsolidiert in einer großen Range und erst bei einem bärischen Ausbruch könnte die Stimmung kippen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)