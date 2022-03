Vonovia will 1,66 Euro Dividende ausschütten

Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) wird den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung am 29. April 2022 eine Dividende in Höhe von 1,66 Euro je Aktie vorschlagen.

Dies entspricht einer Anhebung von 0,08 Euro im Vergleich zum Vorjahr, wenn die durch die Kapitalerhöhung gestiegene Anzahl der Aktien auch für die Dividende des Vorjahres berücksichtigt wird, wie Vonovia am Freitag mitteilte. Beim derzeitigen Börsenkurs von 47,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,47 Prozent.

Die Summe der Segmenterlöse verbesserte sich im Geschäftsjahr 2021 um 18,5 Prozent auf 6,18 Mrd. Euro, wie weiter berichtet wurde. Das Adjusted EBITDA Total stieg auf 2,27 Mrd. Euro (2020: 1,91 Mrd. Euro). Der Group FFO, die maßgebliche Kennzahl für die operative Ertragskraft, verbesserte sich von 1,35 Mrd. Euro auf 1,67 Mrd. Euro.

Für 2022 erwartet Vonovia für Umsatz, EBITDA und Group FFO ein Wachstum von mehr als 20 Prozent. Die Summe der Segmenterlöse wird voraussichtlich zwischen 6,2 und 6,4 Mrd. Euro liegen. Für das Adjusted EBITDA Total rechnet Vonovia mit einer Bandbreite von 2,75 bis 2,85 Mrd. Euro. Dadurch wird auch der Group FFO steigen und in einer Bandbreite von rund 2,0 bis 2,1 Mrd. Euro liegen.

Der Konzern ging am 11. Juli 2013 unter dem Namen Deutschen Annington an die Börse. Der Emissionspreis des Unternehmens lag bei 16,50 Euro. Nach dem Zusammenschluss der Deutschen Annington mit Gagfah erfolgte die Umbenennung der Deutschen Annington Immobilien SE in Vonovia SE. Im Jahr 2021 wurde die Deutsche Wohnen übernommen. Zum 31. Dezember 2021 zählten inklusive Deutsche Wohnen mehr als 565.000 Mietwohnungen zum Portfolio von Vonovia. Die in Deutschland mehr als 505.000 Wohnungen führen dort zu einem Marktanteil von 2,1 Prozent.

Redaktion MyDividends.de