Zu Beginn des neuen Jahres 2022 hat VOOPOO – ein Unternehmen, das kontinuierlich einzigartige Industriedesigns entwickelt – einen weiteren großen Schritt getan. Am 5. Januar brachte VOOPOO die Vinci Pod Royal Edition mit einem neuen Reliefdesign auf den Markt. Seine glänzende und leichte Form unterstreicht das Retro-Feel und strahlt aristokratisches Flair aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220105006059/de/

Antikes Reliefdesign für Pod

Aus den antiken sumerischen Ruinen, einer der Wiegen der menschlichen Zivilisation, wurden zahlreiche Reliefstücke ausgegraben. Auch in der heutigen Zeit bedienen sich viele Kunstwerke der Reliefkunst. Vivian, Leiterin des Produktentwicklungsteams bei VOOPOO, erklärt: „Gerade die antiken Reliefs und die modischen und zeitgenössischen Retro-Elemente haben uns zur Entwicklung der Vinci Pod Royal Edition-Serie inspiriert. Unser ursprüngliches Ziel war es, den künstlerischen und kulturellen Wert des Pod-Produkts selbst zu erkunden, sodass die Nutzer auch ihre künstlerischen Vorlieben bei der Anwendung des Produkts zum Ausdruck bringen können.“

Es ist jedoch nicht einfach, Reliefmuster auf empfindliche Pod-Produkte zu gravieren. Selbst kleine Fehler während des Herstellungsprozesses bewirken, dass eine Kunstobjekten angemessene Qualität nicht erreicht wird. Die sechs Produkte der Vinci Pod Royal Edition-Serie von VOOPOO wurden von erfahrenen Künstlern gestaltet und weisen Designelemente aus dem Retro-Jazz und cooler Graffiti-Kunst auf. Die Produktentwicklung dauerte 8 Monate und umfasste 12 Herstellungsverfahren und 68 Techniken. 80 % der Arbeit wurde dabei von Hand ausgeführt. Die Produkte sind das Ergebnis der Zusammenarbeit von über 20 Personen: Industriedesigner, Produktingenieure und Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung.

Noch beeindruckender als das einzigartige Relief ist das taktile Erlebnis. Das Reliefmuster jedes Produkts ist verschieden. Die Kunden können ihre Wahl daher nach ihren individuellen visuellen und taktilen Vorlieben treffen. Wenn Sie den Pod „tactile beauty“ in der Hand halten, erfahren Sie durch seine konkav-konvexe Oberfläche ein künstlerisches Meisterwerk, das Ihnen ein edles Erlebnis über Ihre Fingerspitzen vermittelt.

Fokus auf das Produkterlebnis des Nutzers

Neben den visuellen Eigenschaften soll auch das Material des Produkts und das Benutzererlebnis zu den Gewohnheiten der Nutzer passen. Das Produktentwicklungsteam von VOOPOO hat die Aluminiumlegierung 6061 ausgewählt, die sich durch eine überragende Festigkeit, Plastizität, Risszähigkeit, Ermüdungsbeständigkeit, Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion und Korrosionsbeständigkeit bei Abblätterung auszeichnet und aufgrund dieser Eigenschaften in der Luft- und Raumfahrt, im Hochgeschwindigkeitsverkehr und in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt. Zudem ist erwähnenswert, dass basierend auf 268 präzise Luftströmungsexperimente das Design des Transmitters und Luftkanals der VINCI Pod Royal Edition optimiert wurde, was einen beispiellosen Komfort beim Einziehen durch den Mund ermöglicht.

Die VINCI Pod Royal Edition wird mit der visuellen VINCI POD-Kartusche geliefert, die es dem Nutzer ermöglicht, die verbleibende Menge an E-Liquid in Echtzeit abzulesen, sodass er rechtzeitig nachfüllen kann und ein sorgenfreier Genuss gewährleistet ist. Gleichzeitig ist die VINCI Pod Royal Edition mit 0,8-Ω- und 1,2-Ω-Zerstäubern ausgestattet, damit die Nutzer je nach Präferenz verschiedene Geschmacks- und Nikotinstärken wählen können. Bei der VINCI Pod Royal Edition ist auch das Atmungslicht perfekt integriert, sodass es aufleuchtet, wenn der Nutzer inhaliert, und erlischt, wenn er aufhört – dies vermittelt dem Nutzer ein besonderes dynamisches Gefühl.

WARNHINWEIS: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.

Voopoo-Website: https://www.voopoo.com/

IG: https://www.instagram.com/voopoo_global/

https://www.instagram.com/voopootechofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/Voopootech/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@voopoo_indonesia?lang=en

Die offizielle, autorisierte Version dieser Pressemitteilung ist die englischsprachige Originalfassung. Übersetzungen werden lediglich zum besseren Verständnis angeboten und sollten stets mit der Originalfassung verglichen werden, die als einzige Version dieses Textes rechtlich verbindlich ist.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220105006059/de/

Geschäftsanfragen: sales@voopoo.com



Media Relations: Tingkai Xu, Senior PR Manager

Mobil: 15957944779

E-Mail: kai@voopootech.com