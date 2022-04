VOOPOO und ZOVOO erwarten Sie auf der National Convenience Show Birmingham 2022

VOOPOO, die führende E-Zigaretten-Marke, und deren Schwestermarke ZOVOO freuen sich darauf, Sie auf der National Convenience Show Birmingham 2022 begrüßen zu dürfen, die vom 25. bis 27. April stattfindet.

Die National Convenience Show Birmingham ist die größte Einzelhandelsmesse in Großbritannien und gleichzeitig die weltweit wichtigste Fachmesse der Einzelhandelsbranche. In diesem Jahr werden mehr als 1.000 Aussteller aus aller Welt zusammenkommen, um sich über die neuesten Erkenntnisse über das Kaufverhalten der Verbraucher und über Handelstrends auszutauschen und brennende Themen wie Technologie, nachhaltige Entwicklung, Lebensmittelhygiene und Gesundheit sowie Social Media zu erörtern. Auf der Messe werden mehr als 90.000 Fachbesucher erwartet.

Als Marktführer im Bereich der E-Zigaretten-Technologie werden VOOPOO und ZOVOO an ihrem 25 Quadratmeter großen, unverwechselbar gestalteten Messestand drei neue Produkte des Jahres präsentieren und neue technologische Innovationen und intelligentere Angebote aus der E-Zigaretten-Branche vorstellen. Bei VOOPOO freut man sich darauf, bei diesem Anlass zur gemeinsamen Entwicklung des Markts mit weiteren hervorragenden Partnern, Markenunternehmen und Verbrauchern in Kontakt zu treten.

Auch der ARGUS GT 2, ein Produkt aus der hochwertigen ARGUS-Serie von VOOPOO und das erste MOD-Produkt im Jahr 2022, wird auf der Messe zu sehen sein. Der ARGUS GT 2 hat den klassischen Stil des ARGUS GT übernommen und bietet darüber hinaus einen komplett aktualisierten, professionellen E-Zigaretten-Genuss, ein maskulines, ästhetisches Design und verbesserte Stoßfestigkeit, um Liebhaber eindrucksvoller Dampfwolken und jene E-Zigaretten-Konsumenten zu erfreuen, denen eine intensive Dampfentwicklung, hohe Leistung und lange Lebensdauer wichtig sind. Das Produkt bietet damit ein neues Maß an Genuss.

Leistungsstarke E-Zigaretten-Plattform TPP, hohe Leistung und gewaltige Dampfwolken

Der ARGUS GT 2 ist mit der universell verwendbaren E-Zigaretten-Plattform TPP von VOOPOO kompatibel und bietet eine maximale Ausgangsleistung von 200 W. In dem Moment, in dem die Zündtaste gedrückt wird, werden ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch gewaltige Dampfwolken erzeugt, die dem Verbraucher ein ultimatives Geschmackserlebnis und intensiven visuellen Genuss bieten. Die stabile Ausgangsleistung von 200 W ermöglicht dem Verbraucher ganz entspanntes, luxuriöses Genießen.

Erstklassiges wasser-, staub- und stoßfestes Gehäuse, das problemlos auch im Freien mit extremen Bedingungen zurechtkommt

Der ARGUS GT 2 ist nach IP68 zertifiziert und erfüllt somit die höchste Schutzklasse in puncto Wasser-, Staub- und Stoßfestigkeit. Nach Tausenden von Tests hat das Team von ARGUS GT 2 ein starkes, doppelschichtiges, wasserdichtes, staubdichtes, frostsicheres und stoßfestes Gehäuse entwickelt, das problemlos und ohne Leistungseinbußen auch im Freien mit extremen Bedingungen zurechtkommt und Temperaturen von -20 °C bis +60 °C standhält. Der ARGUS GT 2 ist so robust und langlebig, dass er für Vaper definitiv die beste Wahl für das genussvolle Dampfen im Freien sein wird.

Innovatives Vulkankrater-Design, das gewaltige Dampfwolken erzeugt und Auslaufsicherheit garantiert

Der für gewaltige Dampfwolken konzipierte ARGUS GT 2 wird mit dem MAAT TANK NEW geliefert. Der Tank weist ein einzigartiges Vulkan-Krater-Design auf, bei dem der Luftstrom von zwei Seiten her erfolgt. Dies ermöglicht ein um 60 Prozent höheres Luftstromvolumen und die Erzeugung dichterer Dampfwolken mit höherer Geschwindigkeit. Zudem sorgt es dafür, dass das Kondensat auf dem unteren Isolierungsbereich besser abfließt, sodass ein Auslaufen ausgeschlossen ist.

Der hochwertige GENE.TT 2.0 Chip bietet neuartigen Genuss mit intelligenter Steuerung für alle Betriebsarten

Der ARGUS GT 2 ist mit der GENE.TT 2.0 Technologie und einem aktualisierten intelligenten Chipsatz ausgestattet, der die Leistung automatisch anpassen kann und den Wechsel zwischen den Betriebsarten Smart, RBA, Turbo und TC unterstützt, sodass der Konsument sein tägliches Geschmackserlebnis problemlos steuern kann. Darüber hinaus ist das Gerät mit einer verborgenen Typ-C-Schnellladeschnittstelle mit 3 A ausgestattet. Auch die Ladegeschwindigkeit ist um 30 Prozent höher. VOOPOO Produkte sind in vielen Farben und im modernen Design erhältlich. Der ARGUS GT 2, der auf der diesjährigen Messe vorgestellt wird, bildet da keine Ausnahme. Er wird in fünf neuen Farben erhältlich sein, darunter Karbonfasergrau, Limettengrün und Dunkelblau. Diese perfekte Fusion von Technologie und Design wird in der Branche sicherlich für weitere Überraschungen sorgen.

ZOVOO wird darüber hinaus die auf dem POD-Markt revolutionäre DRAGBAR 600-Serie vorstellen, die erste Einweg-E-Zigarette mit Lichtbalken. Die DRAGBAR-Serie ist seit ihrer Markteinführung bei Konsumenten in aller Welt sehr beliebt. Die innovative Verwendung von Ethylmaltol für die Süße in E-Liquids kann der Zuckerabhängigkeit, die Gesundheitsschäden verursachen kann, wirksam vorbeugen und ist bei E-Zigaretten-Konsumenten beliebt, die zuckerfreie bzw. zuckerarme E-Liquids bevorzugen. Welche bahnbrechende Technologie werden die auf der Messe vorgestellten DRAGBAR 600-Produkte aufweisen? Für welche weiteren Überraschungen werden neben dem ARGUS GT 2 die beiden anderen geheimnisumwitterten neuen Produkte von VOOPOO in der Branche sorgen? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie vom 25. bis 27. April bei der National Convenience Show Birmingham 2022 an Stand E20!

Über VOOPOO

Das 2017 gegründete Unternehmen VOOPOO ist aufgrund seiner DRAG-Serie rasch gewachsen und wird von Vapern aus der ganzen Welt geschätzt. VOOPOO ist ein Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Markenbetrieb vereint. Es führt vier Flaggschiff-Produktreihen: DRAG, VINCI, ARGUS und die V-Serie, die den Verbrauchern ein sicheres, zuverlässiges und vielseitiges Produktangebot für alle Gegebenheiten bieten. Derzeit werden VOOPOO-Produkte in mehr als 70 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Asien verkauft. VOOPOO will langfristigen Mehrwert schaffen, den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Markenwesen und Lieferkette stärken und Innovationen und Entwicklungen in der E-Zigaretten-Branche fördern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.voopoo.com/. Folgen Sie uns auch auf Instagram, Facebook und TikTok.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine suchtauslösende Substanz.

