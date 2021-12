Vopak Moda Houston setzt sein voll funktionsfähiges Marine-Terminal im Hafen von Houston in Betrieb

Das „Vopak Moda Houston“-Terminal ist das erste „Greenfield“-Terminal im Hafen von Houston seit mehr als einem Jahrzehnt.

Positionierung als wichtigster Umschlagplatz für Wasserstoff und kohlenstoffarmes Ammoniak an der US-Golfküste.

Das einzige wasserseitige Ammoniak-Terminal im Hafen von Houston mit Tiefwasserkapazitäten.

Das hochmoderne Terminal ist über eine Pipeline direkt mit dem petrochemischen Zentrum von Houston verbunden.

Vopak Moda Houston, LLC gab heute bekannt, dass sein Seeterminal im Hafen von Houston vollständig betriebsbereit ist. Vopak Moda Houston wurde 2016 gegründet und ist ein Joint Venture zwischen Royal Vopak und Moda Midstream. Vopak Moda Houston liegt strategisch günstig im Raffinerie- und Petrochemiekorridor von Houston und in unmittelbarer Nähe zu mehreren Ammoniak-, Wasserstoff- und Stickstoffpipelines. Es handelt sich um die erste „Greenfield“-Terminalentwicklung im Hafen von Houston seit mehr als einem Jahrzehnt. Das Terminal ist für den Umschlag von sehr großen Gastankern (Very Large Gas Carriers, VLGC) sowie kleineren Schiffen und Lastkähnen ausgelegt. Vopak Moda Houston ist das einzige wasserseitige Ammoniak-Terminal im Hafen von Houston mit Tiefwasserkapazitäten. Das Terminal besitzt bereits Genehmigungen für zusätzliche Anlegeplätze. Vopak Moda Houston ist über eine Pipeline direkt mit dem Petrochemiekomplex des Hafens von Houston verbunden, dem größten Petrochemiekomplex des Landes und dem zweitgrößten der Welt.

The waterfront at the Vopak Moda Houston terminal. Shown here: barge and vessel unloading and two 15,000 metric ton ammonia storage tanks. (Photo: Business Wire)

„Wir freuen uns sehr, das Vopak Moda Houston Terminal gemeinsam mit unserem Partner Royal Vopak, unseren Kunden und anderen Stakeholdern in Betrieb zu nehmen“, sagte Jonathan Z. Ackerman, CEO und Gründer von Moda Midstream. „In der heutigen Welt müssen die Lieferketten widerstandsfähig und nachhaltig sein.Mit der Fähigkeit, Ammoniak und andere Druckgase für unsere derzeitigen und zukünftigen Kunden sicher und zuverlässig zu transportieren, ist Vopak Moda Houston ein wichtiges Glied in der neu gestalteten Lieferkette im Rahmen der Energiewende. Wir führen derzeit aktive Gespräche mit Kunden, um Logistiklösungen für CO2-arme Produkte anzubieten, einschließlich Lagerung und Umschlag von grünem und blauem Ammoniak und Wasserstoff sowie CO2-arme Bunkerung. Dank der Zielstrebigkeit, der harten Arbeit und der Zusammenarbeit zwischen den Teams seit der Gründung ist Vopak Moda Houston in einer guten Ausgangsposition, um der führende Umschlagplatz für kohlenstoffarmes Ammoniak und Wasserstoff an der US-amerikanischen Golfküste zu werden.“

Chris Robblee, Präsident von Vopak Americas, fügte hinzu: „Wir freuen uns über diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit Moda. Sie fügt sich sehr gut in die Strategie von Vopak ein, neue Infrastrukturlösungen für Produkte wie Ammoniak zu entwickeln. Mit unserem Know-how und unserer Präsenz in den wichtigsten Industrieclustern sind wir bestens dafür gerüstet, einen aktiven Beitrag zur Entwicklung neuer Lieferketten für die Energie und die Rohstoffe der Zukunft zu leisten.“

Ammoniak spielt bereits jetzt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, da es wichtige Bestandteile für die chemische Produktion liefert und in Düngemitteln als Nährstoff für die von uns angebauten Lebensmittel dient. Es wird erwartet, dass Ammoniak in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, da es als bevorzugtes Trägermaterial für die Speicherung und den Transport von kohlenstoffarmem Wasserstoff eingesetzt wird. Darüber hinaus findet Ammoniak zunehmend Anwendungsmöglichkeiten in Energiezellen, bei der Stromerzeugung und bei der Bunkerung von Schiffen.

Vopak Moda Houston betreibt darüber hinaus einen Schienenkreislauf für Ganzzüge, der von allen drei großen Bahnlinien bedient wird. Vopak Moda Houston hat den Bau seiner Schieneninfrastruktur für die Lagerung und den Umschlag von Druckgas für ein weltweit tätiges Energieunternehmen abgeschlossen.

Vopak Moda Houston Terminal: Schlüsselkennzahlen

Vollautomatisiertes Terminal mit modernster Sicherheitstechnik

Neu konstruiertes Tiefwasserdock mit hochmodernen Schiffsentlade- und -verladearmen

Aktuelle Tanks: 2 x 15.000-Tonnen-Tanks für die Lagerung von gekühltem Ammoniak

Derzeitige Kapazität: 30.000 metrische Tonnen insgesamt

Bullet-Drucktanks: 5

Gesamtkapazität der Bullet-Tanks: 14.285 Fässer

Über Royal Vopak

Royal Vopak ist das weltweit führende unabhängige Tanklagerunternehmen. Wir lagern lebenswichtige Produkte mit großer Sorgfalt. Mit unserer über 400-jährigen Geschichte und unserem Fokus auf Nachhaltigkeit sorgen wir für eine sichere, saubere und effiziente Lagerung und Handhabung von flüssigen Massengütern und Gasen für unsere Kunden. Auf diese Weise gewährleisten wir die Lieferung von Produkten, die für unsere Wirtschaft und unser tägliches Leben von entscheidender Bedeutung sind – von Chemikalien, Ölen, Gasen und Flüssiggasen bis hin zu Biokraftstoffen und Speiseölen. Wir sind fest entschlossen, wichtige Infrastrukturlösungen für die sich verändernden Energie- und Rohstoffsysteme der Welt zu entwickeln und gleichzeitig in Digitalisierung und Innovationen zu investieren. Vopak ist an der Euronext Amsterdam notiert und hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Weitere Informationen finden Sie unter vopak.com.

Über Moda Midstream, LLC

Moda Midstream, LLC entwickelt fortschrittliche und hochentwickelte Infrastrukturen für die Lagerung und den Umschlag von Flüssigprodukten, die unverzichtbar für unsere Wirtschaft und unseren Lebensstil sind. Moda hilft Kunden dabei, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer Lieferketten zu schützen. Moda hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger Lösungen der Logistik- und Terminalanbieter der Wahl zu sein. Moda wird von EnCap Flatrock Midstream finanziell unterstützt. Im Oktober 2021 schloss Modaden Verkauf seines Moda Ingleside Energy Center (MIEC) an Enbridge ab. Das MIEC, das jetzt als Enbridge Ingleside Energy Center bekannt ist, ist das größte Rohölexportterminal der USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.modamidstream.com.

Über EnCap Flatrock Midstream

EnCap Flatrock Midstream stellt erfahrenen Managementteams, die sich auf Infrastrukturprojekte im Midstream-Bereich in Nordamerika konzentrieren, wertsteigerndes Wachstumskapital zur Verfügung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 im Rahmen einer Partnerschaft zwischen EnCap Investments L.P. und Flatrock Energy Advisors, LLC gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in San Antonio und Niederlassungen in Oklahoma City und Houston betreut Investitionszusagen in Höhe von fast 9 Milliarden USD von einer breiten Gruppe renommierter institutioneller Investoren. EnCap Flatrock Midstream tätigt derzeit Zusagen für neue Managementteams aus dem EFM Fund IV, einem Fonds mit einem Volumen von 3,25 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.efmidstream.com.

