Vor der US-Wahl: Die Märkte sind nervös

Steigende Corona-Zahlen und die Furcht vor wirtschaftlichen Turbulenzen halten die Märkte aber schon vorher in Atem. Was bedeutet das für die Aktienmärkte und Rohstoffe? Marktkenner Ascan Iredi, Senior Portfoliomanager bei der DZ Privatbank, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, worauf sich Anleger gerade einstellen sollten. Was bedeutet all das für eine mögliche Jahresendrallye? Mehtr dzu in der vollständigen Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048