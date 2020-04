Vor EU-Gipfel: Kein rascher Durchbruch im Finanzstreit erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem EU-Gipfel ist die Hoffnung auf einen raschen Kompromiss im Streit über gemeinsame Schulden für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise gedämpft. Eine Lösung werde nicht binnen zwei Tagen zu finden sein, sagte ein EU-Vertreter mit Einblick in die Verhandlungen am Donnerstag. "Das wird seine Zeit brauchen." Zu hoffen sei auf Fortschritte bis Juni oder Juli.

Die EU-Finanzminister hatten sich bereits grundsätzlich auf die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds in Verbindung mit dem nächsten mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union geeinigt. Das sei auch Konsens im Kreis der 27 Länder, sagte der EU-Vertreter. Allerdings gingen die Vorstellungen über die Ausgestaltung weit auseinander. Auch die Ideen der EU-Kommission zur Finanzierung des wirtschaftlichen Erholung würden nicht von allen Staaten akzeptiert.

Das Modell der EU-Kommission ist bisher nur in Umrissen bekannt. Erwogen wird demnach, dass die Kommission mit Hilfe von Garantien aus dem EU-Budget selbst Anleihen aufnimmt und Geld am Kapitalmarkt leiht, um die wirtschaftliche Erholung in den am stärksten von der Pandemie getroffenen Staaten zu unterstützen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will den Plan beim Videogipfel am Donnerstag vorstellen./vsr/DP/fba