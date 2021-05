Vor Impfgipfel - Streit über Umgang mit Kindern

(durchgehend neu)

- von Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern gibt es Streit über den Umgang mit Kindern in der Coronavirus-Pandemie.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kritisierte Äußerungen der Ständigen Impfkommission (Stiko), die eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder skeptisch sieht. Dies irritiere ihn und auch viele andere Menschen, sagte Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb am Donnerstag in Berlin dafür, dass Eltern individuell über eine Impfung ihrer Kinder entscheiden könnten. Über das weitere Vorgehen wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am Nachmittag beraten.

Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries hatte am Mittwoch im rbb gesagt, eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche sei in Deutschland nicht zu erwarten. Es sei derzeit nichts über mögliche Nebenwirkungen in dieser Altersgruppe bekannt. "Bei unklarem Risiko kann ich zurzeit noch nicht vorhersehen, dass es eine Impfempfehlung für eine generelle Impfung geben wird", sagte von Kries. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Freitag über die beantragte Zulassung des Vakzins von BioNTech/Pfizer für eine Impfung ab zwölf Jahren beraten. Nach der EMA-Entscheidung wird die Stiko dann ihre Empfehlung abgeben. Bislang ist das Mittel in Europa ab 16 Jahren zugelassen.

Weil sagte, vor ein paar Wochen habe es noch geheißen, Schulen seien Brutstätten der Pandemie. "Jetzt heißt es plötzlich, Kinder und Jugendliche stellen so gut wie gar kein Risiko dar." Beides sei falsch, da Kinder und Jugendliche sich infizieren können und das Virus weitergeben. "Deshalb müssen sie ein Impfangebot bekommen – sofern eine Zulassung vorliegt, bei der Nutzen und Risiken abgewogen wurden." Gesundheitsminister Spahn hat mehrfach betont, sollte BioNTech/Pfizer ab zwölf Jahren zugelassen werden, solle es noch im Lauf des Sommers für alle Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe ein Impfangebot geben.

Zusätzlich angeheizt wird die Debatte dadurch, dass die Bundesregierung die Impfpriorisierung ab dem 7. Juni aufheben will. Das heißt, dass sich dann jeder Impfwillige um einen Termin kümmern kann. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag sind bislang knapp 47,4 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht worden, davon 34,3 Millionen Erst- und gut 13 Millionen Zweitimpfungen. Eine erste Impfung haben demnach bislang 41,2 Prozent der Deutschen erhalten, 15,7 Prozent haben bereits die zweite Dosis und damit den vollständigen Impfschutz.

In Berlin betonte Spahn, es gehe darum, möglichst viele Deutsche möglichst schnell zu impfen. Vor vier bis sechs Wochen hätte niemand erwartet, dass mittlerweile mehr als 40 Prozent der Deutschen geimpft seien. Insofern erwarte er am Donnerstag einen "Gipfel der Zuversicht". Mit Blick auf Kinder und Jugendliche sagte der CDU-Politiker, Eltern müssten individuell über eine Impfung ihrer Kinder entscheiden können und Risikofaktoren wie Vorerkrankungen abwägen. Dabei sei die Stiko-Empfehlung zwar wichtig. Er selbst habe sich aber auch schon über eine solche Empfehlung hinweggesetzt. Spahn betonte, eine Impfpflicht in Schulen und Kitas werde es nicht geben.

"UNSER WEG AUS DER PANDEMIE"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer warnte vor einer überstürzten Entscheidung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. "Grundsätzlich ist bei Impfungen von Kindern ein differenzierterer Maßstab als bei Erwachsenen anzulegen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu müsse erst die Empfehlung der Stiko abgewartet werden. Dagegen forderte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller rasche Klarheit. Wenn man in das nächste Schuljahr mit zweifach geimpften Kindern starten wolle, dann müsse man bald mit den Impfungen anfangen, sagte der SPD-Politiker in der ARD.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet Klarheit. "Impfung ist unser Weg aus der Pandemie", sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. "Es wäre daher natürlich gut, wenn wir auch Kindern und Jugendlichen den Schutz geben könnten." Aktuell gebe es aber bei den Eltern große Unsicherheit. "Da muss unbedingt Klarheit her." Der Chef des Hausärzteverbands NRW, Oliver Funken, hält indes nichts von einer allgemeinen Impfung für Kinder. "Das Impfen der Erwachsenen gegen das Coronavirus muss weiterhin oberste Priorität haben", sagte Funken der "Rheinische Post".

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist unterdessen weiter rückläufig. Das RKI registrierte am Donnerstag 6313 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 5985 Fälle weniger als eine Woche zuvor. 269 weitere Menschen starben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf 41,0. Am Tag zuvor betrug der Wert 46,8. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,66 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 87.995 Menschen starben.