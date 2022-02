Vorbörse: Angst an der Wall Street hat sich bewahrheitet – Dax rutsch unter 14.000 ab – Ölpreis Brent über 100 Dollar – Rubel bricht ein

DEUTSCHLAND: – KURSEINBRUCH ERWARTET – Russlands Angriff auf die Ukraine dürfte am Donnerstag den Dax unter 14 000 Punkte drücken. "Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, "trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte".

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 5,2 Prozent auf 13 864 Punkte. Auf etwa diesem Stand hatte sich der Dax zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr gezeigt. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, wird an diesem Donnerstag ebenfalls kräftig im Minus erwartet.

Im Sog des Konflikts um die Ukraine ist der Dax in den vergangenen sechs Börsentagen bereits um etwas mehr als fünf Prozent abgesackt. Nun dürfte er in etwa noch einmal soviel einbüßen. Seit Jahresbeginn würde sich dies aktuell auf ein Minus von 12,7 Prozent summieren, nachdem das deutsche Börsenbarometer 2021 noch knapp 16 Prozent zugelegt hatte. Gründe für die Korrektur im bisherigen Jahresverlauf sind abgesehen von der Ukraine-Krise die zunächst in den USA anstehende Zinswende.

Nach massiven Cyberangriffen am Vortag ordnete Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag einen Militäreinsatz in der Ukraine an und startete Raketenangriffe in der gesamten Ukraine. Zuvor hatten ihn die Separatisten in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk um militärischen Beistand gebeten. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an.

USA: – KURSRUTSCH – Die Angst vor einem militärischen Ukraine-Konflikt und seinen Folgen hat die US-Börsen am Mittwoch auf mehrmonatige Tiefs gedrückt. Eine frühe Erholung wurde schnell wieder beendet, im späten Handel sackte der Dow Jones Industrial mit knapp 33 085 Punkten auf das niedrigste Niveau seit April 2021. Über die Ziellinie ging der Leitindex dann 1,38 Prozent tiefer bei 33 131,76 Punkten. Allmählich gerät die runde Marke von 33 000 Punkten ins Visier.

ASIEN: – ANGRIFF AUF UKRAINE BELASTET – Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag stark belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte um 3,2 Prozent ab und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,9 Prozent ein. Am Donnerstagmorgen ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 167,52 0,93%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1245 -0,53

USD/Yen 114,6030 -0,35

Euro/Yen 128,8735 -0,88

ROHÖL:

Brent 101,90 5,05 USD

WTI 96,94 4,76 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

Redaktion onvista / dpa-AFX

