Vorbörse: Apple und Tesla ziehen Techwerte weiter hoch – Dax um freundlichen Wochenausklang bemüht – Dollar wieder schwächer

DEUTSCHLAND: – LEICHTE GEWINNE – Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am letzten Handelstag der Woche fort. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag dürfte dieser am Freitag zum Handelsbeginn wieder leicht zulegen. Wieviel die Kursgewinne wert sind, könnte sich schon kurz nach dem Start zeigen, wenn Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone veröffentlicht werden. Diese gelten als konjunkturelle Frühindikatoren. Der Broker IG taxierte den Dax knapp eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12.906 Punkte und damit 0,6 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

USA: – TECH-WERTE IN REKORDLAUNE – Die fortgesetzte Rally der Technologiewerte hat der Wall Street am Donnerstag wieder Gewinne beschert. Nachdem am Mittwoch letztlich Gewinnmitnahmen das Bild bestimmt hatten, behaupteten sich die Tech-Indizes diesmal im Plus und erreichten einmal mehr historische Höchststände – beflügelt von Rekordhochs bei Apple und Tesla. Angesichts schwacher Konjunkturdaten schaffte der Dow Jones Industrial nur ein kleines Plus.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Nach der jüngsten Schwächephase haben die Börsen in Asien am Freitag Kursgewinne verzeichnet. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,38 Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,20 Prozent und der Hang Seng in Hongkong kletterte um 1,40 Prozent. Die Rekordlaune an der US-Technologiebörse hellte auch die Stimmung in Asien etwas auf.

DAX 12830,00 -1,14%

XDAX 12871,09 -0,48%

EuroSTOXX 50 3273,98 -1,32%

Stoxx50 2968,56 -1,04%

DJIA 27739,73 0,17%

S&P 500 3385,51 0,32%

NASDAQ 100 11477,05 1,4%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,79 -0,10%

DEVISEN: – DOLLAR SCHWÄCHELT WIEDER – Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1880 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1850 Dollar festgesetzt.

Am Freitag stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen IHS Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes für den Monat August. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Wirtschaft der Eurozone. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise wird mit einer weiteren Stabilisierung gerechnet.

Euro/USD 1,1878 0,14%

USD/Yen 105,6240 -0,16%

Euro/Yen 125,4560 -0,02%

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Händler sprachen von einem ruhigen Marktgeschehen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,03 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 42,90 Dollar.

Wenngleich die Rohölpreise auf Wochensicht etwas zugelegt haben, steht der Markt weiter im Bann gegenläufiger Kräfte. Gedämpft wird der Optimismus durch die in vielen Ländern steigenden Corona-Infektionszahlen. Der ungewisse Fortgang der Pandemie belastet die Konjunkturerwartungen und die Aussichten für die Ölnachfrage.

Optimistisch stimmen dagegen Konjunkturdaten, die unter dem Strich auf eine wirtschaftliche Stabilisierung nach dem Einbruch in der Corona-Krise hindeuten. Allerdings dürfte der konjunkturelle Fortgang stark von der Entwicklung der Pandemie abhängen. Das Erdölkartell Opec ist jedoch bislang recht erfolgreich mit seiner Strategie, das zeitweise viel zu hohe Angebot zu reduzieren und an die krisenbedingt niedrigere Nachfrage anzupassen.

Brent 45,07 +0,17 USD

WTI 42,95 +0,13 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 69 (67) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 33,00 (34,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 45 (38) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 48,29 (38,93) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 940 (920) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 10000 (7600) DKK – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1700 (1560) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 9500 (7800) DKK – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 38,2 (33,7) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 345 (370) CHF – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT A.P. MOLLER-MAERSK AUF ‚NEUTRAL‘ (‚OW‘) – ZIEL 10369 (10219) DKK

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Hafen Hamburg Online-Pk zum Seegüterumschlag im ersten Halbjahr 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig)

01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/20 (vorab)

EUR: Moody’s Ratingergebnis Frankreich, Bosnien-Herzegowina

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland, Lettland

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: FDP Pk zu Ergebnissen eines digitalen Jobgipfels

11:30 DEU: Gemeinsame Pk Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach Treffen mit Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien

EUR/GBR: Abschluss der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

11:00 Pk EU-Chefunterhändler Michel Barnier

15:00 USA: Anhörung von Louis DeJoy – CEO von United States Postal Service – im US-Senat

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Markit August (Punkte)

Industrie 53,0 52,4

Dienstleistungen 56,0 57,3

09.30 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Markit August (Punkte)

Industrie 52,3 51,0

Dienstleistungen 55,2 55,6

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Markit August (Punkte)

Industrie 52,7 51,8

Dienstleistungen 54,5 54,7

Gesamt 55,0 54,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsätze Juli

Monatsvergleich +2,0 +13,9

Einzelhandelsumsätze ohne Autos Juli

Monatsvergleich +0,2 +13,5

10.30 Uhr

Großbritannien

Einkaufsmanagerindex Markit August (Punkte)

Industrie 54,0 53,3

Dienstleistungen 57,0 56,5

USA

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie, August 51,5 50,9

Markit-Einkaufsmanagerindex Dienste, August 50,9 50,0

16.00 Uhr

Verkauf bestehender Häuser, Juli

Monatsvergleich +14,4 +20,7

