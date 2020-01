Vorbörse: Besonnener Trump lässt Wall Street anziehen – Dax steigt wohl über 13.400 Punkte

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Gemäßigte Töne von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran sorgen am Donnerstag wieder für Entspannung an den Finanzmärkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,83 Prozent höher auf 13.431 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit dem Rekordhoch von Anfang 2018 bei knapp 13.600 Zählern. Allerdings war der Dax zuletzt bereits mehrfach am Bereich um die 13.425 Punkte nach unten abgeprallt. Trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten zunächst gebannt. Trump kündigte am Mittwoch zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Auch der Iran kündigte zunächst keine neuen Angriffe an.

USA: – GEWINNE – Eher moderate Töne von US-Präsident Donald Trump nach dem Vergeltungsschlag des Iran haben am Mittwoch den Kursen am US-Aktienmarkt neuen Auftrieb gegeben. Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 drangen im Verlauf in bisher nicht erreichte Höhen vor. Sie schlossen mit plus 0,49 Prozent auf 3.253,05 Punkte beziehungsweise im Fall des Nasdaq mit plus 0,75 Prozent auf 8.912,37 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,56 Prozent hoch auf 28.745,09 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke fehlten ihm zeitweise weniger als sieben Zähler. In der letzten halben Stunde vor Sitzungsende ging den Indizes die Luft etwas aus.

ASIEN: – GEWINNE – Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen Asiens am Donnerstag angetrieben. So scheint zumindest die unmittelbare Gefahr eines Krieges im Nahen Osten trotz eines iranischen Vergeltungsangriffes auf US-Militärbasen im Irak als Reaktion auf die gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani gebannt. Denn: US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt, aber keine weiteren Militärschläge. Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum Handelsschluss um 2,3 Prozent auf 23.739,87 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong legten jeweils um mehr als ein Prozent zu.

DEVISEN: – EURO FÄNGT SICH – Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1117 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt verlassen die Investoren wieder die sicheren Anlagehäfen, die sie zuletzt im Zuge einer gefährlichen Zuspitzung der Iran-Krise angesteuert hatten. Am Morgen stand daher der als sicher geschätzte japanische Yen unter Druck, während der Kurs des australischen Dollar, der als eher risikobehaftet gilt, zulegen konnte.

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zeichnete sich zuletzt eine vorsichtige Entspannung ab. So geht US-Vize-Präsident Mike Pence davon aus, dass der Iran im Konflikt mit den USA auf Deeskalation setzt. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump moderatere Töne angeschlagen.

ROHÖL: – GEGENREAKTION – Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit die starken Verluste vom Vortag vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,77 US-Dollar. Das sind 33 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 59,91 Dollar.

Zur Wochenmitte hatte eine vorsichtige Entspannung der Iran-Krise einen starken Preiseinbruch am Ölmarkt ausgelöst. Die Ölpreise waren jeweils um mehrere Dollar gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran moderatere Töne angeschlagen hatte. Zuletzt hatte sich auch US-Vize-Präsident Mike Pence geäußert und gesagt, dass der Iran im Konflikt mit den USA auf Deeskalation setze.

Mittlerweile liegen der US-Ölpreis und der Preis für Nordsee-Öl wieder jeweils auf dem Niveau, das sie vor der gezielten Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch das US-Militär in der vergangenen Woche hatten. Der amerikanische Raketenangriff hatte die Furcht vor einem Krieg in der ölreichen Region am Persischen Golf geschürt und Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Die Ölpreise waren zeitweise auf mehrmonatige Höchststände gestiegen.

