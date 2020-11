Vorbörse: Biden-Sieg treibt Dax weiter an – Ölpreise hoffen auf großes Konjunkturpaket

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl mit einem deutlichen Plus in die Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 1,65 Prozent höher auf.12 687 Punkte. Damit könnte der Dax am Montag an die kräftigen Gewinne der Vorwoche anknüpfen. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex trotz leichter Verluste am Freitag knapp acht Prozent zugelegt.

USA: – VERHALTEN NACH STARKER WOCHE – Nur wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Freitag eine gewinnträchtige Woche abgeschlossen. Erneut war das spannende Rennen um die US-Präsidentschaft das alles beherrschende Thema am Markt. Dabei haben sich die Chancen für Präsident Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden zuletzt erheblich verbessert. Neue US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich leicht positiv auf die Notierungen aus. Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 28.323,40 Punkten. Der Nasdaq 100 stieg um 0,11 Prozent auf 12.091,35 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE – Der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl hat den Börsen Asiens zum Wochenstart einen Schub verliehen. Der japanische Nikkei 225 schloss mit 24.839,84 Punkten und damit 2,1 Prozent höher als am Freitag. Er bewegt sich damit auf dem höchsten Niveau seit 1991. Der chinesische CSI 300 stieg zuletzt um mehr als zwei Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um eineinhalb Prozent nach oben.

DEVISEN: – AUF DER STELLE – Der Euro hat sich am Montag nur wenig verändert und konnte damit die starken Kursgewinne der vergangenen Woche halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1889 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1870 Dollar festgesetzt. In der vergangenen Woche was der Eurokurs etwa zwei Cent gestiegen.

An den Finanzmärkten herrschte nach dem Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen in den USA eine generell freundliche Stimmung. Von der stärkeren Risikofreude der Anleger konnte auch der Euro profitieren. Im weiteren Handelsverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Weiterhin im Fokus steht die türkische Lira. Nachdem die türkische Währung am Freitag erneut Rekordtiefs im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro erreicht hatte, setzte die Lira die Talfahrt zum Wochenauftakt vorerst nicht weiter fort. Am Morgen hatte sich der neue Notenbankchef des Landes Naci Agbal zur Wort gemeldet. In einer Stellungnahme kündigte er an, dass die Zentralbank notwendige geldpolitische Entscheidungen treffen werde. Aktuell muss für einen Dollar 8,40 Lira und für einen Euro 9,98 Lira gezahlt werden.

In der Nacht zu Samstag hatte der türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ohne Begründung den Zentralbank-Chef Murat Uysal entlassen. Sein Nachfolger Agbal war von 2015 bis 2018 Finanzminister des Landes. Am Sonntag war außerdem der türkische Finanzminister zurückgetreten. Inmitten der Währungskrise begründete Berat Albayrak (42), der Schwiegersohn Erdogans, den Rücktritt mit gesundheitlichen Gründen. Er wolle nun Zeit mit seiner Familie verbringen, schrieb Albayrak in einer Erklärung auf Instagram.

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise haben zum Wochenstart kräftig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 40,47 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 38,11 Dollar.

An den Finanzmärkten herrschte am Morgen eine allgemein freundliche Stimmung, die auch die Ölpreise mit nach oben zog. Mit dem Sieg des Demokraten Joe Biden ist in den USA das Rennen um das Weiße Haus entschieden und eine längere Hängepartie beendet.

Allerdings bleibt die Entscheidung über die Mehrheiten im US-Senat weiter offen. Hier werden erst Stichwahlen im Januar darüber entscheiden, welche Partei die Mehrheit übernimmt. Marktbeobachter erwarten daher in nächster Zeit keine Entscheidung über ein neues US-Konjunkturpaket.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT COMPUGROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 85 (82) EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 34 (37) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET KNAUS TABBERT MIT ‚BUY‘ – ZIEL 73 EUR

– JEFFERIES STARTET SYMRISE MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 115 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 23 (21,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 28 (25) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– COMMERZBANK SENKT ENCAVIS AUF ‚REDUCE‘ (HOLD) – ZIEL 13 (14) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 23 (22) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 119 (113) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 16,00 (16,70) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT MICHELIN AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 113 (107) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TATE & LYLE AUF 785 (770) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET GIVAUDAN MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 3300 CHF

– RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 27,50 (28,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 56 (54) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: QSC, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PWO, 9Monatszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Noratis AG Ende der Zeichnungsfrist

13:00 USA: McDonald’s, Q3-Zahlen

22:00 USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Videokonferenz der EU-Handelsminister

Thema sind u.a. die Handelsbeziehungen der EU zu den USA und China und die Fortschritte bei der aktuellen umfassenden Überprüfung der EU Handelspolitik

08:30 Doorstep Minister Peter Altmaier und EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis

14:00 Pk Altmaier und Dombrovskis

12:30 DEU: Telefon-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich Vorstandssitzung

14:30 DEU: Vorstand der IG Metall gibt Forderungsempfehlung zu bevorstehender Tarifrunde Metall und Elektro

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel September

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 19,0 16,5

Handelsbilanz (Mrd Euro) 16,0 11,9

Exporte Monatsvergleich +2,0 +2,4

Importe Jahresvergleich +1,5 +7,0

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix Investorenvertrauen

November (Punkte) -15,0 -8,3

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

