Vorbörse: Corona-Krise hat die Märkte weiter voll im Griff – Talfahrt im Dax nimmt wieder Schwung auf

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Montag nach zwei Handelstagen mit einer Stabilisierung wieder deutliche Verluste an. Der Broker IG taxierte den Dax knapp eine Stunde vor Start des Xetra-Haupthandels auf 8.501 Punkte und damit 4,8 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag. Zeitweise waren die Indikationen zuvor aber auch schon mit mehr als 7 Prozent im Minus. In Deutschland wollen Bund und Länder die rasante Ausbreitung des Coronavirus mit weiteren und beispiellos drastischen Beschränkungen verlangsamen. Während in Europa vor allem Italien große Sorgen bereitet, ergreift die Angst vor dem tödlichen Virus auch immer mehr die USA. Dort sind Die Verhandlungen um ein Coronavirus- Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollar ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket.

USA: – TIEFROT – Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen nicht angeschlossen und eine der schwärzesten Wochen ihrer Geschichte beendet. Die Unsicherheit der Anleger wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise hält weiter an.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE – Chinas Börsen haben zum Wochenstart deutlich nachgegeben. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krisen treibt die Anleger weiter um. So stemmen sich Regierungen und Notenbanken rund um den Globus mit umfangreichen Fiskal- und Geldpaketen gegen die Krise, allerdings gerieten in den USA die Verhandlungen um ein Coronavirus-Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollarins Stocken. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um rund 3 Prozent und in Hong Kong fiel der Hang Seng um mehr als 4 Prozent. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 zwar um rund 2 Prozent, allerdings holte er damit nur einen Teil der Gewinne der anderen Indizes vom Freitag auf. Denn da hatte der Handel in Japan wegen eines Feiertages geruht.eines Feiertages geruht.

DAX 8928,95 +3,70%

XDAX 8626,01 +1,04%

EuroSTOXX 50 2548,50 +3,85%

Stoxx50 2500,07 +1,42%

DJIA 19 173,98 -4,55%

S&P 500 2304,92 -4,34%

NASDAQ 100 6994,291 -4,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,39 -0,14%

DEVISEN: – EURO LEGT LEICHT ZU – Der Euro ist am Montagmorgen gestiegen und konnte sich damit nach jüngsten Kursverlusten vorerst stabilisieren. Der Kurs der Gemeinschaftswährung erholte sich im frühen Handel ein Stück weit, nachdem er in der vergangenen Nacht bis auf 1,0636 US-Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Morgen stieg der Euro wieder über 1,07 Dollar und wurde zuletzt bei 1,0750 Dollar gehandelt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern profitierte der Euro von einer Dollarschwäche, nachdem ein politischer Streit in den USA über das Billionen-Konjunkturpaket für die amerikanische Wirtschaft die Investoren verunsicherte. Verhandlungen um ein Coronavirus-Konjunkturpaket waren ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket am Sonntagabend (Ortszeit). Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details des Pakets verhandelten, gab es immer noch größere Differenzen.

Vor dem Hintergrund des Streits in den USA sind sichere Anlagehäfen wie japanischer Yen und Schweizer Franken am Devisenmarkt weiter gefragt. Kursverluste gab es hingegen beim Neuseeland-Dollar. Die Notenbank des Landes hatte zuvor ein milliardenschweres Anleihekaufprogramm im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf dem Weg gebracht.

Euro/USD 1,0766 +0,62%

USD/Yen 109,691 -0,99%

Euro/Yen 118,084 -0,42%

ROHÖL:

Brent 26,36 -0,62 USD

WTI 22,88 +0,25 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT SILTRONIC AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 63 (71) EUR

– BERENBERG HEBT ZOOPLUS AUF ‚BUY‘ (SELL) – ZIEL 136 (60) EUR

– HSBC HEBT GEA GROUP AUF ‚BUY‘ (REDUCE) – ZIEL 21 (24) EUR

– HSBC HEBT RHEINMETALL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 86 (110) EUR

– HSBC SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 26 (27,50) EUR – ‚REDUCE‘

– JEFFERIES HEBT DWS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 28 (36) EUR

– JEFFERIES HEBT ENCAVIS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 11 (10) EUR

– JEFFERIES HEBT SALZGITTER AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 10 (12,50) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 7 (7,50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 11,25 (14,80) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT BMW AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 50 (80) EUR

– JPMORGAN HEBT HELLA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 32 (47) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 64 (80) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 31 (51) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 145 (155) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 3,20 (3,70) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEONI AUF 5 (7,60) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6,20 (9,60) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 40 (58) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 139 (203) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR SIEMENS AUF 89 (142) EUR – ‚KAUFEN‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 29,30 (30,10) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT KERRY AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 93 (125) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 15 (19) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 100 (125) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PIRELLI AUF 3,50 (5,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 30 (37) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Innogy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Jahreszahlen (detailliert)

13:00 DEU: Volkswagen Financial Services, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Fresenius Medical Care (FMC) Geschäftsbericht 2019

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 03/20

13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index (CFNAI) 02/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/20

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Webkonferenz Berenberg Bank: „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Kapitalmärkte“

12:30 DEU: Pk Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesfinanzminister Scholz zum Nachtragshaushalt 2020 und zur Reaktion auf die Corona-Krise

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen

März (Punkte) -13,0 -6,6

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: onvista

