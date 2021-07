Vorbörse: Dax bleibt in der Verlustzone – Wall Street nach schwachen Konsumdaten unter Druck

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Nach der letztlich schwachen Vorwoche zeichnen sich für den Dax am Montag weitere Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 15 445 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der Dax mit 15 810 Punkte einen Rekordstand erreicht, dann jedoch gedreht und auf Wochensicht rund ein Prozent verloren. Auch an der Wall Street entfernten sich die Indizes von ihren Rekordniveaus. Nun droht dem Dax abermals ein Rutsch unter die 50-Tage-Linie, die er am Freitag noch mit Mühe in etwa verteidigen konnte. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Die Zwischentiefs von Mitte Juni und Anfang Juli bei knapp über 15 300 Punkte rücken in den Fokus. Von hier aus war dem Dax jeweils eine rasante Erholung gelungen.

USA: – VERLUSTE – Die US-Börsen haben am Freitag nachgegeben. Ein Grund dafür dürfte wohl gewesen sein, dass sich das Konsumklima im Juli überraschend eintrübte. Das Rekordhoch des Dow Jones Industrial aus dem Monat Mai bei knapp 35 092 Punkten bleibt dennoch in Reichweite. Bis Handelsschluss sank der Dow Jones um 0,86 Prozent auf 34 687,85 Punkte, womit im Wochenverlauf aktuell ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche steht.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen in Asien sind überwiegend mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Hang Seng in Honkong fiel zuletzt um rund eineinhalb Prozent und der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, war zuletzt kaum verändert. Südkorea und Australien verzeichneten Kursverluste.

DAX 15540,31 -0,57%

XDAX 15485,63 -0,98%

EuroSTOXX 50 4035,77 -0,51%

Stoxx50 3528,52 -0,19%

DJIA 34687,85 -0,86%

S&P 500 4327,16 -0,75%

NASDAQ 100 14681,38 -0,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,25 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1807 0,02%

USD/Yen 109,91 -0,15%

Euro/Yen 129,77 -0,14%

Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1806 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1802 (Donnerstag: 1,1809) Dollar festgesetzt.

Dem Handel dürften zunächst die Impulse fehlen. So werden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag lediglich Daten zum Wohnungsmarkt an. Im weiteren Verlauf der Woche stehen vor allem die am Donnerstag anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB im Blick stehen.

ROHÖL:

Brent 73,03 -0,56 USD

WTI 71,23 -0,58 USD

Die Ölpreise haben am Montag nach der Einigung wichtiger Ölförderländer auf eine Erhöhung der Produktion nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 72,92 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 67 Cent auf 71,14 Dollar.

Das Ölkartell Opec und seine Partnerländer (Opec+) haben sich angesichts der Erholung der Weltkonjunktur am Wochenende auf eine deutliche Erhöhung der Ölproduktion geeinigt. Ab August werde die Öl-Allianz ihre Tagesproduktion bis auf weiteres um jeweils monatlich 400 000 Barrel steigern, teilte die Opec am Sonntag nach einem kurzfristig einberufenen Online-Ministertreffen mit. Sollten die Marktbedingungen es zulassen, werde die noch bestehende Produktionskürzung damit im September 2022 auslaufen, hieß es.

Eine Erhöhung der Fördermenge belastet tendenziell die Preise. Die Reaktionen an den Märkten hielten sich jedoch in Grenzen. Eine Einigung hatte sich bereits vor dem Wochenende abgezeichnet. Ein Streit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über Förderquoten hatte eine Einigung vor zwei Wochen noch verhindert.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BOFA HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 105 (89) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– HSBC HEBT SIEMENS GAMESA AUF ‚HOLD‘ (REDUCE)

– HSBC HEBT ZIEL FÜR SGL CARBON AUF 6,40 (4,80) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 58 (55) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT ALLIANZ SE AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 43 (40) EUR – ‚HOLD‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR MLP AUF 8,60 (8,50) EUR – ‚BUY‘

– WDH/COMMERZBANK SENKT MUNICH RE AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– WDH/COMMERZBANK SENKT W&W AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 175 (190) EUR – ‚BUY‘

– WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR TALANX AUF 42 (44) EUR – ‚BUY‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 118 (114) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1300 (1250) PENCE – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 585 (495) DKK – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 12 (12,50) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 145 (150) SEK – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 13,50 (14) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 480 (465) NOK – ‚HOLD‘

– HSBC SENKT FINNAIR AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TATE & LYLE AUF 880 (850) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT TRAVIS PERKINS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 2000 (1600) P

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 400 (450) NOK – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT FRESNILLO PLC AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 975 (950) PENCE

– UBS HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 345 (330) CHF – ‚NEUTRAL‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 19 (16) EUR – ‚HOLD‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 395 (390) CHF – ‚HOLD‘

– WDH/COMMERZBANK SENKT SWISS RE AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 146 (150) SEK – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 136 (142) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 8250 (8310) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (vorläufig)

09:15 DEU: Novem, Erstnotiz im Prime Standard

22:10 USA: IBM, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 DEU: Destatis: Umsatz im Gastgewerbe 05/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 07/21

16:00 USA: NAHB-Index 07/21

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Landwirtschaftsminister beraten über Tierschutz und Bio-Landwirtschaft

15:50 Pk

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

16.00 Uhr

NAHB Hauspreisindex, Juli 82 81

(in Pkt.)

