Vorbörse: Dax bleibt weiterhin verhalten – Euro und Ölpreise legen leicht zu – Tui vorbörslich unter Druck

DEUTSCHLAND: – DAX TRITT AUF DER STELLE – Nach den Gewinnen der Vorwoche dürfte sich der Dax am Montag zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12.890 Punkte und damit leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag. Von der Konjunktur gibt es zu Wochenbeginn keine Impulse und die Saison der Quartalsberichte nähert sich ihrem Ende. Die kommenden Handelstage dürften angesichts der wieder steigenden Corona-Neuinfektionen von Unsicherheit geprägt sein. Seit Ende Juli nimmt die Zahl der Neuinfizierten in Deutschland wieder zu. Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

Die Aktien von Tui verlieren im frühen Handel rund 6 Prozent. Die Reisewarnung für das ganz Spanien dürfte die Aktie belasten. Beim Lang & Schwarz verliert das Papier rund 6 Prozent.

USA: – KAUM VERÄNDERT – Die US-Börsen haben am Freitag nach einer moderaten Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die Anleger, zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen, blieben vor dem Wochenende letztlich vorsichtig und zurückhaltend. Der Dow Jones Industrial legte um 0,12 Prozent auf 27.931,02 Punkte zu. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Plus von 1,8 Prozent.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE IN CHINA – Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Linie eingeschlagen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg am Montag zuletzt um 2,56 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann 1,43 Prozent. In China setzten die Marktteilnehmer auf eine weitere Unterstützung der Notenbank bei der Bewältigung der Corona-Krise. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt hingegen 0,62 Prozent ein.

DAX 12901,34 -0,71%

XDAX 12867,73 -0,69%

EuroSTOXX 50 3305,05 -1,13%

Stoxx50 2979,87 -1,14%

DJIA 27931,02 +0,12%

S&P 500 3372,85 -0,02%

NASDAQ 100 11164,447 -0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,70 +0,01%

DEVISEN: – EURO STÄRKER – Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1855 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1813 Dollar festgesetzt.

Der Wochenstart dürfte am Devisenmarkt zumindest mit Blick auf die erwarteten Konjunkturdaten eher ruhig ausfallen. In der Eurozone stehen keine nennenswerten Wirtschaftszahlen auf dem Programm. In den USA werden ein Stimmungsindikator aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

Euro/USD 1,18561 +0,11%

USD/Yen 106,5855 -0,01%

Euro/Yen 126,3690 +0,10%

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst allerdings nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,14 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 42,40 Dollar.

In dieser Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Ölinvestoren auf ein Treffen des Erdölkartells Opec. Am Mittwoch kommen Fachleute der Organisation in einem wichtigen Gremium zusammen, um die Einhaltung von Produktionsabsprachen zu überprüfen.

In der Corona-Krise hat die Opec ihre Förderung zusammen mit anderen großen Rohölnationen wegen des krisenbedingten Nachfrageeinbruchs stark eingeschränkt. Anfang August wurde ein Teil dieser Beschränkungen in der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung aufgehoben. Bisher hat der Ölmarkt diese Lockerung gut verkraftet./

Brent 45,13 +0,33 USD

WTI 42,39 +0,38 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 54 (45) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LEIFHEIT AUF 37 (35) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 110 (114) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 42,00 (35,50) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 49 (42) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 7,30 (7,00) EUR – ‚BUY‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR K+S AUF 6,50 (6,00) EUR – ‚HALTEN‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 58 (52) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 4,9 (4,4) EUR – ‚HOLD‘

– SOCGEN SENKT SCOUT24 AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 80 (66) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PHILIP MORRIS AUF 73 (70) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 174 (138) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JEFFERIES HEBT BURBERRY AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 1400 (1250) PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 168 (149) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR IMPERIAL BRANDS AUF 2166 (2100) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 570 (520) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MONCLER AUF 37,50 (36,00) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 2700 (3000) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT LVMH AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 455 (380) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 108 (100) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 5900 (2300) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 660 (760) PENCE – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Grand City Properties, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Borussia Dortmund, vorläufige Jahreszahlen (Bilanz-Pk)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/20 (vorläufig)

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/20

11:00 EUR: Bauproduktion 06/20

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 08/20

14:30 USA: Empire State Index 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 08/20

SONSTIGE TERMINE

EUR: Neue Verhandlungsrunde über ein EU-Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Empire State-Index, August 15,0 17,2 (in Pkt.)

16.00 Uhr

NAHB Hauspreisindex, August 74 72 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: anathomy / Shutterstock.com