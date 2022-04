Vorbörse: Dax dürfte 14.000 erneut testen – Euro bleibt schwach und Ölpreise geben deutlich nach

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Zum Auftakt in die verkürzte Handelswoche vor Ostern zeichnen sich im Dax wieder Verluste ab. Mit einer Stabilisierung tut sich das deutsche Leitbarometer schwer. Die runde Marke von 14 000 Punkten hat aber Bestand.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart am Montag signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 0,75 Prozent auf 14 177 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt 0,7 Prozent schwächer erwartet.

Vor allem die Technologiewerte waren im US-Handel am Freitag wieder unter Verkaufsdruck geraten. Die Straffung der Geldpolitik dämpfe weiter die Risikofreude der Anleger, heißt es bei der Credit Suisse. Insgesamt bleibt die Bank aber für Aktien optimistisch – trotz steigender Anleiherenditen und damit attraktiverer Anlagealternativen. Eine weitere Belastung kommt am Morgen aus Asien: Dort stehen die chinesischen Aktienmärkte unter Druck, da die Konjunktursorgen vor allem angesichts der Covid-Ausbrüche zunehmen.

Weiter für politische Verunsicherung sorgt die Wahl in Frankreich. Im Nachbarland kommt es am 24. April zu einer Stichwahl zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt. Bei einem Sieg Le Pens würde die seit Jahrzehnten enge Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris schwieriger, gilt Le Pen doch als Euro-Skeptikerin. Die Devisenexperten der Commerzbank hielten jedoch am Morgen als positive Nachricht fest, dass Macron nach der ersten Runde einen deutlichen Vorsprung vor seiner Herausforderin habe, was angesichts der Umfragen nicht sicher gewesen sei.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Umstufungen bewegten einige Werte im vorbörslichen Handel. Aixtron etwa gewannen auf Tradegate zwei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag. Exane BNP Paribas stufte die Titel des auf die Halbleiterindustrie fokussieren Anlagenbauers auf „Outperform“ hoch.

ProSiebenSat.1 büßten unterdessen auf Tradegate 0,8 Prozent ein, nachdem Goldman Sachs für die Titel des Medienkonzerns die Kaufempfehlung kassierte und für die Werbeumsätze im zweiten Halbjahr skeptisch ist.

Die Aktien des Solar- und Windparkbetreibers Encavis kamen nach ihrer jüngsten Rally etwas zurück mit minus 1,6 Prozent im vorbörslichen Tradegate-Handel. Die Analysten von Barcalys stuften die Papiere ab, eine Verschnaufpause sei angesagt.

K+S hielten ihre hohen Kursgewinne vom Freitag von fast zehn Prozent und rückten am Morgen auf Tradegate um weitere 0,7 Prozent vor. Der Düngerhersteller gilt als ein Profiteur der Russland-Sanktionen.

USA: – DOW IM PLUS, TECHS SCHWÄCHELN – Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt und damit verbundene Sorgen um die Geschäftsentwicklung haben den Tech-Aktien am Freitag einmal mehr zu schaffen gemacht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten. Der Dow legte um 0,40 Prozent auf 34 721,12 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt dies jedoch ein Minus von 0,28 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,27 Prozent auf 4488,28 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,41 Prozent auf 14 327,26 Punkte. Sein Wochenminus beläuft sich auf 3,6 Prozent.

ASIEN: – VERLUSTE – Konjunktursorgen haben am Montag auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. So nähren die umfangreichen Corona-Lockdowns sowie steigende Verbraucherpreise in China die Bedenken hinsichtlich der Kauflaune der Menschen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank zuletzt um mehr als zwei Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um knapp zweieinhalb Prozent nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte fast ein Prozent tiefer.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,77 -0,42%

DEVISEN: Der Euro hat am Montag weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0885 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. In der Nacht war der Eurokurs etwas gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0861 Dollar festgesetzt.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist am Wochenende in etwa erwartungsgemäß ausgegangen. Nach vorläufigen Zahlen des französischen Innenministeriums zog Amtsinhaber Emmanuel Macron mehr Stimmen auf sich als seine größte Herausforderin Marine Le Pen. Die beiden stehen sich in zwei Wochen in einer Stichwahl gegenüber.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige an. Größere Beachtung dürften Wortmeldungen zur Geldpolitik auf sich ziehen. In den USA wollen sich einige hochrangige Notenbanker öffentlich äußern.

Euro/USD 1,0886 0,08%

USD/Yen 124,86 0,47%

Euro/Yen 135,92 0,55%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Abschlägen in die Handelswoche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,41 US-Dollar. Das waren 2,37 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,38 Dollar auf 95,88 Dollar.

Belastet werden die Erdölpreise derzeit vor allem durch die konjunkturelle Lage in China. Dort sorgen seit einiger Zeit scharfe Corona-Beschränkungen für wirtschaftliche Bremsspuren. Hintergrund ist die rigorose Null-Covid-Strategie der politischen Führung. Zuletzt hatten vor allem umfangreiche Ausgangsbeschränkungen in der Finanzmetropole Shanghai für Aufsehen gesorgt. China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt.

Das Niveau der Rohölpreise ist ungeachtet dessen weiter hoch. Zwar haben die Preise ihre teils starken Aufschläge seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine wieder abgegeben. Das Niveau ist aber immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Schon im Vorfeld des russischen Angriffs hatten die Ölpreise zugelegt. Russland ist einer der weltgrößten Erdölförderer.

Brent 100,28 -2,50 USD

WTI 95,69 -2,57 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SNP AUF 42 (48) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 54 (57) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 66,70 (65,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 13,10 (18,10) EUR

– GOLDMAN SENKT RTL AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 60,74 (62,80) EUR

– GOLDMAN SENKT STRÖER AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 62,10 (76,40) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 20,60 (27,20) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 120 (134) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 192 (180) EUR – ‚BUY‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 61 (63) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS SENKT ENCAVIS AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 19 (18) EUR

– GOLDMAN HEBT RIO TINTO AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 7300 (5460) PENCE

– GOLDMAN HEBT SCHIBSTED AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 326,90 (358) NOK

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 215 (195) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 22 (21,60) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 3225 (2892) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNIVERSAL MUSIC AUF 31 (29,20) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 15,10 (14,50) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN NIMMT PEARSON MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 1026 PENCE

– GOLDMAN NIMMT VEOLIA ENVIRONNEMENT MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 38 EUR

– GOLDMAN SENKT WPP AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 1235 (1450) PENCE

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BELIEVE AUF 16,60 (19) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 103,10 (123,90) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT SAINSBURY AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 300 PENCE

– JEFFERIES HEBT WOOD GROUP AUF ‚HOLD‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 150 PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 9800 (8500) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4 (3,80) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET RICHEMONT MIT ‚BUY‘ – ZIEL 140 CHF

– JPMORGAN NIMMT ATLANTIA MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 20 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 61 (62) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 170 (166) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 810 (800) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 780 (770) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Mercedes-Benz Group, ESG Conference 2022 (online)

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/22

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 03/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/22

08:00 GBR: BIP 02/22

09:00 CZS: Verbraucherpreise 03/22

12:00 FRA: OECD, Frühindikator 03/22

SONSTIGE TERMINE

15:00 DEU: Besuch des Ministerpräsidenten der Republik Albanien, Edi Rama

+ 15.00 Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

+ 18.15 Presseunterrichtung Bundeskanzler Olaf Scholz und Rama

EUR: Treffen der EU-Außenminister

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr Industrieproduktion Februar

Monatsvergleich +0,3 +0,7 Jahresvergleich +2,1 +2,3

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Februar Monatsvergleich +0,2 +0,8

USA

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

Reaktion onvista / dpa-AFX