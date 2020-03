Vorbörse: Dax erneut im Bann der Coronavirus-Furcht – Euro holt dank US-Zinssenkung Dollar-Vorsprung immer mehr auf

DEUTSCHLAND: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE ERWARTET – Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer Coronavirus-Pandemie hat die Aktienmärkte nach einer kurzen Stabilisierungsphase Mitte der Woche wieder fest im Griff. Der Broker IG indizierte den Dax am Freitag knapp zwei Stunden vor Handelsstart 2,25 Prozent tiefer. Damit rutscht der deutsche Leitindex wieder in die Nähe des Anfang der Woche erreichten Tiefststands, seitdem der Markt wegen des neuartigen Coronavirus ins Rutschen gekommen ist.

USA: – KRÄFTIGE KURSVERLUSTE – Am US-Aktienmarkt regiert wegen des neuartigen Coronavirus weiterhin die Unsicherheit. Nach dem deutlichen Vortagesgewinn ging es am Donnerstag wieder ebenso deutlich bergab – und damit die Achterbahnfahrt der letzten Tage weiter. Der Dow Jones Industrial verlor 3,58 Prozent auf 26.121,28 Punkte. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief inzwischen wegen der Ausbreitung des Virus den Notstand aus.

ASIEN: – SCHWACH – Die Börsen Asiens haben am Freitag im Sog einer schwachen Wall Street deutlich nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank um 1,35 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong noch deutlicher um 2,36 Prozent nachgab. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem kräftigen Minus von 2,7 Prozent besonders schwach.

DAX -1,51% 11944,72

XDAX -3,89% 11768,18

EuroSTOXX 50 -1,67% 3363,58

Stoxx50 -1,13% 3137,94

DJIA -3,58% 26121,28

S&P 500 -3,39% 3023,94

NASDAQ 100 -3,1% 8671,66

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 0,27% 179,31

DEVISEN:

Euro/USD -0,02% 1,1226

USD/Yen -0,19% 105,81

Euro/Yen -0,17% 118,83

Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen. In der Nacht auf Freitag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1249 US-Dollar. Sie kostete damit so viel wie letztmalig im August 2019. Am Morgen notierte der Euro bei 1,1225 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1187 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitiert momentan von dem schrumpfenden Zinsvorsprung des amerikanischen Dollar. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins in dieser Woche zwecks Eindämmung der Corona-Folgen überraschend und deutlich um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Fachleute rechnen mit weiteren Reduzierungen. Anlagen in Dollar werden damit weniger lukrativ, was auf der US-Währung lastet.

Am Freitag blicken die Finanzmärkte nicht nur auf Neuigkeiten zur Corona-Krise, sondern auch auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Bericht. Zwar wird erwartet, dass sich der Stellenaufbau im Februar etwas verlangsamt hat. Unsicherheiten wegen der Corona-Ausbreitung auch in den USA dürften die Zahlen aber noch nicht spiegeln.

ROHÖL:

Brent -0,55 USD 49,44

WTI -0,48 USD 45,42

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 340 (350) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 63 (64) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 5,80 (6) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 31,20 (32,60) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 87 (90) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 80 (119) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 78 (87) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 16 (17) EUR – ‚BUY‘

– WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 85 (86) EUR – ‚HOLD‘

– WDH/DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AAREAL BANK AUF 28 (29) EUR – ‚HOLD‘

– WDH/EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 88 (101) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 54 (70) EUR – ‚SELL‘

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 295 (305) USD – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR STARBUCKS AUF 95 (105) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 43 (44) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 28 (30,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 435 (440) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 31 (33) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PETS AT HOME AUF 275 (280) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 28,50 (30,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 210 (220) SEK – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Volksbanken Raiffeisenbanken, Jahres-Pk, Stuttgart

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht

FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/20

11:00 GRI: BIP Q4/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/20

14:30 USA: Handelsbilanz 01/20

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Mazedonien, Montenegro, Zypern

EUR: Moody’s Ratingergebnis Montenegro, Estland

EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, Luxemburg, EFSF

SONSTIGE TERMINE

AUT: 8. Konferenz der Opec-Länder und der kooperierenden Staaten („Opec+“), Wien

°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie

Januar

Monatsvergleich +1,3 -2,1

Jahresvergleich -5,2 -8,7

09.00 Uhr

Spanien

Industrieproduktion

Januar

Monatsvergleich -1,4 +0,8

Jahresvergleich +0,5 -1,4

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Zahl der Beschäftigten ex Agrar

Februar

Monatsvergleich +175 +225

Arbeitslosenquote, Februar 3,6 3,6

Stundenlöhne, Februar

Monatsvergleich +0,3 +0,2

Handelsbilanz, Januar -46,2 -48,9

(in Mrd. Dollar)

21.00 Uhr

Konsumentenkredite, Januar +17,0 +22,05

(in Mrd. Dollar)

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com

Milliardenschwere Forschungsprogramme treiben die Entwicklung beim Wasserstoff jetzt voran. Vor unseren Augen entwickelt sich eine gewaltige Industrie – und es gibt 2 Player, die unserer Analyse nach jetzt bereits davon besonders profitieren könnten! Lies alle Infos jetzt in der kostenlosen Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ von The Motley Fool Deutschland. Einfach klicken, um jetzt herauszufinden wie du von diesem Megatrend profitieren könntest! Plus: 2 Aktien die wir für besonders spannend halten – jetzt kostenlose Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ anfordern.