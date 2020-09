Vorbörse: Dax erneut im Plus erwartet – Ölpreise wieder unter Druck – Dollar auf breiter Front stärker

DEUTSCHLAND: – STABIL NACH HOHEM VORTAGSPLUS – Der Dax wird am Dienstag nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,20 Prozent auf 13.127 Punkten. Am Montag hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig zugelegt und seine Schwäche an den Tagen davor teils wieder wettgemacht. In den Blick rücken nun auch zunehmend die Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit.

USA: – FEIERTAG – An den US-Aktienmärkten fand am Montag wegen des Feiertags „Labor Day“ kein Handel statt.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – An den asiatischen Aktienmärkten hat es am Dienstag keine einheitlihe Tendenz gegeben. Während die Kurse in Japan und Südkorea größtenteils anzogen, gaben sie in China und Hongkong nach. In Tokio legte der Leitindex Nikkei-225 zuletzt knapp ein halbes ein halbes Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,6 Prozent nachgab.

DAX 13100,28 2,01%

XDAX 13128,19 1,28%

EuroSTOXX 50 3314,07 1,64%

Stoxx50 2977,68 1,69%

DJIA 28133,31 -0,56% (Freitag)

S&P 500 3426,96 -0,81% (Freitag)

NASDAQ 100 11622,13 -1,27% (Freitag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,53 +0,07%

DEVISEN: – EURO LEICHT SCHWÄCHER – Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung nur noch knapp über 1,18 US-Dollar bei 1,1805 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1824 Dollar festgesetzt.

Am Morgen zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Stärke. Die amerikanische Währung konnte zu allen anderen wichtigen Devisen zulegen, während der Euro im Gegenzug an die Kursverluste vom Wochenauftakt anknüpfte. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach die US-Regierung die wirtschaftlichen Bindungen zu China zurückfahren will. Vor diesem Hintergrund war der Dollar wieder ein Stück weit als sicherer Anlagehafen gefragt.

Erneute Kursverluste gab es beim britischen Pfund. Die Anleger blicken mit Sorge auf eine neue Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und der EU über einen Handelspakt nach dem Brexit. Vor dem Auftakt hat der britische Premierminister Boris Johnson den Druck auf die EU erhöht und eine Frist zur Einigung bis 15. Oktober gestellt.

Euro/USD 1,1807 -0,06%

USD/Yen 106,27 -0,01%

Euro/Yen 125,47 -0,09%

ROHÖL: – WEITER UNTER DRUCK – Die Ölpreise haben die Kursverluste der vergangenen Handelstage auch am Dienstag fortgesetzt. Vor allem mit der Notierung für Rohöl aus den USA ging es am Morgen kräftig nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 41,91 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen deutlich stärker um 81 Cent auf 38,96 Dollar.

Am Ölmarkt sind die Sorge vor neuen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China wieder stärker in den Fokus gerückt. Auslöser waren Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump. Demnach sollen die wirtschaftlichen Beziehungen der USA zu China eingedämmt werden. Ein Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte die weltweite Konjunktur in der Zeit vor der Corona-Krise gebremst und die Nachfrage nach Rohöl belastet.

Trump hatte nicht deutlich gemacht, wann er die härtere Gangart im Verhältnis zu China umsetzen will. Am Ölmarkt wurden die Aussagen als eine politische Agenda für eine mögliche zweite Amtszeit des amerikanischen Präsidenten interpretiert.

Brent 38,93 -0,84 USD

WTI 41,87 -0,14 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 22 (20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 126,40 (126,20) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 269 (247) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 200 (204) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 135 (126) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 40 (30,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1532 (1440) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 41 (38) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 96 (91) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 25,50 (25,90) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 385 (405) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ING AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 9 (7,50) EUR

– GOLDMAN SENKT ELECTROLUX AUF ‚SELL‘ – ZIEL 145 (158) SEK

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1650 (1700) PENCE – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 36. Kalenderwoche

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk

10:30 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz online zu Auswirkungen von Corona auf die

Versicherungsbranche

USA: Slack Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 07/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/20

11:00 EUR: BIP Q2/20 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Letzter Tag Wettbewerbspolitische Konferenz im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel

Handelsbilanz (Mrd Euro) +15,9 +15,6

Leistungsbilanz (Mrd Euro) +17,3 +22,4

Exporte Monatsvergleich +5,0 +14,9

Importe Monatsvergleich +3,4 +7,0

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt Q2

Quartalsvergleich -12,1 -12,1*

Jahresvergleich -15,0 -15,0*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, Juli +12,8 +8,9

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com