Vorbörse: Dax erneut vom Stimmungstief der Anleger belastet – Wall Street lässt Federn

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET – Am letzten Handelstag vor Weihnachten scheinen die Anleger nicht mehr zu Käufen aufgelegt sein. Das nicht enden wollende Gezerre um den Brexit und Fischereirechte sowie die Unsicherheit mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA lasten am Mittwoch auf der Stimmung. Der Dax wird vom Handelshaus IG rund zwei Stunden vor dem Start knapp ein halbes Prozent niedriger auf 13 356 Punkte indiziert. Für die verkürzte Börsenwoche bedeutet das ein Minus von rund zwei Prozent.

USA: – DOW VERLIERT, TECHS GEWINNEN – US-Standardwerte haben am Dienstag Federn gelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial geriet im späten Handel etwas deutlicher unter Druck und schloss mit minus 0,67 Prozent auf 30 015,51 Punkten nur wenige Zähler über seinem Tagestief. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 3687,26 Punkte nach unten.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Auch die Unsicherheit um das mehrere hundert Milliarden Dollar schwere US-Konjunkturpaket verstimmte die Anleger erst einmal nicht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund 0,3 Prozent höher. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte um knapp 0,3 Prozent zu.

Bund-Future 178,07 +0,01%

Euro/USD 1,2186 0,24%

USD/Yen 103,46 -0,21%

Euro/Yen 126,07 0,03%

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinem gestrigen Kursrutsch erholt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2182 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,2239 (Montag: 1,2173) Dollar festgesetzt.

Der Euro war im Handelsverlauf am Dienstag deutlich unter Druck geraten und unter 1,22 Dollar gefallen. Die rasche Ausbreitung einer mutierten Variante des Coronavirus in Großbritannien verunsichert die Anleger seit Wochenbeginn ebenso wie der Umstand, dass der erhoffte Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangszeit weiter auf der Kippe steht.

Zudem schauen die Anleger derzeit in Richtung Washington: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert. Gleichwohl bewegte diese jüngste Nachricht die Gemüter der Anleger kaum. Börsianer sprachen von einem dünnen Handel. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen würden die Investoren ihre Währungspositionen noch anpassen.

Brent 49,31 -0,77 USD

WTI 46,28 -0,74 USD

Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts weiter schwelender Konjunktursorgen an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,37 US-Dollar. Das waren 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 46,36 Dollar. Vergangene Woche hatte die Ölpreise noch Höchststände seit März erreicht.

Für Verunsicherung sorgt aktuell unter anderem, dass der noch amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert hat. Dadurch steigen Börsianern zufolge wieder die Konjunktursorgen, die zuletzt ohnehin schon durch die möglicherweise besonders ansteckende, neue Variante des Coronavirus befeuert worden waren.

Zusätzlichen Druck übten Lagerdaten aus den USA aus. Der Industrieverband API hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Ein höheres Angebot an Rohöl drückt in der Regel auf die Preise.

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 23 (22) EUR – ‚BUY‘

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 10/20

08:00 DEU: Außenhandelspreise 11/20

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 11/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/20

09:00 ESP: BIP Q3/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 11/20

15:00 USA: FHFA-Index 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise

November

Monatsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich -4,0 -3,9

09.00 Uhr

Spanien

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q3

Quartalsvergleich +16,7 +16,7*

Jahresvergleich -8,7 -8,7*

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen

Dezember (Punkte) 98,0 98,1

Produzentenvertrauen

Dezember (Punkte) 90,5 90,2

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang langl. Güter, Nov +0,6 +1,3

ohne Transportsektor +0,5 +1,3

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 880 885

(Vorwoche, in Tsd)

Persönliche Einnahmen, Nov -0,3 -0,7

Konsumausgaben, Nov -0,2 +0,5

PCE-Preisindex Kern gg VJ +1,4 +1,4

15.00 Uhr

FHFA Hauspreisindex, Okt

Monatsvergleich +0,6 +1,7

Jahresvergleich —- +9,1

16.00 Uhr

Neubauverkäufe, Nov -0,4 -0,3

Konsumklima Uni Michigan, Dez 81,1 81,4

(in Pkt)

