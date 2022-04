Vorbörse: Dax etwas schwächer erwartet – Wall Street kaum bewegt

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Der Dax dürfte am Dienstag nach dem langen Osterwochenende etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent tiefer auf 14 089 Punkte. Einen Großteil seiner Kursgewinne vom Gründonnerstag würde er damit wieder abgeben. Die runde Marke von 14 000 Punkten bleibt wie schon in der Vorwoche eine wichtige Unterstützung. Experten verwiesen am Morgen auf die internationalen Vorgaben, zumal andere wichtige Börsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn leicht im Minus geschlossen, in Asien waren die Vorzeichen nach Verlusten zum Wochenstart gemischt. Dabei liege die Aufmerksamkeit neben der Lage in der Ukraine auch stark auf anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in China. Nach einem starken Start in das Jahr hat die Wirtschaft dort zuletzt deutlich an Schwung verloren.

USA: – KAUM BEWEGT – Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Die Indizes überschritten immer wieder die Nulllinie – mal von oben und mal von unten. Zum Schluss gab der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 34 411,69 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,02 Prozent auf 4391,69 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte hingegen um 0,13 Prozent auf 13 910,76 Punkte zu.

ASIEN: – NIKKEI IM PLUS; CSI UND HANG SENG IM MINUS, – In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan nach oben ging, gab es in China und Hongkong Verluste. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte zuletzt rund 0,30 Prozent ein und baute damit seine Verluste vom Montag ein. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor fast zwei Prozent ein, nachdem dort wegen Ostern zuletzt am Donnerstag gehandelt worden war. In Japan zog der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund 0,7 Prozent an, nachdem er zum Wochenauftakt etwas mehr als ein Prozent nachgab.

^

DAX 14163,85 0,62%

XDAX 14103,34 0%

EuroSTOXX 50 3848,68 0,54%

Stoxx50 3783,10 0,58%

DJIA 34411,69 -0,11%

S&P 500 4391,69 -0,02%

NASDAQ 100 13910,76 0,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 154,44 -0,33%

\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0772 -0,1%

USD/Yen 128,15 0,92%

Euro/Yen 138,05 0,82%

Der Euro hat am Dienstag an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0775 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Im asiatischen Handel war sie bis auf 1,0761 Dollar abgerutscht und hatte sich damit weiter dem am Donnerstag erreichten tiefsten Stand seit zwei Jahren genähert.

Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag trotz der hohen Inflation ihre Geldpolitik nicht verändert. Kritiker warfen der Notenbank fehlende Entschlossenheit vor. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone wird sich damit wohl weiter ausweiten. Dies macht den Dollar für Anleger attraktiver. Die US-Notenbank Fed hatte ihren Zinssatz bereits im März erstmals in der Pandemie angehoben und eine Reihe von weiteren Erhöhungen in Aussicht gestellt, um die hohen Preissteigerungen in den Griff zu bekommen.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag unter anderem auf Immobiliendaten aus den USA. Zudem legt der Internationale Währungsfonds seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vor. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist mit einer erneuten Herabstufung der Prognose zu rechnen.

ROHÖL:

^

Brent 113,39 +0,23 USD

WTI 108,13 -0,08 USD

\°

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 50 (58) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 13,60 (14,90) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 32 (39) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 59 (68) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR META AUF 330 (350) USD – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 1125 (1025) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT CRH AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 44 EUR

– BARCLAYS SENKT HOLCIM AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 45 (54) CHF

– BERENBERG HEBT CARREFOUR AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 23,10 (18,80) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 110 (100) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ITV AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 64 (128) PENCE

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ING AUF 13,00 (14,50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 9500 (8800) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 100 (95) CHF – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 540 (490) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 2440 (4050) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 500 (480) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 20 (18,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2850 (2700) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 56 (58) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ROCHE AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 345 CHF

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 51 (52) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 55 (58) CHF – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

12:25 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

18:00 FRA: L’Oreal, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

14:00 POL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 03/22

15:00 USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

12:00 DEU: Online-Premiere des vollelektrischen SUV EQS von Mercedes

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Baubeginne, März -1,6 +6,8

Baugenehmigungen, März -2,4 -1,9

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com