Vorbörse: Dax gibt sich besinnlich – China öffnet seine Tore weiter der Weltwirtschaft – US-Börsen weiter im Bullenmodus

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM MINUS – Der Dax dürfte etwas tiefer in den letzten Handelstag vor der Weihnachtspause starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,12 Prozent niedriger auf 13.303 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er zwischenzeitlich um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13.596 Punkten. Am Freitag schaffte der Dax nach dem großen Verfall an den Terminbörsen mit deutlichen Gewinnen noch einen positiven Wochenabschluss. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher für dieses Jahr schon geschlossen und es ist mit ruhigem Handel zu rechnen. Alle anderen könnten sich darüber freuen, dass China Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro senkt. Der Schritt hat mit dem laufenden Handelskrieg zwischen China und den USA zwar nichts zu tun, unterstützt aber das Argument der Regierung in Peking, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet.

USA: – LEICHT IM PLUS – Auch am letzten Handelstag der Woche haben Anleger in den USA zu Aktien gegriffen. Die großen Börsenindizes erklommen am Freitag erneut historische Höchststände. „Anleger jagen jetzt dem Markt hinterher“, sagte Analyst Kenneth Worthington von der US-Bank JPMorgan. Der Dow Jones Index stieg um 0,28 Prozent auf 28.455,09 Punkte. Auf Wochensicht brachte er es auf einen Gewinn von gut einem Prozent. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche. Neue historische Höchstmarken meldeten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100. Der S&P 500 rückte um 0,49 Prozent auf 3221,22 Zähler weiter vor und der Nasdaq 100 um 0,43 Prozent auf 8678,49 Punkte. Beide Börsenbarometer sind nunmehr sieben Handelstage in Folge auf neue Rekordmarken geklettert.

ASIEN: – UNEINHEITLICH- An den asiatischen Aktienmärkten gab es zum Auftakt der Weihnachtswoche größtenteils leichte Verluste. So setzten sich vor allem in China die Verluste der vergangenen Handelstage fort. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt rund ein halbes Prozent nach. In Japan war der breit gefasste Topix-Index leicht im Minus, während der Leitindex Nikkei 225 minimal zulegte.

DAX 13.318,90 0,81%

XDAX 13.304,85 0,62%

EuroSTOXX 50 3.776,56 1,00%

Stoxx50 3.431,73 1,12%

DJIA 28.455,09 0,28%

S&P 500 3.221,22 0,49%

NASDAQ 100 8.678,49 0,43%

Anleihen, Devisen, Rohöl

RENTEN:

Bund-Future 171,64 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1083 0,05%

USD/Yen 109,44 -0,03%

Euro/Yen 121,28 0,01%

Der Euro hat am Montag weiter unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1085 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1097 Dollar festgesetzt.

Zum Auftakt in die Weihnachtswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Devisenkurse bewegen könnten. Größere Beachtung dürften allenfalls Zahlen zu den Unternehmensinvestitionen aus den USA auf sich ziehen. Ansonsten sieht es nach einem ruhigen Handel aus, zumal sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben. Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen.

ROHÖL:

Brent 65,89 -0,25 USD

WTI 60,16 -0,27 USD

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 65,91 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 61,51 Dollar.

Trotz der leichten Verluste bewegen sich die Rohölpreise weiter in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände. Gestützt werden die Erdölpreise nach wie vor durch die insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Dazu hat vor allem die Einigung auf ein Teilabkommen zwischen den USA und China beigetragen. Das Abkommen soll den Handelsstreit der beiden Wirtschaftsriesen dämpfen.

Für Preisauftrieb haben zudem Produktionskürzungen durch das Ölkartell Opec gesorgt. Zusammen mit anderen großen Fördernationen wie Russland hatte die Opec vor wenigen Wochen beschlossen, bereits bestehende Kürzungen zu verschärfen.

Tagesvorschau/Konjunkturprognosen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: All Industry Activity Index 10/19

09:00 ESP: Erzeugerpreise 11/19

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: CFNA-Index 11/19

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/19

SONSTIGE TERMINE:

DEU: Index-Änderungen werden wirksam

MDax rein: Teamviewer, Varta

MDax raus: 1&1, Fielmann

SDax rein: Comdirect, 1&1, Fielmann

SDax raus: Baywa, Steinhoff, Varta

TecDax rein: Teamviewer, Varta

TecDax raus: Drägerwerk, Isra (beide bleiben im SDax)

°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise

November

Monatsvergleich +0,4 -0,1

Jahresvergleich -2,3 -3,5

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang langl. Güter, Nov +1,5 +0,5

ohne Transport +0,2 +0,5

zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge +0,2 +1,1

16.00 Uhr

Neubauverkäufe, Nov -0,4 -0,7°

