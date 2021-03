Vorbörse: Dax höher erwartet – Ölpreis über 70 Dollar und Euro schwächelt

DEUTSCHLAND: – FREUNDLICHER WOCHENSTART – Nach dem schwachen Wochenabschluss nimmt der Dax am Montag wieder Kurs zurück Richtung 14.000 Punkte. Inspiriert von der starken Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 975 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der Dax mit 14 197 Punkten ein Rekordhoch markiert. Der Sprung hatte sich aber erneut nicht als Befreiungsschlag aus seiner zuletzt trendlosen Seitwärtsbewegung erwiesen. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht gelang den wichtigsten US-Indizes am Freitag eine deutliche Erholung.

USA: – STARKER WOCHENAUSKLANG – Nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht haben die Anleger am Freitag die zwischenzeitlichen Verluste als Chance zum Kauf begriffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende des Tages 1,85 Prozent auf 31 496,30 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein fast ebenso hohes Plus ergibt. „Old Economy“-Aktien aus dem Energie- und Industriesektor zogen an, die jüngst wegen hoher Bewertungen unter Beschuss geratenen Technologiewerte erholten sich letztlich klar.

ASIEN: – KURSVERLUSTE – Die Aktienmärkte in Asien sind mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt 2,2 Prozent ein und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,8 Prozent abwärts. Während sich die Stimmung in den USA zuletzt nach robusten Konjunkturdaten aufgehellt hatte, prägt in Asien Vorsicht weiter das Geschehen.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung db Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen db Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 13920,69 -0,97%

XDAX 14052,35 0,54%

EuroSTOXX 50 3669,54 -0,95%

Stoxx50 3162,34 -0,61%

DJIA 31496,30 1,85%

S&P 500 3841,94 1,95%

NASDAQ 100 12668,51 1,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,00 -0,07%

DEVISEN: – EURO SCHWÄCHELT – Der Euro hat am Montag weiter in der Nähe seines am Freitag erreichten dreimonatigen Tiefstands notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1905 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1894 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als drei Monaten gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1938 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird schon seit einiger Zeit durch einen steigenden Dollar unter Druck gesetzt. Ausschlaggebend sind zunehmende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA, die auf das von der Regierung angestoßene Konjunkturpaket in Billionenhöhe zurückgehen. Am Wochenende wurde das Paket durch den Senat abgesegnet. Die Zustimmung des Repräsentantenhauses gilt als nahezu sicher, da die demokratische Partei von Präsident Joe Biden dort über eine klare Mehrheit verfügt.

Euro/USD 1,1911 -0,04%

USD/Yen 108,3620 0,01%

Euro/Yen 129,0705 -0,03%

ROHÖL: – ÜBER 70 $ – Die Ölpreise haben zum Wochenstart nach einem weiteren Angriff auf Produktionsanlagen des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg dabei erstmals seit Januar 2020 auf mehr als 70 US-Dollar. Zuletzt lag der Brent-Preis bei 70,97 Dollar und damit 1,61 Dollar höher als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 67,58 Dollar. Damit knüpften die Ölpreise an die jüngste Rally an. Der Brent-Preis stieg seit Ende Oktober um fast 90 Prozent an. Im Vergleich zum Tief im Corona-Crash im März und April 2020 beträgt das Plus rund 55 Dollar.

Vergangene Woche trieb die Entscheidung des Ölverbunds Opec+, die Produktion nicht auszuweiten, die Preise nach oben. Experten hatten damit gerechnet, dass das Kartell das Angebot ausweiten will. Zudem sorgte vergangene Woche ein Angriff von Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf eine Anlage des saudi-arabischen Ölförderers Aramco für Verunsicherung unter den Investoren. Am Wochenende gab es eine weitere Attacke. Saudi-Arabien bestätigte, dass ein Öllager im Hafen Ras Tanura vom Meer aus mit Drohnen angegriffen worden sei. Das saudische Verteidigungsministerium nannte dies eine „terroristische, feige Aggression“, die auf die Energieversorgung der Welt abzielte.

Brent 70,89 +1,53 USD

WTI 67,48 +1,39 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 18 (11) EUR – ‚HOLD‘

– CITIGROUP SENKT COVESTRO AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 57 EUR

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 88 (93) EUR – ‚NEUTRAL‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 230 (190) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 69 (68) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 110 (107) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44 (47) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 23,20 (20,20) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 83 (80) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 34 (28,70) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 33,50 (33) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 215 (183) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 80 (74) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 33 (28) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 69 (68,10) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT COVESTRO AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 57 (60) EUR

– JEFFERIES SENKT CORESTATE CAPITAL AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 14 (65) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 150 (140) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT COCA-COLA AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 60 (55) USD

– BARCLAYS HEBT COLOPLAST AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 890 (875) DKK

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 10000 (9000) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 38 (35) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 31,90 (30,30) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LSE AUF 9500 (10000) P – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT EDP RENOVAVEIS AUF ‚CONV. BUY LIST‘ (BUY) – ZIEL 27,50 (29) EUR

– GOLDMAN HEBT GALP AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 13 (11,50) EUR

– GOLDMAN HEBT SOLARIA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 25,50 (29) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 17250 (17100) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT REPSOL AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 13 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 26,50 (26) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 24,95 (24,84) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 69 (67) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ERSTE BANK AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 28 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 33 (35) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 28 (25) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, Jahreszahlen (detailliert)

10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk

11:30 DEU: Lufthansa und Deutsche Bahn, Online-Pressegespräch mit den Vorstandsmitgliedern Harry Hohmeister (Lufthansa) und Berthold Huber (Deutsche Bahn) zum Ausbau der Zusammenarbeit

13:30 DEU: Lufthansa-Technik, Online-Jahres-Pk

14:00 NLD: Stellantis, außerordentliche Hauptversammlung

14:00 DEU: BGH urteilt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi

14:30 USA: Cigna, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 01/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitslosenzahlen 02/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/21

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 03/21

11:00 GRC: BIP Q4/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Vorstellung der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) anlässlich der bevorstehenden ITB

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die private Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgat

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion Januar

Monatsvergleich -0,4 0,0

Jahresvergleich -3,7 -1,0

09.00 Uhr

Spanien

Industrieproduktion Januar

Monatsvergleich -0,5 +1,1

Jahresvergleich Saisonbereinigt -0,6 -0,6 Unbereinigt — +2,9

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Investorenvertrauen

März (Punkte) +1,4 -0,2

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com