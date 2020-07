Vorbörse: Dax im Ringen um 13.100 Punkte – Neue Spannungen zwischen USA und China

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE – Der Dax dürfte die Marke von 13.100 Punkte nach seinem Rückschlag weiter halten können: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 13.130 Punkte. Am Dienstag war der Dax noch bis auf 13.313 Punkte auf das höchste Niveau seit Februar geklettert, bevor nach gut sechseinhalb Prozent Plus in anderthalb Wochen Gewinnmitnahmen einsetzten. Immerhin hatte der Dax erstmals seit dem Corona-Crash für 2020 wieder im Plus gelegen und bot damit die Chance zum geordneten Rückzug. Denn mit den diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China ist ein neuer alter Unsicherheitsfaktor zurück im Fokus.

USA: – GEWINNE – Trotz äußerst angespannter Beziehungen zwischen den Großmächten USA und China haben die Kurse an der Wall Street am Mittwoch zugelegt. So kletterte der Dow Jones Industrial um 0,62 Prozent auf 27.005,84 Punkte und überwand somit erstmals seit Anfang Juni die Hürde bei 27.000 Punkten zum Schlusskurs. Erst in den letzten beiden Handelsstunden nahmen die Kurse Fahrt auf. Die Vereinigten Staaten haben die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet und die Spannungen zwischen beiden Ländern damit deutlich verschärft. Die Schließung erfolge, „um geistiges amerikanisches Eigentum und private amerikanische Informationen zu schützen“, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einem „ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt“. Er forderte die USA auf, die Entscheidung sofort zurückzunehmen.

ASIEN: – UNEINHEITLICH, JAPAN GESCHLOSSEN – Die Börsen Chinas haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Bereits zuletzt hatten Teile der globalen Aktienmärkte nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash Ermüdungserscheinungen gezeigt. In China ging es für den CSI 300 um etwas mehr als ein Prozent abwärts, während der Hang Seng in Hongkong moderat zulegte. In Australien gab es ebenfalls Gewinne. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.

DAX 13104,25 -0,51%

XDAX 13132,47 0,23%

EuroSTOXX 50 3370,76 -1,02%

Stoxx50 3061,93 -1,22%

DJIA 27005,84 0,62%

S&P 500 3276,02 0,57%

NASDAQ 100 10870,75 0,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,84 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1578 0,07%

USD/Yen 107,14 -0,02%

Euro/Yen 124,04 0,04%

ROHÖL:

Brent 44,39 +0,10 USD

WTI 42,01 +0,11 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 37,00 (33,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 53 (43) EUR – ‚SELL‘

– CITIGROUP HEBT BMW AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL)

– CITIGROUP HEBT DAIMLER AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL)

– CITIGROUP HEBT HELLA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 46 (37) EUR

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 47 (37) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 45 (40) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JOST WERKE AUF 35 (23) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 90 (76) EUR – ‚BUY‘

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 37 (30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 235 (215) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 27 (24) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT CREDIT AGRICOLE AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 7,70 (5,70) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 29 (23) EUR – ‚SELL‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ING AUF 8,00 (7,50) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT KBC GROEP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 55 EUR

– BERENBERG STARTET ESSILORLUXOTTICA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 150 EUR

– CREDIT SUISSE HEBT LLOYDS AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 40 PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 21 (18) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 130 (125) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 22 (21) CHF – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 96 (93) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12 (11) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INGENICO AUF 140 (144) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3345 (2800) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INGENICO AUF 155 (117) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 94 (96) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,40 (3,70) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– KORREKTUR: JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3345 (2800) CHF – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28 (29) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 20 (17,50) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen

06:50 DEU: Software AG, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Mahle Online-Pk zur Zukunft des Ersatzteil- und Werkstatt-Geschäfts

22:05 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:15 USA: Tesla, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorläufig)

06:30 NLD: Konsumausgaben 05/20

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen 1,5 Mrd EUR

13:00 USA: FHFA Hauspreisindex 05/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

12:00 BEL: EU-Kommission präsentiert Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise, Brüssel

DEU: Schaltkonferenz Gesundheitsminister, u.a. zu möglichen neuen Regeln für Rückkehrer aus Risikostaaten mit vielen Corona-Infektionen

DEU: Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Großbritannien

+1300 Treffen mit dem britischen Außenminister Dominic Raab

+1520 Gemeinsame Pressekonferenz

USA: US-Außenminister Pompeo zu Gesprächen in Dänemark

°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

FHFA-Hauspreisindex, Mai

Monatsvergleich +0,3 +0,2

Jahresvergleich —- +5,5

16.00 Uhr

Verkäufe bestehender Häuser, Juni +21,5 -9,7

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)