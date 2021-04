Vorbörse: Dax könnte mit neuem Hoch in die Woche starten, Euro schwächelt etwas und Ölpreis tritt auf der Stelle

DEUTSCHLAND: – REKORDLAUF SETZT SICH FORT – Der Dax dürfte zu Wochenbeginn sein erst am Freitag erreichtes Rekordhoch gleich wieder übertreffen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Leitindex 0,19 Prozent höher auf 15 489 Punkten, womit er seine aktuelle Bestmarke um wenige Zähler hinter sich lassen würde. Anleger konzentrieren sich derzeit voll auf die Chancen für die Wirtschaft nach der Pandemie. Weltweit haussieren die Börsen. In den USA hatten die wichtigsten Indizes am Freitag ebenfalls Rekorde aufgestellt. In Asien war die Stimmung zum Wochenauftakt positiv mit Ausnahme von Indien, wo hohe Infektionszahlen die Kurse drückten.

USA: – REKORDSERIE GEHT WEITER – Auch am letzten Handelstag der Woche haben die Investoren auf US-Aktien gesetzt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Freitag bereits in den ersten Handelsminuten auf einen weiteren Höchststand, ebenso der marktbreite S&P 500 . Der technologielastige Nasdaq 100 blieb am Ende mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 14 041,91 Zähler etwas zurück, markierte aber ebenfalls ein Rekordhoch.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Börsen Asiens sind angesichts des Rekordlaufs der US-Märkte mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt um 2,08 Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index kletterte um 0,80 Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 0,2 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,94 0,06%

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT STÄRKER – Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1960 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,1986 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn profitierte der US-Dollar etwas von der größeren Vorsicht an den Finanzmärkten. Politische Spannungen zwischen den USA einerseits und Russland sowie China andererseits treiben die Anleger in Währungen, die sie als sichere Alternative betrachten. Neben dem Dollar gehört dazu der japanische Yen, der am Morgen ebenfalls zulegte.

Nennenswerte Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart so gut wie keine an. Öffentliche Auftritte von Vertretern großer Notenbanken sind ebenfalls kaum angekündigt. Damit dürfte die allgemeine Finanzmarktstimmung die Richtung am Devisenmarkt vorgeben.

Euro/USD 1,1959 -0,19%USD/Yen 108,6605 -0,12%Euro/Yen 129,9480 -0,31%

ROHÖL: – STILLSTAND – Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,67 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 63,14 Dollar.

Starke Impulse gab es im frühen Handel nicht. Für leichte Belastung sorgte der Dollar, der zu vielen anderen Währungen etwas an Wert gewann. Am Rohölmarkt sorgt ein steigender Dollarkurs oft für Preisdruck, weil Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Steigt der Dollarkurs, wird Erdöl für Abnehmer, die ihre Landeswährung vor dem Ölkauf in die US-Währung tauschen müssen, rechnerisch teurer. Das lastet auf der Nachfrage.

Brent 66,54 -0,23 USDWTI 62,99 -0,14 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

11:00 DEU: Rewe-Group, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hansgrohe Group, Jahres-Pk (online)

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

22:15 USA: IBM, Q1-Zahlen

23:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 02/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/21

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: 22. „Deutscher Bankentag“ (online). Veranstalter ist der Bundesverband deutscher Banken (BdB). Als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz

DEU: Außenwirtschaftstage 2021 der Bundeswirtschaftsministeriums u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

CHN: Internationale Automesse in Shanghai (21.4.-28.4.21) 1. Pressetag

EUR: Tagung der EU-Außenminister

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr Eurozone Leistungsbilanz Februar (Mrd Euro) Saisonbereinigt — 30,5

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

