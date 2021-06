Vorbörse: Dax könnte neues Rekordhoch in Angriff nehmen – Ölpreise legen weiter zu – Euro bewegt sich kaum

DEUTSCHLAND: – REKORD IN REICHWEITE – Zum Wochenstart könnte der Dax wieder eine Bestmarke erreichen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,18 Prozent auf 15 721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15 704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15 732 Punkten herangetastet. Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert – trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.

USA: – DOW MIT MINIMALEN KURSGEWINNEN – Kurz vor dem Wochenende sind die US-Aktienmärkte in Lethargie verfallen. Auch überraschend gute Konjunkturdaten konnten die Investoren am Freitag nicht mehr aus der Reserve locken. Damit ging für den Dow Jones Industrial eine alles in allem eher triste Börsenwoche lustlos zu Ende. Der Leitindex schloss mit 0,04 Prozent im Plus bei 34 479,60 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte das Börsenbarometer ein Minus von 0,8 Prozent.

ASIEN: – JAPAN MIT KURSGEWINNEN – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind freundlich in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsende 0,60 Prozent im Plus. Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch prägte auch hier das Geschehen. In Hongkong und China blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,91 -0,01%

DEVISEN: – RUHE – Der Kurs des Euro hat sich am Montag zunächst wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2104 US-Dollar. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2125 (Donnerstag: 1,2174) Dollar festgesetzt.

Der Devisenmarkt hat vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch eine abwartende Haltung eingenommen. Trotz der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation erwarten Beobachter überwiegend noch keine Signale für eine Rückführung der Anleihekäufe, die zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise aufgelegt wurden.

In der Eurozone werden an diesem Montag lediglich Zahlen zur Industrieproduktion für den Monat April veröffentlicht. Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten hier aber kaum Impulse, da die Daten aus den einzelnen Mitgliedsländern bereits veröffentlicht wurden.

Euro/USD 1,2104 -0,04

USD/Yen 109,7640 0,08

Euro/Yen 132,8545 0,04

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise haben am Montagmorgen etwas zugelegt und damit neue Mehrjahreshochs erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,03 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Freitag. Mit 73,12 Dollar erreichte der Brentpreis vorübergehend den höchsten Stand seit gut zwei Jahren.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 71,23 Dollar. Mit 71,32 Dollar war er zuvor zeitweise auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen.

Für Unterstützung sorgen vor allem die konjunkturelle Erholung und die Fortschritte bei den Impfungen in den USA und Europa. Dies stützt die Nachfrage nach Rohöl. So hat zuletzt auch der Luftverkehr in den USA merklich zugelegt.

Brent 73,02 0,33 USD

WTI 71,23 0,32 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– COMMERZBANK HEBT K+S AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 15 (10) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 73,30 (111,59) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 48 (46) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 630 (560) USD – ‚BUY‘

– JPMORGAN STARTET OATLY MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 24 USD

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 340 (320) CHF – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN SENKT CAMPARI AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM)

– BERNSTEIN SENKT DIAGEO AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 3550 PENCE

– BERNSTEIN SENKT PERNOD RICARD AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 186 EUR

– BERNSTEIN SENKT REMY COINTREAU AUF ‚UNDERPERFORM‘ (MARKET-PERFORM)

– DEUTSCHE BANK HEBT GRIFOLS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 30 (25) EUR

– GOLDMAN SENKT FERRARI AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 170 (192) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 11,50 (11) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY SENKT CRH AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 45 (42) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 105 (100) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 37 (35) EUR – ‚HOLD‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/21

08:45 DEU: Marktforum des Versicherungsmaklers Aon

15:00 DEU: Hapag-Lloyd Presse-Videocall mit CEO Habben Jansen zur Lage des Unternehmens und der Branche

19:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

DEU: About You, Ende der Zeichnungsfrist

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/21 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 05/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Ostdeutsches Wirtschaftsforum u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Ost-Bundesländer

+ 10.20 Rede Olaf Scholz

+ 16.30 Ministerpräsidentenrunde mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Thüringen und Brandenburg und mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller

11:00 DEU: DAK Online-Pressekonferenz zum Thema „Finanzierungsprobleme der GKV bis 2025“. DAK-Gesundheit und das IGES Institut präsentieren Finanz-Szenarien für die kommenden vier Jahre

11:00 DEU: Digitale Pk Transperency Deutschland zu Ergebnissen des Global Corruption Barometers (GCB) 2021

11:30 DEU: Pk zur bayerischen Wasserstoffstrategie mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

12:00 DEU: Online-Pk zur Gründung der Stiftung H2Global mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

+ 12.30 Rede Altmaier

BEL: Nato-Gipfel, Brüssel

+ 09.15 Doorstep Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 16.15 Pk Jens Stoltenberg

GBR: Britische Regierung will über vollständige Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden, Lond

EUR/CAN: EU-Kanada-Gipfeltreffen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel treffen sich mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau.

HINWEIS

AST / CHN / HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion

April

Monatsvergleich +0,4 +0,1

Jahresvergleich +37,4 +10,9

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com