Vorbörse: Dax kommt gut aus dem Wochenende – Ölpreise ziehen weiter an – Yen unter Druck

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken dürfte der Dax am Montag seine Erholung zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts 1,60 Prozent höher auf 10.633 Punkte. Von der Konjunkturseite gibt es zum Wochenstart zumindest verhalten positive Signale. So rutschte Japan wegen der Corona-Krise zwar in eine Rezession, allerdings hielt sich die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal besser als gedacht. Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise über das Wochenende untermauert zudem die wieder etwas bessere Laune der Investoren.

USA: – MODERATE GEWINNE – Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im späten Handel von ihren frühen Verlusten befreit und sind mit moderaten Gewinnen ins Wochenende gegangen. Schwachen US-Konjunkturdaten als negative Einflussfaktoren standen weiter steigende Ölpreise gegenüber. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 23 685,42 Punkten. Daraus resultierte für die abgelaufene Woche aber immer noch ein Minus von rund 2,7 Prozent.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen haben am Montag zugelegt. So fiel die Wirtschaftsleistung Japans im ersten Quartal nicht ganz so deutlich wie Analysten wegen der Corona-Krise erwartet hatten. In Tokio stieg der Nikkei-225 knapp eine Stunde vor Handelsende um rund ein halbes Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um etwas mehr als ein halbes Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng knapp ein halbes Prozent Prozent.

DAX 10 465,17 1,24%

XDAX 10 513,28 0,55%

EuroSTOXX 50 2770,70 0,38%

Stoxx50 2767,09 0,38%

DJIA 23 685,42 0,25%

S&P 500 2863,70 0,39%

NASDAQ 100 9152,64 0,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,78 +0,08%

DEVISEN: – YEN UNTER DRUCK – Der Kurs des Euro hat sich am Montag zunächst wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0819 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0798 (Donnerstag: 1,0792) Dollar fest.

Der Euro hat sich zuletzt meist in der Nähe der Marke von 1,08 Dollar eingependelt. „Insgesamt setzt sich die seit Mitte März zu beobachtende Konsolidierung fort und daran dürfte sich heute in Anbetracht des leeren Datenkalenders kaum etwas ändern“, erwarten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In der Eurozone werden am Vormittag keine Konjunkturdaten veröffentlicht.

Der japanische Yen gab gegenüber den meisten wichtigen Währungen nach. Die japanische Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise im ersten Quartal in die Rezession gerutscht, wenngleich weniger deutlich als von Analysten erwartet. Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent. Viel schlimmer dürfe es im zweiten Quartal kommen. Einer Umfrage des Japan Center for Economic Research (JCER) unter Ökonomen zufolge dürfte Japans Wirtschaft im Quartal April bis Juni drastisch um weitere 5,8 Prozent zum Vorquartal schrumpfen.

Euro/USD 1,0822 0,02%

USD/Yen 107,13 0,04%

Euro/Yen 115,93 0,06%

ROHÖL: – PREIS STEIGT WEITER – Die Ölpreise haben ihre Erholung zum Wochenstart fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im asiatischen Handel am Montag zuletzt 33,48 US-Dollar. Das waren 98 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,03 Cent auf 30,55 Dollar. Damit lag der Preis für US-Öl erstmals seit Mitte März wieder über der Marke von 30 US-Dollar.

Die Preiserholung wurde neben der tendenziell steigenden Nachfrage zuletzt von weiteren Förderkürzungen der US-Erdölindustrie gestützt. Gemeinsam mit den von der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) vereinbarten Drosselungen der täglichen Produktion um fast 10 Millionen Barrel am Tag, macht dies einen Preissturz wie im Vormonat laut Marktbeobachtern unwahrscheinlich. Im April war der Preis für US-Öl zum Kontraktwechsel angesichts knapper Lagerkapazitäten und einer geringen Nachfrage in den Minus-Bereich gerutscht. An diesem Dienstag steht erneut ein Kontraktwechsel an.

Risiken für den Preistrend beim Rohöl bleiben aber bestehen. Vor allem die erneut steigenden Spannungen zwischen den USA und China könnten die weltweite Nachfrage-Erholung belasten. So hatten die USA vor dem Wochenende ihre Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern verschärft. Die neuen Maßnahmen sollen dem Smartphone-Anbieter und Netzwerk-Ausrüster speziell den Zugang zu amerikanischer Halbleiter-Technologie abschneiden.

Daneben bleibt das Risiko einer zweiten Corona-Infektionswelle bestehen, während viele Volkswirtschaften wieder hochfahren. Besonders in den USA wurde vor vorschnellen Lockerungen gewarnt.

Brent 33,48 +0,98 USD

WTI 30,57 +1,14 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT LEIFHEIT AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 23 (19,50) EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 2,60 (5,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SIEMENS AUF 108 (89) EUR – ‚KAUFEN‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 120 (116) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 12,80 (13,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 8 (8,50) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 100 (75) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 90 (82) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 13 (14) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET GOCO MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 85 PENCE

– JEFFERIES STARTET MONEYSUPERMARKET.COM MIT ‚BUY‘ – ZIEL 410 PENCE

– JPMORGAN HEBT IPSEN AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 70 (65) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 125 (155) PENCE – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 19,60 (20,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: ADO Properties, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

07:00 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online)

14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

15:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/20 (vorläufig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/20

16:00 USA: NAHB-Index 05/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Corona-Kabinett, u.a. zu Vorschlägen von Arbeitsminister Hubertus Heil für den Arbeitsschutz in Schlachthöfen

+ Gremiensitzungen der Bundesparteien

+ 1200 Sonder-Videokonferenz der Justizminister u.a. zum Vorgehen in der Corona-Krise

+ 1300 Bundespressekonferenz

+ nachmittags Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit Gewerkschaften und Spitzenverbänden der Wirtschaft

12:00 CHE: Verkürzte und virtuelle 73. Weltgesundheitsversammlung.

Die „World Health Assembly“ (WHA), das höchste Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), tritt jedes Jahr in Genf zusammen. Die Jahrestagung findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nur online statt.

+ 1230 Videobotschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel

13:00 DEU: Videokonferenz von Außenminister Heiko Maas und EU-Kollegen zu Reisefreiheit und Sommerurlaub

EUR: Treffen der Eurogruppe

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Bildung und Jugend

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

(Keine marktbewegenden Daten erwartet)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

16.00 Uhr

NAHB Hausmarktindikator, Mai 34 30 (in Pkt)°

REdaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com