Vorbörse: Dax kommt mit viel Schwung aus dem Wochenende ++ Quartalsberichtssaison nimmt richtig Fahrt auf – Deutsche Bank überrascht positiv

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax bei positiven Vorgaben am Montag Besserung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 2,5 Prozent höher auf 10 601 Punkte. Die Wall Street hatte sich stärker ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend. Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets UK sprach von einem guten Start in eine wichtige Woche – geprägt von Leitzinsentscheidungen großer Notenbanken, einem Reigen wichtiger Wirtschaftsdaten und der aktivsten Woche der US-Berichtssaison. Auch in Deutschland kommt heute viel Bewegung in die Berichtssaison. Mit Adidas, Bayer und der Deutschen Bank sind heute auch drei Dax-Konzerne am Zug. Die Deustche Bank überrascht dabei schon einmal positiv und liegt vorbörslich zweistellig im Plus.

# Deutsche Bank schreibt trotz Corona-Krise Gewinn

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben am Freitag nach einem schwerfälligen Start im späten Handel kräftig zugelegt. Selbst der enttäuschende Ausblick des Chipgiganten Intel geriet in den Hintergrund und wurde letztlich ignoriert. Insgesamt sei der Tag nach dieser sehr turbulenten Woche recht ruhig verlaufen, hieß es am Markt. Abgesehen von Nachrichten rund um die Corona-Krise hatten vor allem heftigen Verwerfungen am Ölmarkt die vergangenen Handelstage geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 23.775,27 Punkten ins Wochenende.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag deutlich zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte zuletzt um rund 2,7 Prozent. Die Bank of Japan hat die Geldpolitik weiter gelockert. Dabei setzt sie sich selbst beim Kauf von Staatsanleihen kein Limit mehr. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gut ein Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann mit 1,7 Prozent noch etwas mehr. Bereits am Freitag hatten die US-Märkte nach einem schwachen Start am Ende deutlich zugelegt. Dies trieb die Kurse auch in Asien an.

DAX -1,69% 10336,09

XDAX +0,79% 10471,09

EuroSTOXX 50 -1,52% 2809,07

Stoxx50 -0,94% 2801,33

DJIA +1,11% 23775,27

S&P 500 +1,39% 2836,74

NASDAQ 100 +1,68% 8786,60

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,22% 172,36

DEVISEN: – EURO LEGT WEITER ZU – Der Euro hat am Montag an die Kurserholung vom Freitag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0844 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0800 Dollar festgesetzt.

Damit sind die jüngsten Kursverluste des Euro vorerst gestoppt. In der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung noch etwa um zwei Cent gefallen und am Freitag zeitweise bis auf 1,0727 Dollar gesunken. An diesem Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für neue Impulse sorgen könnten.

Der Kurs des japanischen Yen konnte am Morgen im Handel mit dem Dollar ebenfalls leicht zulegen, obwohl die Notenbank des Landes die Geldpolitik weiter gelockert hat. Wie die Bank of Japan (BoJ) am Montag mitteilte, sollen unter anderem mehr Staatsanleihen und Unternehmenspapiere gekauft werden. Dabei setzt sie sich selbst beim Kauf von Staatsanleihen kein Limit mehr. Die Maßnahme war an den Finanzmärkten erwartet worden.

Zu den Gewinnern zählte auch der australische Dollar, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Zuvor hatten einige Regionen des Landes angekündigt, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu lockern.

Euro/USD +0,16% 1,08423

USD/Yen -0,22% 107,2360

Euro/Yen -0,21% 107,27

ROHÖL:

Brent -0,44 USD 21,00

WTI -1,49 USD 15,45

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 81 (84) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 51 (54) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 8,50 (13,20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 31 (37) EUR – ‚BUY‘

– LBBW SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 52 (71) EUR – ‚HALTEN‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 9000 (8000) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 112 (105) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 7 (8) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 6,40 (6,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 146 (147) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 78 (75) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 94 (93) CHF – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT STORA ENSO AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 11 (10) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 28 (27) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 21,50 (19,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 7 (6) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– RBC SENKT DUNELM GROUP AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 950 (900) PENCE

– RBC SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 126 (166) SEK – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 37 (39) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (14.00 Investorencall)

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

16:00 USA: Boeing, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wirecard, Endergebnis der KPMG-Sonderprüfung

DEU: NordLB, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschine, Q1-Zahlen

ITA: Intesa SanPaolo, Hauptversammlung und ao Hauptversammlung

USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Telefon-Pk Digitalverband Bitkom, Deutscher Bauernverband und Landwirtschaftliche Rentenbank zur Digitalisierung der Landwirtschaft 2020

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung des Biotech-Reports 2020 von Ernst & Young

GBR: Vierte Runde der Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien, London

LUX: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister (erster Tag)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

