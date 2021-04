Vorbörse: Dax kommt nicht vom Fleck – auch an der Wall Street herrscht Zurückhaltung

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach dem zähen Wochenstart kommt der Dax wohl auch am Dienstag zunächst kaum vom Fleck. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit leichtem Minus auf 15 285 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Anleger warten weiterhin auf frische Impulse seitens der Berichtssaison und der Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die sich am Mittwochabend äußern wird.

USA: – RUHIGER HANDEL – Die US-Börsen haben sich am Montag weiter dicht unter ihren jüngsten Rekordhochs gehalten. Allerdings gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial im Handelsverlauf seine Auftaktgewinne ab und schloss mit leichten Verlusten. Der marktbreite S&P 500 indes kletterte erneut auf ein Rekordhoch. Insgesamt verlief das Geschäft jedoch sehr ruhig und in engen Handelsspannen.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Aktuell überschatten die in einigen Ländern wieder zunehmenden Corona-Fallzahlen die Aussichten auf eine weitere Konjunkturerholung. Zudem nehmen einige Anleger weiter Gewinne mit. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, sank um ein halbes Prozent und der Hongkonger Hang Seng büßte zuletzt 0,2 Prozent ein.

DAX 15296,34 0,11

XDAX 15281,92 0,06

EuroSTOXX 50 4020,83 0,19

Stoxx50 3398,23 0,05

DJIA 33981,57 -0,18

S&P 500 4187,62 0,18

NASDAQ 100 14026,16 0,61

Bund-Future 170,78 -0,02%

Euro/USD 1,2072 -0,12

USD/Yen 108,23 0,13

Euro/Yen 130,66 0,01

Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,2074 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2085 (Freitag: 1,2066) Dollar fest.

Der Euro war am Montagmorgen noch mit 1,2117 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen, nachdem er seit Anfang April stetig zugelegt hatte. Seit Montag ist er etwas zurückgefallen. Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger spricht von einer „Verschaufpause“. Schließlich würde die Eurozone beim Thema Impfen gegenüber den USA aufholen. „Der Vorsprung der USA dürfte also zunehmend schrumpfen und damit kaum mehr eine Rolle spielen.“

An diesem Mittwoch wird die US-Notenbank Fed ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Trotz der anziehenden Wirtschaft haben Notenbankvertreter bisher keine Signale für eine Rückführung der geldpolitischen Unterstützung gegeben. Sollte die Fed ihre Linie bestätigen, könnte dies den Dollar belasten. Konjunkturdaten aus der ersten Reihe werden am Dienstag weder in der Eurozone noch den USA erwartet.

Brent 65,95 +0,30 USD

WTI 62,21 +0,30 USD

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,15 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 62,36 Dollar.

Die Ölpreise haben zuletzt keine klare Richtung gefunden. Belastet wurden sie zuletzt vor allem durch die Corona-Lage in Indien und Japan. In beiden Ländern stieg die Zahl der Neuinfektionen deutlich und es wurden Einschränkungen der Mobilität beschlossen. Beide Staaten sind wichtige Ölverbrauchsländer. In anderen Ländern der Welt wie den USA und China läuft die Wirtschaft besser und die Nachfrage nach Rohöl steigt dort.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 70 (68) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS STARTET VANTAGE TOWERS MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 30 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 61 (53) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT RTL AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 55 (40,50) EUR

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28 (12) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN STARTET VANTAGE TOWERS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 33 EUR

– HÄNDLER: CITIGROUP HEBT RTL AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL)

– HÄNDLER: MORGAN STANLEY STARTET VANTAGE TOWERS MIT ‚OVERWEIGHT‘

– JEFFERIES STARTET VANTAGE TOWERS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 35 EUR

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (6) EUR – ‚SELL‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR AT&T AUF 27 (26) USD – ‚VERKAUFEN‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 860 (835) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 350 (340) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT UPS AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 150 (130) USD

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 171 (169) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 130 (127) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 145 (140) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT KUEHNE+NAGEL AUF ‚UNDERWEIGHT'(NEUTRAL); ZIEL 237,73 (255,05)CHF

– UBS HEBT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 63 (61,50) CHF – ‚BUY‘

– WDH/EXANE BNP HEBT JCDECAUX AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 22 (16) EUR

– WDH/LBBW HEBT PHILIPS AUF ‚KAUFEN‘ (HALTEN) – ZIEL 53 (50) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen (Webcast 9.00 h)

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Jahreszahlen

07:15 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: BayWa, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: VÖB, Online-Pk zur Aktienmarktprognose

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:10 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen

FRA: Societe Bic, Q1-Zahlen

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen

USA: AMD, Q1-Zahlen

USA: Pinterest, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 02/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/21

16:00 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Klauseln zu AGB-Änderungen von Banken

7. Nationaler Radverkehrskongress online

09.30 Eröffnung mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)

11.15 Online-Pk mit Scheuer und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne)

Scheuer stellt die Radverkehrsstrategie des Bundes vor – den Nationalen Radverkehrsplan 3.0

10:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB)

10:00 DEU: Vorstellung der Commerzbank-Mittelstandsstudie

11:00 DEU: Online-Pk des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) zu umweltverträglicher Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland

11:00 DEU: Online-PK Industrieverband Agrar

11:30 DEU: Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2021 mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium

15:00 DEU: Online-Diskussion Berenberg Bank zur finanziellen Integration Europas

18:30 DEU: Online-Zukunftsgespräch mit Vize-Kanzler und Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen

April (Punkte) 101,8 100,9

Produzentenvertrauen

April (Punkte) 102,1 101,2

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

FHFA-Hauspreisindex, Februar

Monatsvergleich +1,0 +1,0

Case-Shiller-Hauspreisindex

Februar

Monatsvergleich +1,1 +1,2

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen

Conference Board, April 112,0 109,7

(in Pkt.)

