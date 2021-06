Vorbörse: Dax kommt nicht vom Fleck – Wall Street mit Rekorden trotz Dow-Schwäche

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Der Dax dürfte am Dienstag nahezu unverändert in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf 15 550 Punkte und damit minimal unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Zum Wochenstart hatte er um 0,34 Prozent nachgegeben und damit einen Teil seiner Gewinne der Vortage einbüßte. Wie schon zum Wochenauftakt fehlen dem Markt zum Handelsstart am Dienstag klare Impulse. Diese könnten die im Handelsverlauf anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland liefern. Unterstützung erhält der deutsche Aktienmarkt weiter aus den Vereinigten Staaten, wo der Rekordlauf der Aktienmärkte anhält. Sorge bereitet dagegen die wieder steigenden Corona-Infektionen in einigen Ländern Europas. Sollte der Dax am Dienstag und Mittwoch das aktuelle Niveau halten, würde er im Juni den fünften Monat in Folge zulegen – allerdings ließ die Dynamik nach dem Mitte Juni erreichten Rekordhoch von 15 802 Punkten nach.

USA: – REKORDE TROTZ DOW-SCHWÄCHE – Mit Ausnahme des Dow Jones Industrial haben die wichtigsten US-Aktienindizes ihren Rekordlauf am Montag fortgesetzt. Gestützt haben dürfte unter anderem, dass Präsident Joe Biden am Wochenende von Veto-Plänen gegen die überparteiliche Einigung auf das 1,2 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturprogramm abgerückt ist, falls ein weiterer Ausgabenplan der Demokraten nicht auch den Kongress passieren sollte. Zudem gab es eine Reihe positiver Nachrichten aus dem Tech-Sektor. Der Wall-Street-Index Dow beendete den Handel letztlich mit minus 0,44 Prozent auf 34 283,27 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,23 Prozent auf 4290,61 Zähler zu. Der Nasdaq 100 gewann 1,25 Prozent auf 14 524,98 Zähler und auch der breite Nasdaq Composite schloss mit rund einem Prozent im Plus und erreichte eine neue Bestmarke.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet sank zuletzt um 1,3 Prozent und der Hang Seng in Hongkong büßte 0,9 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,9 Prozent.

DAX 15554,18 -0,34%

XDAX 15577,69 -0,20%

EuroStoxx 50 4089,91 -0,75%

Stoxx50 3532,16 -0,37%

DJIA 34283,27 -0,44%

S&P 500 4290,61 0,23%

NASDAQ 100 14524,98 1,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,24 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1913 -0,12%

USD/Yen 110,57 -0,04%

Euro/Yen 131,72 -0,16%

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken, hat sich aber weiter über der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1912 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1910 Dollar festgesetzt.

Am Morgen wurde der Eurokurs von einer allgemein etwas trüberen Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten mit nach unten gezogen. Der japanische Yen und der US-Dollar, die von Anlegern als vergleichsweise sichere Anlagen geschätzt werden, konnten dagegen zulegen.

Im Tagesverlauf dürften die Preisentwicklung stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten aus Deutschland für Juni. Der Markt erwartet in der größten Volkswirtschaft der Eurozone eine Inflationsrate von 2,4 Prozent und damit einen leichten Rückgang nach 2,5 Prozent im Mai. Die EZB strebt ein Inflationsziel im Währungsraum von mittelfristig knapp zwei Prozent an./jkr/mis

ROHÖL:

Brent 74,34 -0,34 USD

WTI 72,59 -0,32 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Nach mehrjährigen Höchstständen zum Wochenauftakt zeigte sich am Ölmarkt im frühen Handel eine leichte Gegenreaktion. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,41 US-Dollar und damit 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 72,67 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine trübe Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten, die auch die Ölpreise am Morgen etwas belastet hat. Die Verbreitung der als stärker ansteckend geltenden Delta-Variante des Coronavirus belastete die Kauflaune der Investoren. Es werden wieder neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus befürchtet.

Am Ölmarkt richtete sich das Interesse aber auch verstärkt auf ein Treffen von Vertretern des Ölverbunds Opec+, das als Videokonferenz am Donnerstag geplant ist. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich die in der Opec+ zusammengefassten Opec-Staaten gemeinsam mit anderen wichtigen Ölstaaten wie Russland auf eine Anhebung der Fördermenge im August einigen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MAGFORCE AUF 10,10 (12,45) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 108 (105) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 111 (114) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 15,00 (13,90) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 14,90 (14,80) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/EXANE BNP SENKT SALZGITTER AUF ‚UNDERPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 21,2 EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR TESLA AUF 660 (730) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 54 (55) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 19300 (18700) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3600 (3300) CHF – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 28,00 (27,50) CHF – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1200 (1160) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/EXANE BNP HEBT VOESTALPINE AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 33,0 EUR

– WDH/EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 38,30 (35,00) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 260 (250) PENCE – ‚BUY‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 123 (118) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Cherry, Erstnotiz im Prime Standard

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: MAN, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Assekurata-Marktausblick zur Lebensversicherung 2021

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sixt Leasing, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Lanxess, CEO Sustainability Meeting

14:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Puma, Pressekonferenz zu neuen Innovationen bei Leichtathletik-Schuhen

15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/21

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/21

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

SONSTIGE TERMINE

06:00 DEU: Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlicht den World Wealth Report

10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW: Gründungsmonitor 2021 mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib

10:00 DEU: Treffen der G20-Außen- und Entwicklungsminister

12:00 DEU: „Brussels Economic Forum“ der Europäischen Kommission (online)

+ 12.15 Panel mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni zu Corona

+ 13.50 Eröffnungsansprache von Ursula von der Leyen

+ 1410 Gentiloni zu grüner und gerechter Erholung

+ 16.25 Debatte mit Vizepräsident Valdis Dombrovskis über strategische Autonomie und Protektionismus

13:00 DEU: Pk Bundesverband E-Mobilität (BEM) zu Ergebnissen der Sonderkommission zur Ladeinfrastruktur

18:00 DEU: Online-Kolloquium anlässlich des 85. Geburtstages des Ex-Chefvolkswirts von Bundesbank und EZB, Otmar Issing. Issing hatte am 27. März Geburtstag. Zu dem Kolloquium werden als Redner u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Ex-EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen, Juni 100 97

(in Pkt.)

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI, Juni

Monatsvergleich +0,4 +0,5

Jahresvergleich +2,4 +2,4

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsvertrauen ESI, Juni 116,5 114,5

(in Pkt.)

14.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise, Juni

Monatsvergleich +0,4 +0,5

Jahresvergleich +2,4 +2,5

HVPI

Monatsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich +2,1 +2,4

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

FHFA Hauspreisindex, April

Monatsvergleich +1,6 +1,4

Jahresvergleich —- +13,9

Case-Shiller-Hauspreisindex, April

Monatsvergleich +1,8 +1,6

Jahresvergleich +14,7 +13,3

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen, Conf. Board 119,0 117,2

(Juni, in Pkt)

