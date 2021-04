Vorbörse: Dax kommt schläfrig aus dem Wochenende – Euro weiter stark – Ölpreis schwächeln etwas

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach der letztlich schwachen Vorwoche zeichnet sich am Montag für den Dax ein ruhiger Start ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung mit 15 281 Punkten praktisch unverändert. Das Rekordhoch des S&P 500 vom Freitag nach robusten Wirtschaftsdaten gibt dem Dax damit zunächst keinen frischen Schwung. Der Dax hatte bereits Anfang der Vorwoche mit 15 501 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht, anschließend aber den Rückwärtsgang eingelegt. Letztlich verlor er dann auf Wochensicht über ein Prozent. „Wir stehen am Beginn einer spannenden Börsenwoche“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „In Europa nimmt die Berichtssaison Fahrt auf, in den USA lassen sich einige der Index-Schwergewichte in die Bücher schauen und es tagt die US-Notenbank. Jeder dieser Punkte ist für erhöhte Schwankungen gut.“ Zum Wochenstart nähmen die Anleger da zunächst eine abwartende Haltung ein.

USA: – GEWINNE – Robuste Wirtschaftsdaten haben den S&P 500 am Freitag auf einen Höchststand gehievt. Nachdem am Donnerstag noch die von US-Präsident Joe Biden geplanten Steuererhöhungen für Verluste gesorgt hatten, übernahmen nun wieder die Optimisten das Ruder. Die Anleger setzten zum Wochenschluss verstärkt auf die positiven Impulse, die die mit den Konjunkturprogrammen einhergehenden Investitionen in die US-Infrastruktur bringen dürften. Generell stützt die weiter lockere Geldpolitik die Aktienkurse. Der marktbreite S&P 500 schloss 1,09 Prozent höher mit 4180,17 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,67 Prozent auf 34 043,49 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit aber ein Minus von 0,46 Prozent. Der Nasdaq 100 stieg am Freitag um 1,30 Prozent auf 13 941,44 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben zum Wochenstart zugelegt. Sie werden weiterhin von positiven Konjunkturerwartungen der Anleger getrieben. Hinzu kommen positive Vorgaben der US-Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte um 0,25 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng hielt sich zuletzt knapp in der Gewinnzone.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,64 -0,05%

DEVISEN: – DOLLAR SCHWÄCHELT WEITER – Der Euro hat am Montag an seine Kursgewinne der vergangenen Wochen angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2117 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Ende Februar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2066 Dollar festgesetzt.

Profitiert hat der Euro zuletzt von einem durch die Bank schwächeren US-Dollar. Fachleute führen die Entwicklung vor allem auf die amerikanische Geldpolitik zurück. Die US-Notenbank Fed hat in den vergangenen Wochen Spekulationen auf eine absehbare geldpolitische Straffung eine recht klare Absage erteilt. An diesem Mittwoch hat sie Gelegenheit, die Botschaft nach ihrer Zinssitzung zu wiederholen oder abzuändern.

Zudem erhält der Euro Rückenwind durch die mittlerweile zügiger verlaufende Impfkampagne in Europa. Damit steigen die Hoffnungen auf eine baldige konjunkturelle Erholung von der Corona-Schwäche. Um so gespannter Blicken Analysten und Anleger auf die monatliche Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts, das am Vormittag sein Geschäftsklima bekanntgibt.

Euro/USD 1,2110 0,10USD/Yen 107,73 -0,13Euro/Yen 130,46 -0,03

ROHÖL: – LEICHTER – Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,08 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 61,86 Dollar.

Nach einem starken Jahresstart sind die Ölpreise jüngst etwas ins Straucheln geraten. Die Befürchtungen richten sich vor allem auf Indien, eines der größten Ölverbrauchsländer der Welt. Dort ist die Corona-Lage äußerst angespannt, was auch Folgen für die dortige Energienachfrage haben dürfte.

Im Gegensatz dazu läuft die Konjunktur in den USA und China – ebenfalls große Ölverbrauchsländer – besser. Auch in Europa mehren sich die Anzeichen für eine konjunkturelle Erholung, nachdem der Kontinent anderen großen Wirtschaftsräumen bislang wirtschaftlich hinterherhinkt.

Brent 65,90 -0,21 USDWTI 61,95 -0,19 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

18:00 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag P.S.K., Q1-Zahlen

USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie – Impfgipfel von Bund und Ländern

15.00 Beginn Impfgipfel als Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten

+ anschl. Pk mit Merkel

10:00 DEU: Online-Pk der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zur Neuaufstellung des Privatkundenvertriebs der BW-Bank

10:00 DEU: Online-Pk zu zehn Jahren „EnBW Baltic 1“

10:30 DEU: Video-Pk mit Vorstellung der Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“. Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende legen neues Szenario für Klimaschutz vor.

11:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht Leipzig verhandelt über Klage der Deutschen Umwelthilfe. Es geht um die Offenlegung von Dokumenten zum CO2-Ausstoß bei Autos von Volkswagen, Audi, Skoda und Seat. Insgesamt soll es um 800 000 Autos gehen, davon 98 000 Fahrzeuge mit einem Benzin-Motor. Wann eine Entscheidung verkündet wird, ist unklar.

EUR: EU Trade Policy Day 2021 (online)

u.a. zu neuer Handelsstrategie zur Förderung einer offenen, nachhaltigen und durchsetzungsfähigen Handelspolitik für die EU

09.15 Eröffnung mit Diskussion von Exekutiv-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis mit WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala

16.00 Schlusswort von Generaldirektorin für Handel der Europäischen Kommission Sabine Weyand

EUR: Informelle Tagung der EU-Landwirtschaftsminister

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Umfrage April

Ifo-Geschäftsklima 97,8 96,6

Aktuelle Lage 94,4 93,0

Erwartungen 101,2 100,4 (in Pkt.)

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima, April 1,8 -1,0 (in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang

langlebige Güter, März

Monatsvergleich +2,5 -1,2 ex Transport

Monatsvergleich +1,6 -0,9

Redaktion onvista / dpa-AFX