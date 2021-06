Vorbörse: Dax kommt tiefer aus dem Wochenende – Euro hält sich stabil und Ölpreise schwächeln leicht

DEUTSCHLAND: – VERHALTENER START IN DIE WOCHE – Nach der starken Vorwoche mit einem Rekord von 15.705 Punkten dürfte der Dax am Montag verhalten ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,20 Prozent tiefer auf 15 661 Punkte, nachdem er im bisherigen Jahresverlauf inzwischen gut 14 Prozent zulegen konnte. Dow und S&P 500 waren an der Wall Street vor dem Wochenende in Gang gekommen, nachdem der durchwachsene Arbeitsmarktbericht zumindest die Zinssorgen nicht verstärkte. Der marktbreite S&P liegt nur knapp unter seinem Höchststand von Anfang Mai

USA: – IM PLUS – Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Freitag höher aus dem Handel gegangen. Der eine Stunde vor der Eröffnung veröffentlichte Arbeitsmarktbericht habe die bestehenden Inflationssorgen nicht verstärkt, sagten Experten. Zwar waren die durchschnittlichen Stundenlöhne im Mai stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wurden weniger neue Stellen geschaffen als von Volkswirten vorhergesagt. Der Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 34 756,39 Punkte. Auch Wochensicht legte er damit um 0,66 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,88 Prozent auf 4229,89 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte sogar um 1,78 Prozent auf 13 770,78 Zähler zu.

ASIEN: – ERNEUT UNEINHEITLICH – In Asien haben die Aktienmärkte erneut keine eindeutige Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende leicht zulegen konnte, ging es in China etwas nach unten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büßte zuletzt rund ein halbes Prozent ein.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,36 +0,01%

DEVISEN: – RUHIG – Der Euro ist am Montag stabil über der Marke von 1,21 US-Dollar in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,2117 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn dürften Anleger unter anderem Auftragsdaten aus der deutschen Industrie unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus veröffentlicht das Analyseunternehmen Sentix seinen monatlichen Konjunkturindikator. Er zählt zu den ersten Stimmungsindikatoren im Monat und wird daher von Analysten mit Interesse verfolgt.

Euro/USD 1,2164 -0,02%USD/Yen 109,48 -0,04%Euro/Yen 133,17 -0,06%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gefallen. Zuvor hatten sie abermals mehrjährige Höchststände markiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,57 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 25 Cent auf 69,37 Dollar.

Wenige Stunden zuvor war der WTI-Preis erstmals seit Oktober 2018 auf 70 Dollar gestiegen. Brent kostet zurzeit so viel wie zuletzt vor gut zwei Jahren.

Getrieben werden die Erdölpreise vor allem durch die Aussicht auf eine kräftige konjunkturelle Erholung auf Grundlage fortschreitender Corona-Impfungen. In den USA, China und weiten Teilen Europas hat sich die Virus-Situation deutlich entschärft. In anderen großen Ländern wie Indien oder Brasilien bleibt die Lage hingegen sehr angespannt.

Brent 71,56 -0,33 USDWTI 69,36 -0,26 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 77 (75) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 9,10 (7,40) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 21 (17) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 15,80 (14,70) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK STARTET SYNLAB MIT ‚BUY‘ – ZIEL 24 EUR

– GOLDMAN STARTET SYNLAB MIT ‚BUY‘ – ZIEL 21,90 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 135 (115) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET SYNLAB MIT ‚BUY‘ – ZIEL 23 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 95 (90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN STARTET SYNLAB MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 20,30 EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 160 (154) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 31 (27) USD – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 34 (31) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DEUTSCHE BANK HEBT EDENRED AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 53,50 (46,50) EUR

– GOLDMAN STARTET AVIVA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 500 PENCE

– GOLDMAN STARTET LEGAL & GENERAL MIT ‚BUY‘ – ZIEL 380 PENCE

– JEFFERIES HEBT UNICREDIT AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 12,25 (9,30) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,60 (2,50) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT BANKINTER AUF ‚UNDERPERFORM‘ (HOLD) – ZIEL 4,15 (3,70) EUR

– JEFFERIES SENKT INTESA SANPAOLO AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 2,50 (2,45) EUR

– JEFFERIES SENKT SAINSBURY(J) AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 280 PENCE

– RBC HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 30 (29) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 150 (140) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2021 (online, bis 11.06.), Keynote CEO Tim Cook

USA: Pharmakonferenz ASCO 2021 (online, bis 8.6.)

TERMINE KONJUNKTUR

05:00 CHN: Handelsbilanz 05/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 05/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/21

08:00 FIN: Handelsbilanz 04/21 (vorläufig)

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 05/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 04/21

10:30 DEU: Sentix-Investorvertrauen 06/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 05/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 04/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Veröffentlichung des Marktberichts Nachhaltige Geldanlagen 2021. Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V lädt zum Pressegespräch.

10:00 DEU: Jahres-Pk der deutschen Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie (online)

11:00 DEU: Pressekonferenz Bundesverband deutscher Banken zum Finanzstandort Deutschland (online)

DEU: Digitale Eröffnung der Bosch Halbleiterfabrik Dresden

+ 13.00 Pk mit Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, und Harald Kröger, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH

+ 14.30 Eröffnungsfeier, u. a. im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

17:30 DEU: Sat.1-Sommerinterview 2021 mit Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie April

Monatsvergleich +0,5 +3,0

Jahresvergleich +77,8 +27,8

09.00 Uhr

Spanien

Industrieproduktion April

Monatsvergleich +0,5 +0,4

Jahresvergleich

Saisonbereinigt +44,4 +12,4

Unbereinigt — +15,1

10.30 Uhr

Sentix-Investorenvertrauen Juni (Punkte) 25,4 21,0

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, April 20,50 25,84 (in Mrd USD)

