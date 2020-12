Vorbörse: Dax kurz vor Jahresende wenig bewegt – Rekordjagd an der Wall Street abgewürgt

DEUTSCHLAND: – STABIL – Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger ruhiger angehen. Der Dax dürfte wenig bewegt in den verkürzten Handel starten, nachdem er am Vortag nach einem Rekord geschwächelt hatte. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start fast unverändert auf 13 763 Punkte. Er steuert derzeit auf ein Jahresplus von fast vier Prozent zu. Allein im Dezember hat er bislang 3,5 Prozent zugelegt. Am Vortag durfte der Dax schon fast in Richtung der 14 000 Punkte schielen, dann aber bekamen die Anleger kalte Füße. Mit einem Rekord von 13 903 Punkten sind sie für das neue Börsenjahr eine schwere Hypothek eingegangen, da eine erhoffte Erholung von der Viruskrise schon vorweg genommen wird.

USA: – ETWAS SCHWÄCHER – Die vorläufige Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur hat am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street abgewürgt. Zwar stieg der Leitindex Dow Jones Industrial in den ersten Handelsminuten auf ein weiteres Rekordhoch von 30 589 Punkten, anschließend drehte er aber ins Minus, das zur Schlussglocke 0,22 Prozent auf 30 335,67 Zähler betrug.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag 0,4 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte zuletzt hingegen um 1,2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,4 Prozent.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 13761,38 -0,21%

XDAX 13715,85 -0,43%

EuroSTOXX 50 3581,37 +0,17

Stoxx50 3124,47 +0,87%

DJIA 30335,67 -0,22%

S&P 500 3727,04 -0,22%

NASDAQ 100 12843,491 +0,04%\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 177,71 0%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,22835 +0,27%

USD/Yen 103,3470 -0,18%

Euro/Yen 126,9460 +0,04%\

Der Euro hat am Mittwoch seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren erreicht. In der vergangenen Nacht stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf knapp 1,2295 US-Dollar. Noch höher stand der Kurs zuletzt im April 2018. Am Morgen hielt sich der Euro auf hohem Niveau. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2259 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich weiterhin eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Als Ursache gilt unter anderem eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die vergleichsweise sichere Anlagen wie den US-Dollar belastet. Seit Beginn der Woche sorgten das Brexit-Handelsabkommen und ein neues staatliches Corona-Hilfspaket in den USA für Kauflaune an den Märkten.

Marktbeobachter verwiesen außerdem auf Positionsbereinigungen am Devisenmarkt. Demnach hätten Investoren kurz vor dem Jahreswechsel noch US-Dollar verkauft und damit den Kurs belastet.

ROHÖL:

^

Brent 51,28 +0,19 USD

WTI 48,15 +0,15 USD\

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen gab es im Vergleich zum Vortag aber nur noch leichte Gewinne. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,16 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 48,15 Dollar.

In den letzten Handelstagen des Jahres profitierten die Ölpreise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Seit Beginn der Woche sorgte etwa das Brexit-Handelsabkommen für Kauflaune an den Börsen.

Gebremst wurden die Ölpreise aber durch die Aussicht auf ein höheres Angebot auf dem Weltmarkt. Die in dem Förderverbund Opec+ zusammengefassten Ölstaaten hatten zuletzt beschlossen, die Fördermenge ab Januar um täglich 500 000 Barrel auszuweiten.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 30 (28) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Börse Stuttgart, Online-Pressegespräch zum Jahresschluss

TERMINE KONJUNKTUR

GBR: Britisches Parlament stimmt über Brexit-Deal ab

ITA: Senat stimmt über Haushalt für 2021 ab

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/20

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

HINWEIS

DEU / AUT: Börse verkürzter Handel (bis 14.00 h)

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI

Dezember

Monatsvergleich +0,1 +0,1

Jahresvergleich -0,7 -0,8

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.45 Uhr

Einkaufsmanagerindex Chicago

Dezember (Punkte) 56,5 58,2

16.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe

November

Monatsvergleich +0,0 -1,1

Jahresvergleich +21,0 +19,5

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Goldmünzen und Barren kaufen – worauf Sie bei der Goldanlage achten müssen