Vorbörse: Dax lässt es heute langsamer angehen – Wall Street mit Kursverlusten, Öl-Preise nach starken Anstiegen in der Vorwoche wieder schwächer

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,05 Prozent im Minus auf 13 216 Punkte. Dabei bremsen unter anderem die Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial spät ins Minus abgerutscht war. Als relative Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf US-Konjunkturhilfen wirken am Dienstag frische Wirtschaftsdaten aus China, die zeigen, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. „Chinas Wirtschaft wächst solide“, erklärte Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank.

USA: – DOW MIT KURSVERLUSTEN – Der Beginn der Corona-Impfungen in den USA und die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat die Kurse an der Wall Street am Montag nur kurzzeitig angetrieben. Nach einem neuerlichen Rekordhoch drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus, das am Ende 0,62 Prozent auf 29 861,55 Punkte betrug. Damit rutschte der Dow auch wieder unter die 30 000er Marke.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert. Nachgebende Kurse in den USA sorgten auch dort für eine etwas gedämpftere Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen trat auf der Stelle und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,72 Prozent ein.

DAX 13223,16 +0,83%

XDAX 13204,95 +0,48%

EuroSTOXX 50 3503,96 +0,52%

Stoxx50 3074,64 -0,11%

DJIA 29861,55 -0,62%

S&P 500 3647,49 -0,44%

NASDAQ 100 12462,210 +0,70%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 178,37 -0,01%

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,21517 +0,04%

USD/Yen 104,0890 +0,05%

Euro/Yen 126,4825 +0,11%

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2150 US-Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2162 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen vor allem in den USA einige Konjunkturdaten an, die Anleger in den Blick nehmen dürften. Veröffentlicht werden etwa Stimmungsdaten und Produktionszahlen aus der Industrie. Im Euroraum werden Inflationsdaten aus Frankreich und Italien erwartet. Daneben äußert sich EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

ROHÖL:

^

Brent 50,00 -0,29 USD

WTI 46,73 -0,26 USD

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 46,70 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben die Ölpreise kräftig zugelegt, da Forschungserfolge im Impfstoffbereich die Hoffnung auf eine absehbare Eindämmung der Corona-Pandemie genährt haben. Gedämpft wurde dieser Optimismus zuletzt durch neue Corona-Gegenmaßnahmen in zahlreichen großen Volkswirtschaften, darunter Deutschland. Die neuen Beschränkungen könnten auch auf der Rohölnachfrage lasten, wird befürchtet.

Schon am Vortag hatte das Ölkartell Opec seine Nachfrageprognose für das erste Quartal 2021 gesenkt. Trotzdem wollen die Förderländer ihre Produktion im kommenden Jahr Schritt für Schritt anheben. Die Opec hatte sich zusammen mit anderen großen Förderländern auf dieses vorsichtige Vorgehen geeinigt, da der Fortgang der Corona-Pandemie ungewiss ist.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 9,60 (11,60) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 106 (102) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT MUNICH RE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 275 (257) EUR

– LBBW HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 65 (54) EUR – ‚HALTEN‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR HELLOFRESH AUF 60 (46) EUR – ‚HALTEN‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 220 (210) EUR – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 262,50 (250,00) EUR – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BP AUF 475 (400) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 51 (50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 3900 (3870) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3300 (3200) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 340 (330) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 61 (60) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 5500 (5430) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 120 (121) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 5850 (7450) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT AKER SOLUTIONS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 21 (15) NOK

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 26,50 (25,00) EUR

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 17,90 (17,00) EUR – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1010 (1000) PENCE – ‚SELL‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 80,80 (77,00) CHF – ‚HOLD‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 410 (390) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Strategie-Update und Jahreszahlen (detailliert) (13.30 h Call Presse)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

08:10 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Metro, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Tui Deutschland Präsentation Sommerprogramm 2021

10:30 DEU: Isra Vision, außerordentliche Hauptversammlung (online)

13:00 CHE: Credit Suisse, Investor Update

13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Destatis, Vorstellung neues Datenportal „Dashboard Deutschland“

03:00 CHN: Industrieproduktion 111/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/20

07:45 CHE: Seco, Konjunkturprognose 12/20

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 10/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 12/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/20

15:15 USA: Industrieproduktion 11/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: „Handelsblatt“-Industrie-Gipfel 2020 (online) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und Michael Hüther (IW)

10:00 DEU: Online-Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DWS): „EU-Untersuchung zu den Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen“. Gemeinsam mit der europäischen Anlegerschutzvereinigung Better Finance.

11:00 DEU: Online-Diskussion „Was treibt die Hauspreise?“ des OECD Berlin Centre und das DIW Berlin

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 1. Tag



KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI

November

Monatsvergleich +0,2 +0,2*

Jahresvergleich +0,2 +0,2*

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI

November

Jahresvergleich -0,3 -0,3*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

ILO-Arbeitslosenquote

Oktober 3-Monatsschnitt +5,1 +4,8

USA

14.30 Uhr

Einfuhrpreise, Nov +0,3 -0,1

Empire-State-Index, Dez 6,5 6,3

(in Pkt)

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Nov +0,3 +1,1

Kapazitätsauslastung, Nov 73,0 72,8

