Vorbörse: Dax lässt es ruhig angehen – Wall Street mit Kursverlusten – Warten auf EZB-Entscheid am Nachmittag

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Im Dax zeichnet sich am Donnerstag ein ruhiger Start ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start etwa auf dem Vortagesniveau von 13 340 Punkten. Tags zuvor hatte der Dax einmal mehr versucht, sich deutlich von der seit Wochen umkämpften Marke von 13 300 Punkten abzusetzen. Aber bei 13 454 Punkten wurde er wenige Punkte unter dem Zwischenhoch vom September wieder ausgebremst. Die Anleger warten nun gespannt auf neue geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittag. Nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen wird die EZB ihre Geldpolitik noch weiter lockern.

USA: – KURSVERLUSTE – Nach neuen Kursrekorden im frühen Handel an der Wall Street haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne eingestrichen. Auch die Aussicht auf ein baldiges milliardenschweres Konjunkturpaket für die geschwächte US-Wirtschaft konnte die Investoren nicht mehr zu Käufen bewegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der zum Handelsbeginn bei über 30 300 Punkten ein historisches Hoch erreicht hatte, gab um 0,35 Prozent auf 30 068,81 Punkte nach und konnte die 30 000er Marke halten. Mit Verlusten von jeweils rund zwei Prozent belasteten die Tech-Giganten Microsoft und Apple den Dow.

ASIEN: – OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach den jüngsten Kursgewinnen 0,2 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte zuletzt hingegen um 0,10 Prozent zu, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,5 Prozent nachgab.

DAX 13340,26 +0,47%

XDAX 13321,76 +0,07%

EuroSTOXX 50 3529,02 +0,09%

Stoxx50 3102,09 +0,33%

DJIA 30068,81 -0,35%

S&P 500 3672,82 -0,79%

NASDAQ 100 12364,638 -2,15%°

Bund-Future 178,34 +0,08%°

Euro/USD 1,20928 +0,11%

USD/Yen 104,4370 +0,22%

Euro/Yen 126,2983 +0,29%

Der Euro ist am Donnerstag etwas gestiegen. Vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hielt sich die Kursbewegung aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2093 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2109 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt blicken die Anleger auf Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag erwartet werden. Nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen dürfte die Notenbank ihre Geldpolitik weiter lockern und im Kampf gegen die Folgen der zweiten Welle der Corona-Pandemie gleich an mehreren Stellschrauben drehen. Unter anderem wird eine Ausweitung der Anleihekäufe erwartet. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte bereits auf der Zinssitzung im Oktober eine „Rekalibrierung“ der Geldpolitik angekündigt.

Unter Druck stand dagegen das britische Pfund, das am Morgen im Handel mit allen wichtigen Währungen gesunken ist. Im Ringen um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien war am Vorabend der erhoffte Durchbruch beim persönlichen Spitzentreffen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson ausgeblieben. Beide Seiten haben sich eine letzte Frist bis zum Sonntagabend gesetzt.

Brent 49,02 +0,16 USD

WTI 45,72 +0,20 USD

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 48,94 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 45,67 Dollar.

Nach kräftigen Kursschwankungen zur Wochenmitte hat sich die Lage am Ölmarkt vorerst wieder beruhigt. Am Mittwoch hatte ein starker Anstieg der Ölvorräte in den USA den Markt überrascht. Nach Angaben der US-Regierung waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 15,2 Millionen Barrel auf 503,2 Millionen Barrel gestiegen. Dies ist der stärkste Zuwachs seit April. In einer ersten Reaktion waren die Ölpreise gefallen, konnten ihre Verluste aber schnell wieder wettmachen.

Wir bereits in den vergangenen Handelstagen wurden die Ölpreise weiter durch die Hoffnung auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe gestützt, wie es am Markt weiter hieß. Mit der Aussicht auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie wächst die Hoffnung auf ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl.

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 115 (110) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (113) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DELIGNIT AG AUF 6,50 (4,50) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 105 (103) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT SALZGITTER AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 24 (14) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 8,75 (7,60) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 280 (275) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 8,25 (7,25) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 8,50 (7,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY SENKT SALZGITTER AUF ‚UNDERWEIGHT(EQUAL-W.) ZIEL 15,80(13,50)EUR

– MORGAN STANLEY SENKT SOFTWARE AG AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT)

– RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 10 (9) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 74 (52) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 72 (56) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN STARTET DEUTSCHE WOHNEN MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 44,30 EUR

– SOCGEN STARTET LEG IMMOBILIEN MIT ‚BUY‘ – ZIEL 144,10 EUR

– SOCGEN STARTET VONOVIA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 68,10 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR STARBUCKS AUF 115 (109) USD – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR CITIGROUP AUF 66 (58) USD – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 356 (298) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BOFA HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 350 (342) USD – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 106 (89) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 92 (80) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 67 (64) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2360 (2020) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5645 (4685) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 22 (16) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 8500 (8100) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 26 (22) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 100 (105) CHF – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 360 (385) CHF – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT BUREAU VERITAS AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 22 (19) EUR

– JPMORGAN HEBT SGS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 2900 (2750) CHF

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADECCO AUF 61 (59) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 42 (35) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 33 (32) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT SECURITAS AB AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 130 (135) SEK

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (Call 8.00 h)

10:30 DEU: BASF Forschungspressekonferenz zum Thema „Kreislaufwirtschaft“, Ludwigshafen

13:00 DEU: Sixt Leasing, ao Hauptversammlung

13:30 DEU: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

14:00 DEU: ProCredit Holding, ao Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

DEU: HelloFresh, Capital Markets Day

DEU: Bertrandt, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU: MVV Energie, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

DEU:Voith-Gruppe, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Walt Disney, Investor Day

USA: Airbnb, Erstnotiz Nasdaq

08:00 GBR: BIP 10/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 09/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschafter Produkte 10/20

08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q3/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/20

09:30 SWE: Verbraucherpreise 11/20

10:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 2020 – 2022 Online-Pk

11:00 GRI: Verbraucherpreise 111/20

11:00 GRI: Industrieproduktion 10/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 11/20

09:00 DEU: „Automotive-Gipfel 2020“ mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Vorstandsvorsitzenden des Autozulieferers Elring Klinger, Stefan Wolf, und dem Vorstand des Bereichs Automotive des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, Matthias Zink.

09:00 EU: BGH klärt: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? Die Wettbewerbszentrale hat Flixbus verklagt, weil das Fernbus-Unternehmen dafür beim Fahrkarten-Kauf ein zusätzliches Entgelt erhoben hatte.

10:30 DEU: Online-Pk des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Thema „Stabil durch die Krise? Verteilungsfolgen der Corona-Pandemie“

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 11.12.20)

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion

Oktober

Monatsvergleich +0,4 +1,4

Jahresvergleich -5,5 -6,0

13.45 Uhr

Eurozone

Zinsentscheidung

Hauptrefinanzierungssatz 0,0 0,0

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagenfazilitätssatz -0,50 -0,50

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Oktober

Monatsvergleich 0,0 +1,1

Industrieproduktion

Oktober

Monatsvergleich +0,3 +0,5

Dreimonatsschnitt +10,1 +15,5

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe +725 +712

Verbraucherpreise, November

Monatsvergleich +0,1 0,0

Jahresvergleich +1,1 +1,2

Kernrate +1,6 +1,6

