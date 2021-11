Vorbörse: Dax leicht höher erwartet, Euro tritt auf der Stelle und Ölpreise geben ein wenig nach

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Der Dax dürfte den positiven Trend der Vorwoche am Montag aufgreifen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,35 Prozent höher auf 15 744 Punkte. Das Rekordhoch vom August bei 16 030 Punkten bleibt im Visier, nachdem der Dämpfer durch enttäuschende Quartalsberichte von Amazon und Apple am Freitag bei 15 500 Punkten schnell wieder Käufer angelockt hatte. Ein weiterer Rekord im US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 untermauerte später die Gelassenheit der Anleger. Auch der marktbreite S&P 500 sah erneut einen Höchststand.

USA: – WEITERE REKORDE – Die Anleger haben am Freitag an den US-Börsen weiter zugegriffen. Enttäuschende Quartalsberichte von Apple und Amazon beunruhigten letzten Endes nicht groß. Anfangs kam es zwar im Tech-Sektor zu Gewinnmitnahmen, der Nasdaq 100 drehte aber klar ins Plus und schaffte an seinem fünften Gewinntag in Folge einen weiteren Rekord. Der technologielastige Auswahlindex schloss 0,46 Prozent höher bei 15 850,47 Punkten und damit fast auf Tageshoch. Er verbuchte ein Wochenplus von 3,2 Prozent und steigerte seinen Oktober-Gewinn auf fast 8 Prozent. An der Wall Street entwickelte sich der Dow Jones Industrial von Beginn an recht stabil. Über die Ziellinie ging er 0,25 Prozent höher bei 35 819,56 Punkten, konnte aber keine Bestmarke aufstellen. Im Wochenvergleich legte der US-Leitindex um 0,4 Prozent zu und den Oktober beendete er 5,8 Prozent höher. Der marktbreite S&P 500 schaffte es am Freitag erstmals über die Marke von 4600 Punkten. Er ging 0,19 Prozent höher bei 4605,38 Punkten über die Ziellinie.

ASIEN: – NIKKEI IM PLUS; CSI IM MINUS – In Asien sorgte die Wahlüberraschung in Japan für eine Kursfeuerwerk an der Tokioter Börse. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte 2,61 Prozent auf 29 647,08 Punkte zu. Japans Regierungspartei der Liberaldemokraten blieb trotz Dämpfers an der Macht – das sorgte am Aktienmarkt für Erleichterung. Anders sah es in China aus. Dort sorgte der der staatliche Einkaufsmanagerindex für die großen und staatlich dominierten Industriebetrieben für Ernüchterung bei den Anlegern. Der Stimmungsindex ging im Oktober überraschend weiter zurück. Und auch wenn der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ ermittelte Indikator für kleinere und mittelgroße Unternehmen anzog, zeigt dies nach Experteneinschätzung wie anfällig die Erholung der chinesischen Wirtschaft ist. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gab zuletzt 0,4 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel rund ein Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,42 +0,02%

DEVISEN: – RUHE – Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1561 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag noch deutlich höher auf 1,1645 Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatte im Handelsverlauf eine Dollar-Stärke den Euro unter Druck gesetzt. In den USA hatten Daten zur Preisentwicklung einen weiter vergleichsweise hohen Inflationsdruck gezeigt. Dies dürfte die US-Notenbank Fed darin bestärken, schon bald mit dem Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik zu beginnen.

Zum Wochenauftakt sprachen Marktbeobachter von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Am Nachmittag könnten wichtige Konjunkturdaten aus den USA für etwas mehr Kursbewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie der größten Volkswirtschaft der Welt.

Euro/USD 1,1556 -0,05%

USD/Yen 114,30 0,24%

Euro/Yen 132,08 0,19%

ROHÖL: – ETWAS TIEFER – Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,37 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 83,08 Dollar.

Im Verlauf der Woche rückt die Förderpolitik der Opec+ wieder stärker in den Vordergrund. Am Donnerstag ist eine Videokonferenz von Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verbündeten Ölstaaten wie Russland geplant, um über die Fördermenge zu beraten. Nach Einschätzung von Experten ist es unwahrscheinlich, dass der Ölverbund Opec+ vom bisherigen Plan abweichen wird, die Fördermenge um weitere 400 000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Jeffrey Halley, Experte beim Analysehaus Oanda, rechnet in dieser Woche eher nicht mit einem Anstieg der Ölpreise auf neue mehrjährige Höchststände, die zuletzt in der vergangenen Woche erreicht worden waren. Er verwies auf den jüngsten Rückgang der Preise für Erdgas, was auch die Lage am Ölmarkt zuletzt etwas entspannt habe.

Brent 83,43 -0,29 USD

WTI 83,12 -0,45 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 43 (42) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT MTU AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 222 (225) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 145 (120) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 113 (125) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 105 (100) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 151 (90,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 108 (106) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 100 (96) EUR – ‚KAUFEN‘

– WDH/UBS HEBT CATERPILLAR AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 235 (232) USD

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BOEING AUF 260 (265) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 52,60 (51,70) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 5,25 (5) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 172 (160) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 56 (62) CHF – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 21,80 (20,50) CHF – ‚NEUTRAL‘

– HSBC HEBT SANOFI AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 100 (89) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 21500 (19500) DKK – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1580 (1500) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN STARTET AZELIS MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 27,50 EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Halbjahreszahlen

23:35 CAN: Nutrien, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 09/21

08:00 DEU: Tarifliches Weihnachtsgeld, Jahr 2021

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 09/21

14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/21

15:00 USA: Bauinvestitionen 09/21

SONSTIGE TERMINE

16:30 DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder

+ 15.30 Verdi-Kundgebung + Pk Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Frank Werneke

+ 15.45 Kundgebung dbb Beamtenbund und Tarifunion GBR: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26) – ab 13.45 bis 17.00 je dreiminütige Statements von Staats- und Regierungschefs, darunter Biden, Macron, Merkel sowie Michel, von der Leyen und Modi

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr Deutschland

Einzelhandelsumsatz September Monatsvergleich +0,4 +1,2 Jahresvergleich +1,8 +0,9

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr Markit-PMI Industrie, Okt 57,7 57,7 (in Pkt)

USA

14.45 Uhr Markit-PMI Industrie, Okt 59,2 60,7 (in Pkt)

15.00 Uhr ISM-Index Industrie, Okt 60,5 61,1 (in Pkt)

Bauausgaben, Sept +0,4 +0,0

