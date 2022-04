Vorbörse: Dax leicht höher erwartet – Wall Street trotz weiterer aggressiver Fed-Aussagen guter Dinge

DEUTSCHLAND: – LEICHTE GEWINNE – Nach seinem durchwachsenen Start in die verkürzte Woche wird der Dax am Mittwoch mit Kursgewinnen erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 195 Punkte. Zu der runden Marke von 14 000 Punkten, die ihm zuletzt Unterstützung gab, würde er damit sein Polster wieder ein wenig vergrößern. Börsianern zufolge sind es die am Vorabend positiven US-Börsen, die Anleger auch hierzulande etwas mutiger stimmen. Der Dow Jones Industrial hatte dort die Kursgewinne im Verlauf ausgeweitet und fast auf Tageshoch geschlossen. Chartexperte Christoph Geyer sieht den Dax derzeit aber lediglich in einer Stabilisierungsphase, der mittelfristige Trend seit Anfang Januar bleibe intakt. „Die Abwärtstrendlinie ist unverändert der Maßstab für die kommenden Tage“, so der Experte.

USA: – IM PLUS – In bester Laune haben sich am Dienstag die Anleger am New Yorker Aktienmarkt präsentiert. Sie vertrauen auf eine starke Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Die Bedenken vor einer schnellen Straffung der heimischen Geldpolitik – nochmals angefacht von Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte – trübten die gute Stimmung nicht. Aus der US-Bauwirtschaft kamen positive Signale, sie entwickelte sich im März trotz steigender Immobilienzinsen besser als erwartet. Zum Handelsschluss gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 1,45 Prozent auf 34 911,20 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,61 Prozent auf 4462,21 Punkte. Noch besser in Form war der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 2,15 Prozent auf 14 210,26 Zähler.

ASIEN: – NIKKEI UND HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS – In Asien haben am Mittwoch ein Großteil der Aktienmärkte zugelegt. In Japan legte der LeitindexNikkei 225 kurz vor Handelsende knapp ein Prozent zu und baute damit die Gewinne vom Dienstag aus. I n der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang Seng zuletzt um 0,80 Prozent zu und konnte damit zumindest einen Teil seiner Verluste vom Dienstag reduzieren. Erneut im Minus war dagegen der Aktienmarkt in China. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab kurz vor Handelsschluss um 0,6 Prozent nach und steuert damit auf den vierten Verlusttag in Folge zu.

^

DAX 14153,46 -0,07%

XDAX 14225,44 0,87%

EuroSTOXX 50 3830,76 -0,47%

Stoxx50 3744,35 -1,02%

DJIA 34911,20 1,45%

S&P 500 4462,21 1,61%

NASDAQ 100 14210,26 2,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 153,62 -0,05%

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0822 0,31%

USD/Yen 128,52 -0,31%

Euro/Yen 139,07 0,02%

Der Euro ist am Mittwoch wieder über 1,08 US-Dollar geklettert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0816 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0803 (Donnerstag: 1,0878) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9257 (0,9193) Euro.

Trotz der leichten Erholung am Mittwoch steht die Gemeinschaftswährung seit Ende März gegenüber dem Dollar unter Druck. Ein wichtiger Grund ist die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA zur Bekämpfung der hohen Inflation, während die EZB weiterhin abwartet.

Laut Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank hat der Euro möglicherweise seinen Tiefpunkt noch nicht erreicht: „Zum einen ist die Gefahr einer Energiekrise, die stark auf der Wirtschaft der Eurozone lasten würde, noch nicht gebannt. Zum anderen wird nächste Woche die erste Schätzung zur April-Inflation veröffentlicht. Bestenfalls dürfte die Teuerung allmählich ihren Hochpunkt gesehen haben und ganz langsam wieder sinken. Aber erst zur Jahresmitte dürfte unseren Experten zufolge die Rate wieder unter sieben Prozent fallen.“ Der Markt könnte das Zögern der EZB in Sachen Inflationsbekämpfung abstrafen und den Euro entsprechend unter Abwärtsdruck setzen.

Am Mittwoch werden mit den Erzeugerpreisen in Deutschland Daten veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation in der Eurozone liefern. Am Abend steht der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf der Agenda.

ROHÖL:

^

Brent 108,46 +1,21 USD

WTI 103,70 +1,14 USD

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 108,59 US-Dollar. Das waren 1,34 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,23 Dollar auf 103,79 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise unter globalen Konjunktursorgen gelitten. Die Weltwirtschaft wird nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr wegen des Ukraine-Kriegs deutlich langsamer wachsen.

Die leichte Erholung zur Wochenmitte begründeten Händler mit der Aussicht darauf, dass die Rohöl-Nachfrage in dem wichtigen Verbrauchsland China wieder anzieht. So haben Autohersteller und Supermärkte nach dem strikten Corona-Lockdown in der Wirtschaftsmetropole Shanghai damit begonnen, ihren Betrieb wieder aufzunehmen.

Marktbeobachter verwiesen zudem auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Demnach habe ein Rückgang der Lagerbestände in der vergangenen Woche die Ölpreise etwas gestützt, wie Daten des Interessenverbandes American Petroleum Institute zeigten.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 138,80 (145,70) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 291 (299) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT LEIFHEIT AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 26,20 (43,00) EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 15,10 (25,00) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FASHIONETTE AUF 23,20 (46,00) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOME24 AUF 9,20 (15,90) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 176 (180) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WESTWING AUF 20,90 (45,00) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT BASF AUF ‚POSITIVE CATALYST WATCH‘

– MORGAN STANLEY HEBT RHEINMETALL-ZIEL AUF 211 (191) EUR

– MORGAN STANLEY SENKT RHEINMETALL AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT)

– ODDO BHF STARTET VITESCO MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 40 EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 735 (725) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 421 (410) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 72 (83) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 95 (98) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT AKZO NOBEL AUF ‚NEGATIVE CATALYST WATCH‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 465 (450) EUR – ‚BUY‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,30 (11,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 ESP: Siemens Gamesa, Call H1

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Umsatz

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1 Mrd EUR

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Kiel Institut für Weltwirtschaft zum Thema „Wie Norddeutschlands Wirtschaft aus der Corona-Krise startet“ u.a. mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP)

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22)

+ 14.30 Uhr Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner

+ 14.30 Uhr Pressekonferenz IWF-Chefin Kristalina Georgiewa

+ 15.15 Uhr Pressekonferenz Weltbank-Chef David Malpass

+ 21.30 Uhr G-20 Pressekonferenz

21:00 DEU: Einzige TV-Debatte vor der Stichwahl am 24. April 2022 bei der französischen Präsidentschaftswahl mit den beiden Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen

DEU: Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Lettland, Estland und Litauen

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Erzeugerpreise

März

Monatsvergleich +2,7 +1,4

Jahresvergleich 30,0 +25,9

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion

Februar

Monatsvergleich +0,7 +0,0

Jahresvergleich +1,4 -1,3

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz

Februar

Saisonbereinigt — -7,7

Unbereinigt — -27,2

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

16.00 Uhr

Verkauf Bestandsbauten, März -4,0 -7,2

20.00 Uhr

Konjunkturbericht US-Notenbank (Beige Book)

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com