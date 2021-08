Vorbörse: Dax leicht schwächer erwartet ++ Euro stabilisiert sich ++ Ölpreise fallen weiter deutlich

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Der Dax dürfte am Montag etwas schwächer in die Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,13 Prozent leichter auf 15.740 Punkte. Die Rekordrally bei den US-Standardwerten dürfte damit zunächst nicht an die Frankfurter Börse überschwappen. Der Dax-Rekord von 15 810 Zählern bleibt für den deutschen Leitindex aber greifbar, am Freitag war er nur knapp daran gescheitert. Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger ist dies als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit hat sie aber auch eine Kehrseite. „Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet“, schrieb die Commerzbank.

USA: – STARKE JOBDATEN SORGEN FÜR REKORDE – Ein stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Zum Handelsschluss gewann der New Yorker Leitindex 0,41 Prozent auf 35 208,51 Punkte und verbuchte auf Wochensicht damit ein Plus von 0,8 Prozent. Der marktbreite S&P ging mit einem Zuwachs von 0,17 Prozent auf 4436,52 Punkte ins Wochenende.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte Asiens sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Keine Impulse gibt es aus Japan. Dort ruht der Handel wegen eines Feiertages. Insgesamt sorgten die robusten Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten auch in Asien für eine freundliche Stimmung. Der Hang Seng in Honkong legte zuletzt um rund ein Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann rund 1,3 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,46 -0,04%

DEVISEN: – EURO STABILISIERT SICH – Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig verändert und sich damit nach Verlusten der vergangenen Woche stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1763 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1807 Dollar festgesetzt.

Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA hatten dem Dollar zum Wochenausklang Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Im Juli wurden in den Vereinigten Staaten so viele neue Arbeitsplätze geschaffen wie seit fast einem Jahr nicht mehr und die Arbeitslosenquote ging überraschend deutlich zurück. Die Arbeitsmarktdaten dürften den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, um aus ihrer lockeren Geldpolitik auszusteigen.

Unterdessen hat Bundesbankpräsident Jens Weidmann vor einer schneller als erwartet steigenden Inflation im Euroraum gewarnt. Außerdem drängte das EZB-Ratsmitglied am Wochenende in einem Interview darauf, das Anleihekaufprogramm Pepp zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nicht in die Länge zu ziehen.

Euro/USD 1,1762 0,00

USD/Yen 110,2130 -0,02

Euro/Yen 129,6260 -0,02

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen und habe damit an die kräftigen Verluste vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor werden die Notierungen am Ölmarkt durch einen starken US-Dollar nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,41 US-Dollar. Das waren 1,29 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,32 Dollar auf 66,96 Dollar.

Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten der US-Währung zum Wochenausklang Auftrieb verliehen. Nach einem deutlichen Aufbau neuer Stellen und einem überraschend starken Rückgang der Arbeitslosenquote konnte der Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen zulegen. Als Folge hat sich das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums verteuert, was auch am Montag die Nachfrage nach dem Rohstoff bremste.

Seitdem die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, sind die Preise für US-Öl und für Brent-Öl aus der Nordsee mittlerweile um jeweils etwa drei Dollar gefallen. Neben der Dollar-Stärke wurden die Ölpreise aber auch durch Sorgen vor neuen Einschränkungen der Mobilität im Kampf gegen die Corona-Pandemie belastet. Zuletzt ist die Zahl der Neuinfektionen in wichtigen Industriestaaten gestiegen.

Brent 69,42 -1,28 USD

WTI 66,97 -1,31 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 127 (126) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 57 (52,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,40 (3,20) EUR – ‚OW‘

– BARCLAYS SENKT HEIDELBERGCEMENT AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 73 EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 125 (135) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT COMMERZBANK AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 6,40 (6,30) EUR

– JEFFERIES SENKT DAIMLER AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 82 (95) EUR

– MORGAN STANLEY NIMMT QIAGEN MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF

– UBS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6,45 (5,90) EUR – ‚SELL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28 (24) EUR – ‚SELL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 14000 (13160) DKK – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ING AUF 14 (12) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LSE AUF 8800 (8500) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STANDARD CHARTERED AUF 736 (610) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT PIRELLI AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 5,60 (4,40) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 18287 (17758) DKK – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 12,70 (12,40) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LSE AUF 8890 (8635) P. – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ING AUF 13 (11) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,40 (3,30) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 450 (480) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Borussia Dortmund, Bilanz-Pk

13:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h)

17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen (Call am 10.8. um 14.00 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CAN: Nutrien, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/21

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 07/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 07/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 06/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 06/21

08:00 ROU: Handelsbilanz 06/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 08/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 06/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Verbraucherzentrale Bundesverbands zur Bundestagswahl 2021

12:00 DEU: Sondersitzung Sozialausschuss vor Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie am Dienstag

19:30 DEU: Pk von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundestagsabgeordnetem Karl Lauterbach am Klinikum Leverkusen. Thema sollen die Folgen der Hochwasserkatastrophe sein.

21:00 USA: US-Außenminister spricht zur Bedeutung der Infrastruktur für die nationale Sicherheit. US-Außenminister Antony Blinken hält eine Rede zur Bedeutung von Investitionen in moderne Infrastruktur für die nationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

DEU: Lokführergewerkschaft zählt Urabstimmung über Streiks bei Deutscher Bahn aus

HINWEIS

JPN/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel Juni

Handelsbilanz (Mrd Euro) 13,5 12,5

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 18,9 13,1

Exporte

Monatsvergleich +0,3 +0,3

Importe

Monatsvergleich +0,4 +3,3

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Investorenvertrauen

August (Punkte) 29,0 29,0

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

