Vorbörse: Dax liebäugelt wieder mit Rekordhoch – Brexit-Einigung und US-Hilfspaket sorgen für gute Stimmung

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Nach der Weihnachtspause darf der Dax am Montag wieder mit einem Rekord liebäugeln. Mit dem Brexit und dem US-Corona-Hilfspaket kommen zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende – und daraus schöpfen Anleger am Montag Mut. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,66 Prozent höher auf 13 677 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen kurzen Kursrutsch vom vergangenen Montag schon wieder ausbügeln. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die EU am zweiten Weihnachtstag ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende – wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat.

USA: – GEWINNE – Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas höher aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,23 Prozent auf 30 199,87 Punkte zu. Auf Wochensicht steht hingegen ein kleines Minus zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,35 Prozent auf 3703,06 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,46 Prozent auf 12 711,01 Punkte nach oben. Insgesamt gab es an diesem um drei Stunden verkürzten Handelstag nur wenig Bewegung bei dünnem Volumen. Die meisten europäischen Handelsplätze hatten ihren letzten Handelstag vor Weihnachten bereits am Vortag.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Das rund 900 Milliarden US-Dollar schwere, neue US-Konjunkturpaket hat die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens am Montag überwiegend freundlich gestimmt. Nach langem Zögern hatte der noch amtierende US-Präsident Donald Trump das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Hilfspaket endlich in Kraft gesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund 0,7 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte zuletzt um knapp 0,2 Prozent zu, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong moderat fiel.

DAX 13587,23 1,26%

XDAX 13594,30 1,36%

EuroSTOXX 50 3543,28 0,11%

Stoxx50 3075,20 0%

DJIA 30199,87 0,23%

S&P 500 3703,06 0,35%

NASDAQ 100 12711,01 0,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 177,23 -0,07%

\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2222 0,3%

USD/Yen 103,47 -0,18%

Euro/Yen 126,46 0,12%

Der Euro ist am Montag deutlich über 1,22 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2227 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter 1,22 Dollar gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstag auf 1,2193 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, von der auch der Euro am Morgen profitierte. Zuvor hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar (etwa 740 Milliarden Euro) in Kraft gesetzt.

Während der Euro zulegte, standen Währungen unter Druck, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten. Zu den Verlieren zählten der US-Dollar und der japanische Yen, die jeweils zu allen wichtigen Devisen Kursverluste verzeichneten. Im weiteren Handelsverlauf wird zunächst nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

ROHÖL:

^

Brent 50,89 -0,40 USD

WTI 47,90 -0,33 USD

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,90 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am vergangenen Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 47,96 Dollar.

Die Zustimmung des amtierenden Präsidenten Donald Trump zu einem neuen Corona-Hilfspaket konnte den Ölpreisen damit keinen Auftrieb verleihen. Trump hatte das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Konjunkturpaket nach einigem Zögern mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Marktbeobachter erklärten die fallenden Ölpreise mit Nachfragerisiken durch die zweite Welle in der Corona-Pandemie. Diese hat in führenden Industriestaaten Einschränkungen der Mobilität zur Folge. Außerdem verwiesen sie auf einen jüngsten Beschluss der in dem Ölverbund Opec+ zusammengefassten Förderstaaten, der eine Anhebung der Fördermenge um 500 000 Barrel pro Tag ab Januar vorsieht.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

keine Umstufungen

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

^

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q3/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/20

HINWEIS:

GBR / AUS: Börsen geschlossen, Feiertag

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

