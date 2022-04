Vorbörse: Dax mit Comeback-Versuch über 14.000 Punkte erwartet – Wall Street erholt

DEUTSCHLAND: – ERHOLT ERWARTET – Eine Kurserholung an den Überseebörsen dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag helfen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,58 Prozent höher auf 14 144 Punkte. Mit der Rückeroberung der runden Marke von 14 000 Punkten scheint damit die jüngste Talfahrt erst einmal gestoppt, die den deutschen Leitindex wegen Zins- und Rezessionssorgen in nur zwei Handelstagen fast 600 Punkte gekostet hatten. Eine Aufholjagd an der Wall Street im späten Montagshandel und Kursgewinne in China liefern am Morgen positive Vorgaben. „Die Schnäppchenjäger sind da. Nach den Verlusten der vergangenen Tage wagen sich jetzt die ersten Käufer aus der Deckung. Die ersten Mutigen nutzen die gesunkenen Kurse wieder zum Einstieg“, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Mit Quartalszahlen im Blick steht am Dienstag die Deutsche Börse sowie einige Unternehmen aus den Reihen hinter dem Dax, bevor am Abend nach US-Börsenschluss mit Microsoft und Alphabet die ersten US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor die Bücher öffnen. Die US-Bank JPMorgan erwartet im Wochenverlauf eine Erholungsrally an den Aktienmärkten. Diese seien überverkauft und die Stimmung allgemein sei schlecht, was Anleger zu strategischen Käufen nutzen könnten, schrieb Analyst Marko Kolanovic.

USA: – ERHOLT – Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich deutlichen Kursverluste im Handelsverlauf in Gewinne verwandelt. Händler begründeten die Erholung mit dem zunehmenden Optimismus, dass die in dieser Woche zur Bekanntgabe anstehenden Quartalszahlen einiger großer US-Technologiekonzerne gut ausfallen werden. Im frühen Handel hatten noch Zins- und Konjunkturängste dominiert. Für Aufsehen sorgte im späten Geschäft die Nachricht, dass Twitter den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben hat. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelshälfte zeitweise mehr als 3,5 Prozent, ehe er sich kräftig berappelte und ins Plus drehte.

ASIEN: – ERHOLT – Die Börsen Chinas und Japans haben sich am Dienstag ein Stück weit erholt, nachdem am Montag Konjunktursorgen wegen steigender Zinsen und der harten Corona-Maßnahmen Chinas die Kurse weiter nach unten gezogen hatten. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,7 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang Seng 1,7 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg um 1,1 Prozent.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

^

DAX 13924,17 -1,54%

XDAX 14099,97 +0,34%

EuroSTOXX 50 3757,59 -2,15%

Stoxx50 3656,77 -1,69%

DJIA 34049,46 +0,70%

S&P 500 4296,12 +0,57%

NASDAQ 100 13533,22 +1,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 154,21 -0,23%

\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0724 +0,11%

USD/Yen 128,20 +0,05%

Euro/Yen 137,48 +0,17%

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinem am Vortag markierten Zweijahrestief erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,0746 Dollar festgesetzt.

Am Montagnachmittag war der Euro mit knapp 1,07 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die hohen Zinserwartungen in den USA. Dort wird von der Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr eine scharfe geldpolitische Wende mit schnellen und deutlichen Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt 8,5 Prozent. Die EZB dürfte im Vergleich zur Fed vorsichtiger vorgehen, erwarten viele Experten.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Erwartet werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt, daneben Auftragsdaten aus der Industrie und ein Indikator für die Verbraucherstimmung. Aus den Reihen der großen Notenbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter.

ROHÖL:

^

Brent 103,62 +1,30 USD

WTI 99,52 +0,98 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel nach einer schwachen Tendenz an den Vortagen wieder gestiegen. Die Verluste der vergangenen Tage wurden aber nicht aufgeholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,73 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 99,61 Dollar.

Zuletzt hatten vor allem Nachfragesorgen die Erdölpreise belastet, wenn auch auf hohem Niveau. Es geht vor allem um die strikte Corona-Politik Chinas, das mit strengen Maßnahmen auf regionale Virus-Ausbrüche reagiert. Nachdem in den vergangenen Wochen die Metropole Shanghai betroffen war, werden jüngst Massentests in der Hauptstadt Peking durchgeführt. Es besteht die Sorge, dass auch dort scharfe Corona-Maßnahmen folgen.

China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt. Der straffe Corona-Kurs der politischen Führung sorgt für Befürchtungen, dass die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Über den Außenhandel wären auch viele andere große Volkswirtschaften betroffen, nicht zuletzt Deutschland. Unterdessen sorgt der Ukraine-Krieg und das deutlich verminderte Angebot aus Russland weiterhin für Unterstützung am Ölmarkt.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 68 (70) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 50,50 (51) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 9 (10) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GFT TECHNOLOGIES AUF 45 (49) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 130 (135) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT STABILUS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 62 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 6 (7) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 40 (47) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 132 (145) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS SENKT RIO TINTO AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EW) – ZIEL 4800 (4400) PENCE

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (3,30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 46 (58) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 45,50 (46) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 11,60 (15) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERNSTEIN HEBT CARREFOUR AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (UNDERPERFORM)

– BOFA SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 30 (37) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 27,50 (31,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 195 (170) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 13 (13,10) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 20,50 (19) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT CVS GROUP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 2110 (2370) PENCE

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 26 (32) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 26,50 (29,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 22000 (24000) DKK – ‚BUY‘

– WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ROCHE AUF 396 (398) CHF – ‚HALTEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 CHN: Huawei, Pk mit dem rotierenden Vorstandschef Ken Hu

10:30 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Landwirtschaftliche Rentenbank Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Stihl Bilanz-Pk (online)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q1-Zahlen

17:45 CHE: Temenos, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen (detailliert)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen

22:01 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen

22:05 USA: General Motors, Q1-Zahlen

22:05 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

CHE: SIG Combibloc, Q1-Umsatz

FRA: Valeo, Q1-Umsatz

SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/22 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 02/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Möglicherweise erste Plädoyers im Prozess um Windkraftbetrugsvorwürfe in Millionenhöhe, Osnabrück

09:30 DEU: Jahres-Pk FMS „Bad Bank“ FMS Wertmanagement zum Stand der Abwicklung der Hypo Real Estate-Altlasten (online), München

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu den Befugnissen des bayerischen Verfassungsschutzes, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk vor Beginn der Luftfahrtmesse AERO (27.-30.4.22), Friedrichshafen

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang

langlebiger Güter, März

Monatsvergleich +1,0 -2,1

ex Transport

Monatsvergleich +0,6 -0,6

15.00 Uhr

FHFA-Hauspreisindex, Februar

Monatsvergleich +1,5 +1,6

Case-Shiller Hauspreisindex, Februar

Monatsvergleich +1,5 +1,8

Jahresvergleich +19,2 +19,1

16.00 Uhr

Verbraucherstimmung

Conference Board, April 108,2 107,2

(in Pkt.)

Neubauverkäufe, März

Monatsvergleich -0,6 -2,0

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com