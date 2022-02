Vorbörse: Dax mit freundlichem Wochenstart, Euro stabil und Ölpreise auf dem Weg zu 100 Dollar

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG – Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag eine leichte Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 156 Punkte. Ein erneuter Test der runden Marke von 15 000 Punkten scheint damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war. „Zu Beginn der neuen Woche lautet das Motto erst einmal abwarten, wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt und abwarten, wie sich die Notenbanker äußern“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: – TECHNOLOGIEWERTE ERHOLT – In den USA haben die wichtigsten Tech-Indizes einen Teil ihrer sehr herben Vortagesverluste wieder aufgeholt. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers Amazon beruhigten am Freitag die Anleger. Allerdings hielten überraschend gut ausgefallene Jobdaten die Furcht vor einer zu straffen Geldpolitik wach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,33 Prozent auf 14 694,35 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab hingegen um 0,06 Prozent auf 35 089,74 Punkte nach.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Die freundliche Verfassung der US-Technologiemärkte hellte in Asien die Stimmung nicht grundlegend auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag mit einem Abschlag von 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 0,3 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland nach der Feiertagsruhe der Vorwoche um 1,5 Prozent zulegte.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,28 0,13%

DEVISEN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1430 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1464 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhält der Euro derzeit durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik im europäischen Währungsraum. Vergangene Woche hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erste Hinweise auf eine weniger lockere Haltung gegeben. Hintergrund ist die hohe Inflation. Der Euro hatte daraufhin bis zu zwei US-Cent zugelegt.

Am Montag hat Lagarde erneut die Gelegenheit, die Ausrichtung der EZB zu erläutern. Die Notenbankchefin tritt am späten Nachmittag vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments auf. An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr sowohl Zinserhöhungen als auch die Einstellung des allgemeinen Wertpapierkaufprogramms APP für möglich gehalten.

Euro/USD 1,14327 -0,19%

USD/Yen 115,3340 0,12%

Euro/Yen 131,8355 -0,09%

ROHÖL: Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn uneinheitlich tendiert, sich aber weiter in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,52 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Freitag. In der Nacht auf Montag war ein Fass Brent bis zu knapp 94 Dollar wert gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen leicht zurück auf 92,06 Dollar. Am Freitag war der Preis bis auf mehr als 93 Dollar gestiegen.

Aktuell rangieren die Erdölpreise in der Nähe ihrer höchsten Niveaus seit Herbst 2014. Unterstützung kommt sowohl von einem knappen Angebot als auch einer soliden Nachfrage. Sorgen machen sich Ölhändler vor allem über die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland, weshalb die Rohölpreise zurzeit mit einem Risikoaufschlag für den Fall einer Eskalation versehen sind. Rohstoffexperten namhafter Banken wie Goldman Sachs halten für dieses Jahr Ölpreise von mehr als 100 Dollar für möglich.

Brent 93,39 0,12 USD

WTI 91,91 -0,40 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Hella und Faurecia, gemeinsame Pk „Day One“ zu Zukunftsplänen

13:00 USA: Hasbro, Q4-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/21 und Jahr 2021

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 02/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: Online-Veranstaltung «Europe 2022» mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

14:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur Unternehmensmitbestimmung in einer durch Umwandlung gegründeten SE DEU/USA: Antrittsbesuch in den USA: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft US-Präsident Joe Biden EUR/USA: Energierat EU-USA. Thema sind u.a. die Bemühungen um Versorgungssicherheit und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen u.a. mit EU-Energiekommissarin Simson. FRA: Informelles Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Straßburg

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion Dezember

Monatsvergleich +0,5 -0,2 Jahresvergleich -3,6 -2,4 10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Konjunkturindex Februar (Punkte) 15,2 14,9

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

21.00 Uhr Verbraucherkredite, Dez

25,00 39,99 (in Mrd USD)

