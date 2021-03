Vorbörse: Dax mit kleinem Schritt Richtung neuem Allzeithoch – Euro und Ölpreise fallen

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE ERWARTET – Das jüngste Rekordhoch im Dax bei 14.804 Punkten bleibt zu Beginn der neuen Handelswoche im Fokus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 14.774 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax um fast ein Prozent zugelegt. Der Dax dürfte Experten zufolge auch in der verkürzten Handelswoche vor Ostern Steherqualitäten beweisen. Verschiedene Misserfolge in der hierzulande laufenden Corona-Impfkampagne haben die Anleger nicht entmutigt, im Gegenteil: Zuletzt sind immer wieder Schnäppchenjäger auf den Plan getreten, die nach Kursrückschlägen beherzt bei Aktien zugegriffen haben.

USA: – DOW NIMMT REKORD INS VISIER – Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag auf den letzten Metern noch einmal Vollgas gegeben. Damit endete eine durchwachsene Woche mit einem positiven Schlussakkord. Als Treiber machten Marktbeobachter erfreuliche Konjunkturdaten, positive Nachrichten für den Bankensektor und die rasant verlaufende Corona-Impfkampagne in den USA aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial bekam in den letzten Minuten noch einmal einen kräftigen Schub. Am Ende stand ein Kursplus von 1,39 Prozent auf 33 072,88 Punkte, womit er sein nur wenige Tage altes Rekordhoch wieder ins Visier nahm.

ASIEN: – FREUNDLICHER WOCHENSTART – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag Kursgewinne verzeichnet. Die positive Stimmung rund um den Globus hält angesichts von Impffortschritten in der Corona-Krise und der Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft an. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann 0,5 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 0,1 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,12 + 0,08 %

DEVISEN: – EURO WEITER SCHWACH – Der Euro hat zu Wochenbeginn in der Nähe seines tiefsten Standes seit knapp fünf Monaten notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. In der vergangenen Woche wurde mit 1,1761 Dollar der tiefste Stand seit Anfang November erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1782 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird seit einiger Zeit durch einen aufwertenden Dollar unter Druck gesetzt. Gründe sind steigende Wachstumserwartungen in den USA und die schleppend verlaufende Impfkampagne in der EU. Zum Wochenstart werden keine entscheidenden Wirtschaftsdaten erwartet. Zentralbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

Euro/USD 1,1778 -0,14 %

USD/Yen 109,4505 -0,21 %

Euro/Yen 128,9125 -0,35 %

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche unter Druck geraten. Am Markt wurden die vielerorts angespannte Corona-Lage und Fortschritte im verstopften Suezkanal als Gründe genannt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Montagmorgen 63,07 US-Dollar. Das waren 1,36 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,44 Dollar auf 59,53 Dollar.

In dem seit Tagen durch ein riesiges Containerschiff blockierten Suezkanal gibt es Fortschritte. Das 400 Meter lange Schiff sei in der Nacht zum Montag wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der Dienstleister Inchcape Shipping mit. Es blieb aber zunächst unklar, wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann. Auch für den Transport von Erdöl spielt der Suezkanal eine wichtige Rolle.

Auf der Nachfrageseite belastet weiterhin die angespannte Corona-Lage in vielen Ländern. Insbesondere in großen Staaten der EU verschärft sich die Infektionslage. Damit drohen zusätzliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die auf der Konjunktur und der Ölnachfrage lasten würden.

Brent 63,53 -1,04 USD

WTI 59,88 -1,09 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– JEFFERIES HEBT BMW AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 115 (75) EUR

– JEFFERIES HEBT VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 295 (185) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 95 (85) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG AUF 47 (43) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 228 (224) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 152 (150) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT LEONI AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 5 (9) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 120 (76) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 8,30 (10,10) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 81 (77) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 62 (50) USD – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FORD AUF 16 (14) USD – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TESLA AUF 700 (775) USD – ‚HOLD‘

– HSBC HEBT KONE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 79 (71) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 41 (38) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 21 (18) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ELECTROLUX AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 220 (210) SEK

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: HKP-Group Online-Pressegespräch zu Studie Vorstandsvergütung DAX 2020 15:00 FRA: Vivendi, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/20

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 02/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu kommunalen Haushalten (Gemeindefinanzen), Jahr 2020

10:00 DEU: ifo, Istat, KOF gemeinsame Konjunkturprognose

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/21

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

