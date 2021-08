Vorbörse: Dax mit kleinen Gewinnen – Wall Street von Tech-Rally getrieben, Euro-Kurs klettert weiter

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Gewinne ab. Nach dem ruhigen Wochenstart mit einem Feiertag in London taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 920 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16 030 Punkten tritt der Dax in Sichtweite auf der Stelle. Im US-Handel hatten der S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq ihre Rekordjagd fortgesetzt, der Dow Jones Industrial blieb indes zurück. Er wartet wie der Dax seit Mitte des Monats auf neue Höchststände. In Asien bietet sich mit Gewinnen in Japan und Verlusten an Chinas Börsen nach Wirtschaftsdaten am Morgen kein einheitliches Bild.

USA: – NASDAQ-INDIZES UND S&P IM PLUS; DOW IM MINUS – Die Tech-Rally treibt die Rekordjagd an der Wall Street weiter an. Sowohl die wichtigsten technologieorientierten Börsenbarometer als auch der breit gefächerte S&P 500 erklommen am Montag im Handelsverlauf Höchststände. Zuletzt hatten gelassene Aussagen der US-Notenbank (Fed) in puncto Geldpolitik für frischen Schwung gesorgt. Unter den Tech-Indizes gewann der viel beachtete Nasdaq 100 1,12 Prozent auf 15 605,09 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite stieg um knapp 1 Prozent. Der S&P 500 rückte um 0,43 Prozent auf 4528,79 Punkte vor. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen bewegte sich unterm Strich nur wenig und schloss 0,16 Prozent im Minus mit 35 399,84 Punkten.

ASIEN: – NIKKEI DEUTLICH IM PLUS; CSI IM MINUS – In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte erneut uneinheitlich entwickelt. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt mehr als ein Prozent zu, während es in China und Hongkong nach unten ging. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, verlor hingegen knapp ein Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,7 Prozent ein.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt noch kaum verändert gehalten hatte, konnte sie am Morgen an die Kursgewinne der vergangenen Woche anknüpfen. Der Euro stieg im frühen Handel bis auf 1,1825 US-Dollar und erreichte den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1801 (Freitag: 1,1761) Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Die amerikanische Währung stand am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Marktbeobachter verwiesen einmal mehr auf die Geldpolitik in den USA. Zuletzt hatten US-Notenbanker deutlich gemacht, dass sie bei ihrer Entscheidung zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik besonders auf Konjunkturdaten blicken werden, insbesondere auf Daten vom Arbeitsmarkt.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank dürften die im weiteren Verlauf der Woche anstehenden US-Konjunkturdaten nicht so stark ausfallen, dass die US-Notenbank Fed frühzeitig den Beschluss zur Reduzierung der Anleihekäufe fassen werde. Sollte die Wirtschaftsdaten aus den USA enttäuschen, könnte der Dollar in den kommenden Handelstagen weiter an Wert verlieren.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,31 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um zehn Cent auf 69,11 Dollar.

Am Markt wurde auf ein Treffen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ verwiesen, das für Mittwoch geplant ist. Gemeinsam mit verbündeten Förderstaaten will das Ölkartell über die künftige Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl beraten. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Staaten der Opec+ die Auswirkungen der Delta-Variante des Coronavirus auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft als begrenzt einschätzen werden. Sie dürften daher an der geplanten Erhöhung der Fördermenge festhalten.

Zuletzt hatte die jüngste Entwicklung der Corona-Krise für turbulente Wochen am Ölmarkt gesorgt. Im August kam es mehrfach zu starken Preisschwankungen. Unterm Strich ging es mit Preis für Rohöl aus den USA seit Beginn des Monats mehr als sechs Prozent nach unten. Zuletzt konnten sich die Preise aber wieder stabilisieren, unter anderem nachdem es dem wichtigen Ölimporteur China gelungen ist, jüngste Corona-Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen.

