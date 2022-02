Vorbörse: Dax mit leichten Gewinnen erwartet – Wall Street mit kräftiger Erholung

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET – Nach dem erfreulichen Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag zunächst etwas nachlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 533 Punkte, nachdem er am Montag knapp ein Prozent zugelegt hatte. Trotz des Anstiegs zum Monatsende verlor der Dax im Januar 2,6 Prozent, nachdem er am Anfang des Jahres seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte.

USA: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE – Die Jagd nach vermeintlichen Schnäppchen hat zum Monatsende die Kurse an der Wall Street weiter angetrieben. Wie schon am Freitag zogen auch zu Wochenbeginn die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat. „Das Gesamtbild für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist immer noch günstig, aber der Sektor ist dennoch anfällig für Störungen durch die Omikron-Welle des Coronavirus“, schrieb am Montag Ian Shepherdson, Chefvolkswirt von Pantheon Macroeconomics. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,17 Punkte auf 35 131,86 Punkte nach oben. Auf Monatssicht ergibt sich aber ein Minus von 3,32 Prozent.

ASIEN: – ETWAS FESTER – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent fester. Die positive Stimmung aus den USA stützte auch in Asien. In China und Hongkong ruhte der Handel unterdessen wegen Feiertagen.

DAX 15471,20 0,99

XDAX 15539,52 0,70

EuroSTOXX 50 4174,60 0,91

Stoxx50 3747,52 0,44

DJIA 35131,86 1,17

S&P 500 4515,55 1,89

NASDAQ 100 14930,05 3,29

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,07 0,01%\°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1239 0,03

USD/Yen 114,9915 -0,08

Euro/Yen 129,2385 -0,04\°

Der Euro hat am Dienstagmorgen klar über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmanagerindizes. Die in vielen Weltregionen durchgeführte Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Stand der Konjunktur. Veröffentlicht werden die Ergebnisse für den Industriesektor, der seit längerem unter teils erheblichen Lieferengpässen leidet. Zuletzt hatten sich die Schwierigkeiten jedoch etwas vermindert, was Hoffnungen auf eine durchgreifende Besserung in absehbarer Zeit genährt hat.

ROHÖL:

Brent 89,56 0,30 USD

WTI 88,46 0,31 USD\°

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel moderat gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 89,49 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 25 Cent auf 88,40 Dollar.

Nach wie vor bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer Höchststände seit Herbst 2014. Für Auftrieb sorgen derzeit sowohl wirtschaftliche als auch politische Entwicklungen. So gilt das Angebot an Erdöl als knapp, die Nachfrage ist trotz der um sich greifenden Omikron-Welle solide. Hinzu kommt relativ kaltes Wetter in Teilen der USA, was die dortige Energienachfrage antreibt.

Geopolitisch sorgen vor allem die ukrainisch-russischen Spannungen für Preisauftrieb. Fachleute schätzen den Risikoaufschlag am Ölmarkt auf gegenwärtig etwa zehn US-Dollar. Damit tragen Investoren der Gefahr Rechnung, dass die Ölförderung und der Öltransport durch eine Eskalation der Ukraine-Krise erheblich beeinträchtigt werden könnten. Russland ist einer der weltgrößten Rohölförderer.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT SOFTWARE AG AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UW) – ZIEL 34,20 (34,60) EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 36 (47) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 27 (22) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 50 (53) EUR – ‚SELL‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MISTER SPEX AUF 24,50 (27) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 115 (120) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11,90 (10,50) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 108 (106) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 67,80 (69) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES STARTET SLM SOLUTIONS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 22 EUR

– WDH/STIFEL HEBT HUGO BOSS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 70 (60) EUR

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT TESLA AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 1025 USD

– BAADER BANK HEBT BARRY CALLEBAUT AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 2250 CHF

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4800 (4770) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT SSAB-A AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 63 (66) SEK

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 750 (790) DKK – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,60 (18,20) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 450 (425) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16 (14) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 210 (200) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26 (21) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 840 (775) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2350 (2100) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 54 (50) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 190 (200) SEK – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 23000 (20100) DKK – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 892 (860) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– HSBC HEBT FEVERTREE DRINKS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 2500 (2700) PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (2,65) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES STARTET TECHNIP ENERGIES MIT ‚BUY‘ – ZIEL 18 EUR

– JPMORGAN NIMMT SMITHS GROUP MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 1900 PENCE

– ODDO BHF STARTET MAPFRE MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 2,40 EUR

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 20,13 (20,19) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 27,2 (23,6) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WPP AUF 1340 (1360) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:06 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 01/22

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/22

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin

10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin

10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW

10:30 DEU: Präsentation des ICE 3neo der Deutschen Bahn

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk (online)

EUR: S&P Health Care Ratings Outlook for the Health Care Industry in 2022

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze

Dezember

Monatsvergleich -1,4 +0,8

Jahresvergleich +3,4 +0,5

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI

Januar

Monatsvergleich -0,2 +0,2

Jahresvergleich +2,9 +3,4

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Januar (Punkte) 56,0 56,2

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Januar (Punkte) 61,2 62,0

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Januar (Punkte) 55,5 55,5*

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitslosenzahl

Änderung saisonbereinigt

Januar (in Tausend) -10,0 -23,0

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Januar (Punkte) 60,5 60,5*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Januar (Punkte) 59,0 59,0*

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote

Dezember 7,1 7,2

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Jan 55,0 57,7

(in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Industrie, Jan 57,5 58,8

(in Pkt)

Bauausgaben, Dez +0,6 +0,4

