Vorbörse: Dax mit Stabilisierungsversuch – US-Märkte blicken auf schwarzen Börsentag zurück – Euro erholt sich ein wenig vom gestrigen Absturz

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG NACH AUSVERKAUF – Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag zumindest eine Stabilisierung an. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 9201 Punkte und damit 0,44 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Donnerstag hatte sich die Talfahrt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigt. Der deutsche Leitindex verlor trotz eines umfangreichen EZB-Maßnahmenpakets 12,24 Prozent auf 9161,13 Punkte und schloss damit erstmals seit 2016 unter der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Zählern. Es war außerdem der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Seit dem Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar büßte der Dax damit rund ein Drittel seines Werts ein. In der Nacht auf Freitag war die Dax-Indikation noch bis auf etwas über 8800 Punkte gefallen – konnte sich aber inzwischen deutlich erholen.

USA: – TALFAHRT BESCHLEUNIGT – Die Aktienkurse an der Wall Street haben am Donnerstag den freien Fall nochmals beschleunigt. Das wegen des Coronavirus von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Europäer verschärfte die Talfahrt vom Vortag. Der Dow Jones Industrial büßte zehn Prozent auf 21.200,62 Zähler ein. Damit geht der Donnerstag als einer der schwärzesten Tage in die Börsengeschichte der Vereinigten Staaten ein. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 9,5 Prozent auf 2480,64 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 9,3 Prozent auf 7263,65 Zähler ebenfalls steil abwärts. Schon nach der Startglocke war der Verkaufsdruck so hoch, dass der Handel wie schon zu Wochenbeginn vorübergehend unterbrochen werden musste. Der Dow fiel am Donnerstag auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2017. Damit ist der sogenannte Bullenmarkt der vergangenen Jahre beendet. In den zurückliegenden drei Wochen hat das Börsenbarometer gut 8000 Punkte oder mehr als ein Viertel verloren.

ASIEN: – DEUTLICH IM MINUS – An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Freitag deutlich nach unten gegangen – dabei konnten die wichtigsten Indizes ihr Minus im Handelsverlauf aber zumindest etwas reduzieren. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index sechs Prozent tiefer bei 17 431,04 Punkte, nachdem er zuvor zeitweise unter die Marke von 17 000 Zähler gefallen war. In China ging es für den CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,40 Prozent 3895 Punkte nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt knapp drei Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,77 -0,41%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1208 0,21%

USD/Yen 105,45 0,78%

Euro/Yen 118,19 1,00%

Der Eurokurs hat sich am Freitag etwas von seinen deutlich Verlusten vom Vortag erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1205 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er zeitweise nur 1,1152 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1240 (Mittwoch: 1,1336) Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Euro inmitten heftiger Finanzmarktturbulenzen auf Talfahrt gegangen und zeitweise bis auf 1,1055 Dollar gefallen. Der US-Dollar hatte zu allen wichtigen Währungen zugelegt. Weder die von der EZB beschlossenen Maßnahmen, noch die von der US-Notenbank am Abend beschlossenen Liquiditätshilfen für die Banken, trugen zu einer nachhaltigen Beruhigung der Märkte bei.

Angesichts der hohen Verunsicherung durch die Coronakrise sind die kurzfristigen Kursausschläge an den Devisenmärkten nur noch schwer zu erklären. „In diesen Krisentagen gibt es viele seltsame Effekte, die die Wechselkurse ziemlich heftig schütteln“, kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Der Euro könnte aus seiner Sicht aber langfristig davon profitieren, dass die EZB nicht – wie von den Finanzmärkten gewünscht – den Einlagezinssatz gesenkt habe. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe hingegen die Maßnahmen getroffen, die tatsächlich der Kreditvergabe helfen.

ROHÖL:

Brent 33,70 +0,48 USD

WTI 32,00 +0,50 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 184 (281) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT TECHNOTRANS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 12 (20) EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 225 (230) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 46 (55) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 81 (85) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 75 (87) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 67 (106) EUR – ‚HOLD

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 34,50 (36,50) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 55 (65) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 5,40 (7) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 190 (260) EUR – ‚HALTEN‘

– WDH/NORDLB SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 47 (75) EUR – ‚HALTEN‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ORACLE AUF 51 (56) USD – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORACLE AUF 46 (55) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT CARREFOUR AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 17,50 EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 115 (166) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2160 (2350) CHF – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT AIR LIQUIDE AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 110 EUR

– WDH/DZ BANK SENKT UNICREDIT AUF ‚HALTEN‘ (KAUFEN) – FAIRER WERT 8 (15) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:35 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: Hauptversammlung MVV Energie AG, Mannheim

16:30 DEU: Aktionstag gegen Lohndumping bei Starbucks, McDonald’s & Co., Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bilfinger, Veröffenlichung Geschäftsbericht mit detaillierten Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse, Veröffenlichung Geschäftsbericht mit detaillierten Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verberaucherpreise (endgültig) 02/20

13:30 USA: Import- und Exportpreise 02/20

15:00 USA: Verbraucherstimmung Universität Michigan 03/20

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, Ukraine

EUR: Moody’s Ratingergebnis Polen, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung, Karlsruhe

°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI (Final)

Februar

Monatsvergleich +0,6 +0,6*

Jahresvergleich +1,7 +1,7*

Verbraucherpreise (Final)

Februar

Monatsvergleich +0,4 +0,4*

Jahresvergleich +1,7 +1,7*

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI (Final)

Februar

Monatsvergleich 0,0 0,0*

Jahresvergleich +1,6 +1,6*

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI (Final)

Februar

Monatsvergleich 0,0 0,0*

Jahresvergleich +0,9 +0,9*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

13.30 Uhr

Einfuhrpreise, Februar

Monatsvergleich -1,0 0,0

Jahresvergleich -1,5 +0,3

15.00 Uhr

Konsumlaune

Uni-Michigan, März 95,0 101,0

(in Pkt.)

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

