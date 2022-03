Vorbörse: Dax mit weiteren Gewinnen erwartet – Wall Street legt deutlich zu, chinesische Tech-Werte machen weiter an Boden gut

DEUTSCHLAND: – WEITERE GEWINNE – Der Dax dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 480 Punkte. Tags zuvor war der Dax bereits bis auf 14553 Punkte gestiegen, bevor ihm nach 17 Prozent Erholung vom Vorwochentief etwas die Luft ausging – ging aber trotzdem mit einem Plus von 3,76 Prozent aus dem Handel. Insgesamt holte der Leitindex inzwischen mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16 290 Punkten wieder auf.

USA: – DEUTLICHES PLUS – Die US-Börsen haben am Mittwoch bis zum Handelsende ihre Gewinne ausgebaut. Die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed sorgte nur für einen zwischenzeitlichen Stimmungsdämpfer. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Ende mit einem Plus von 1,55 Prozent auf 34 063,10 Punkte praktisch auf seinem Tageshoch. Gleiches galt für den marktbreiten S&P 500 mit einem Kursgewinn von 2,24 Prozent auf 4357,86 Punkte und für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Tag nach der Zinswende in den USA ihre Vortageserholung fortgesetzt. Insbesondere chinesische Tech-Werte machten weiter Boden gut. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg um mehr als 2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schnellte um gut 5 Prozent nach oben. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 3,5 Prozent zu.

Bund-Future 161,35 +0,17%

Euro/USD 1,1027 -0,08%

USD/Yen 118,78 0,04%

Euro/Yen 130,97 -0,06%

Der Euro hat sich am Donnerstag über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1025 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0994 Dollar festgesetzt.

Nur kurz belastet wurde der Euro am Vorabend durch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter hatten ihren Leitzins erstmals seit dem Jahr 2018 angehoben und zugleich weitere Anhebungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt mit fast acht Prozent auf einen vierzigjährigen Höchststand gestiegen war.

Am Donnerstag entscheidet die britische Notenbank über ihre Geldpolitik. Beobachter erwarten, dass es die Bank of England der Federal Reserve gleichtut und ihren Leitzins anhebt. Es wäre allerdings schon die dritte Anhebung seit Ende vergangenen Jahres.

Auch in Kontinentaleuropa spielt die Geldpolitik am Donnerstag eine größere Rolle. Im Rahmen einer geldpolitischen Konferenz äußern sich mehrere hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Brent 99,74 +1,72 USD

WTI 96,59 +1,52 USD

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,12 US-Dollar. Das waren 2,10 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,78 Dollar auf 96,82 Dollar.

In den vergangenen Wochen war der Rohölmarkt durch erhebliche Preisschwankungen gekennzeichnet. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine waren die Preise zunächst stark gestiegen und hatten das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 erreicht. Ein Fass Brent hatte bis zu rund 139 Dollar gekostet. In den vergangenen Tagen haben die Preise aber wieder deutlich nachgegeben.

Der Krieg in der Ukraine bleibt marktbestimmend, allerdings haben zuletzt auch andere Themen das Geschehen am Erdölmarkt mitbestimmt. Größeren Einfluss hatten etwa neue scharfe Maßnahmen Chinas gegen regionale Corona-Ausbrüche. Die „No-Covid-Strategie“ des Landes gilt als konjunkturschädlich und belastet damit auch die Ölpreise.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 83,40 (84,90) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT UNIPER AUF ‚BUY‘ (SELL) – ZIEL 26,60 (30,80) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 68 (74) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 105 (123) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 70 (87) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 87 (102) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 97 (105) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VITESCO AUF 39 (51) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 224 (238) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 60 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 57 (65) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 18,50 (21,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 160 (164) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT HENKEL AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 67 (87) EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 76 (81) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– WDH/DZ SENKT FAIREN WERT GRAND CITY PROPERTIES 25,80 (26,10) EUR – ‚KAUFEN‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 27 (31,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 13800 (15500) PENCE – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET COLOPLAST MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 1000 DKK

– BERENBERG STARTET CONVATEC MIT ‚BUY‘ – ZIEL 250 PENCE

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 58 (65) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 5300 (7400) PENCE – ‚OP‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 90 (85) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 31 (46) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 24 (27) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 25 (34) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLVO CARS AUF 75 (81) SEK – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 55 (89) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES STARTET ERICSSON MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 90 SEK

– JEFFERIES STARTET NOKIA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 6 EUR

– JPMORGAN HEBT DIAGEO AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 4350 PENCE

– JPMORGAN SENKT BUZZI UNICEM SPA AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 17 (23) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 31 (34) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN STARTET ROCKWOOL MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 1970 DKK

– JPMORGAN STARTET SIKA AG MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 333 CHF

– ODDO BHF STARTET BEFESA MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 78 EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 60 (78) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 3100 (3300)P – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 49 (56) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2800 (3200) PENCE – ‚UNDERPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 260 (285) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 96 (109) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 157 (186) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5500 (6300) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 3200 (3600) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Call)

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Jahreszahlen

07:30 DEU: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, Frankfurt)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:45 DEU: Aurelius, Jahreszahlen

08:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (11.00 h Pressecall)

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Voltabox, ao Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VCI, Wirtschafts-Pk mit Q4 Konjunkturbericht

10:30 DEU: Datev, Jahres-Pk

11:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

13:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BMW, Analyst and Investor Day

CHE: Swatch Group, Jahres-Pk

DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

FRA: Believe Music, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/22

08:00 CHE: Handelsbilanz 02/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

09:30 DEU: Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Weltwirtschaft

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) versendet seine Konjunkturprognose zum Frühjahr 2022

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/22

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/22

14:15 USA: Industrieproduktion 02/22

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/22

SONSTIGE TERMINE

UKR/RUS/DEU: Entwicklung im Ukraine-Krieg

PARIS:

+ 11.00 Die OECD stellt ihre Analyse der Auswirkungen und Politikimplikationen des Krieges in der Ukraine vor

BERLIN:

+ 09.00 Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Bundestag

+ 11.30 Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin; Statements vor dem Gespräch geplant

+ 15.00 Aktuelle Stunde im Bundestag zur Lage der ukrainischen Flüchtlinge

+ 1400 Ministerpräsidentenkonferenz, Themen sind u.a. die in Folge des Krieges gestiegenen Energiepreise sowie die Versorgung und Verteilung von Flüchtlingen

+ Türkischer Außenminister Cavusoglu reist in Ukraine

09:00 DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Beratung der Anträge zur allgemeinen Impfpflicht

+ 14.30 Verabschiedung Gesetz über Heizkostenzuschuss

+ weitere Themen u.a.: Aufarbeitung der SED-Diktatur, Beschleunigung von Verkehrsprojekten, Meinungsfreiheit im Internet, Medien- und Kommunikationsbericht, Mahnmal für die Opfer des Kommunismus, Parteispenden

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Rechten von Leiharbeitnehmern.

Ein Leiharbeitnehmer, der fünf Jahre in der Motorenfertigung der Daimler AG beschäftigt war, klagt ein festes Arbeitsverhältnis ein. Er argumentiert, seine Überlassung sei nicht von vorübergehender Dauer gewesen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bittet den Gerichtshof um Auslegung der Leiharbeitsrichtlinie sowie um Klärung des Begriffs «vorübergehend». Heute erfolgt das Urteil in dieser Sache.

09:30 DEU: Online-Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag zu Lieferkettenproblemen mit DIHK-Vizepräsident Ralf Stoffels und DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu erster Entschädigungsklage wegen des Corona-Lockdowns

10:15 DEU: Konferenz: „The ECB and Its Watchers“ (per Livestream)

u.a. mit einer Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, mit EZB-Chefvolkswirt Lane (11.15 h) und EZB-Direktorin Schnabel (13.45 h), Frankfurt

11:00 DEU: Pk Verband der Bau- und Rohstoffindustrie zur Rohstoffstrategie 2022

FRA: Informelle Konferenz der EU-Ministerinnen und Minister für Tourismus

EUR: Kohäsionsforum mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI

Februar

Monatsvergleich +0,9 +0,9*

Jahresvergleich +5,8 +5,1*

Kernrate +2,7 +2,7*

GROSSBRITANNIEN

13.00 Uhr

Zinsentscheidung

Britische Notenbank 0,75 0,5

USA

13.30 Uhr

Baugenehmigungen, Februar

Monatsvergleich -2,4 +0,7

Baubeginne, Februar

Monatsvergleich +3,8 -4,1

Industriestimmung

Region Philadelphia

März (in Pkt.) 14,8 16,0

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 220 227

14.15 Uhr

Industrieproduktion, Februar

Monatsvergleich +0,5 +1,4

Kapazitätsauslastung, Februar 77,9 77,6

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com