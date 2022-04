Vorbörse: Dax nach neuen Aussagen der US-Notenbank deutlich schwächer erwartet – auch Wall Street leidet unter Zins-Furcht

DEUTSCHLAND: – SCHWACH ERWARTET – Die Furcht vor einem zügigen Zinsanstieg treibt Anleger am Freitag in die Defensive. Nach zwei Tagen mit Gewinnen zeichnet sich beim Dax vorbörslich ein Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 1,4 Prozent tiefer auf 14 301 Punkte. „Die Turbulenzen an den Märkten setzen sich fort, ausgelöst durch weitere Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell“, schrieben die Experten der ING-Bank am Morgen. Trotz einiger guter Quartalsberichte waren die Börsen in New York am Vorabend abgerutscht, nachdem Powell über einen großen Zinsschritt gesprochen hatte. Zur Bekämpfung der hohen Inflation erwägt die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Die Furcht der Anleger vor deutlich steigenden Zinsen hat am Donnerstag die anfangs noch gute Stimmung am New Yorker Aktienmarkt gekippt. Positiv aufgenommene Quartalszahlen großer US-Unternehmen gerieten so rasch in den Hintergrund. Marktteilnehmer verwiesen auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai sprach. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, so Powell. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,05 Prozent auf 34 792,76 Punkte.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegen. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte hingegen leicht um 0,2 Prozent zu. Die schwachen Vorgaben aus den USA belasteten auch den Handel in Asien.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

^

DAX 14502,41 0,98

XDAX 14330,69 -0,08

EuroSTOXX 50 3928,03 0,80

Stoxx50 3781,13 0,27

DJIA 34792,76 -1,05

S&P 500 4393,66 -1,48

NASDAQ 100 13720,45 -1,99\

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 153,51 -0,16%

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0848 0,13

USD/Yen 128,1055 -0,21

Euro/Yen 138,9675 -0,08

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0851 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0887 (Mittwoch: 1,0830) Dollar festgesetzt.

Hinweise auf eine stärkere Zinserhöhung in den USA konnten den Euro damit vorerst nicht weiter belasten. Am Vorabend hatte der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf einer Podiumsdiskussion des Internationalen Währungsfonds (IWF) deutlich gemacht, dass eine Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte auf der Zinssitzung im Mai möglich sei.

Im Gegensatz zur EZB hat die US-Notenbank die Zinswende bereits vollzogen und den Leitzins im März erstmals seit Beginn der Corona-Krise leicht angehoben. Weil die Inflation sehr hoch ist, gab es zuletzt mehrfach Signale aus den Reihen der Fed, die auf einen stärkeren Zinsschritt hindeuten.

ROHÖL:

^

Brent 107,25 -1,08 USD

WTI 102,72 -1,07 USD

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf eine insgesamt trübere Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Notierungen für Rohöl mit nach unten gezogen habe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 106,91 US-Dollar. Das waren 1,42 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,41 Dollar auf 102,41 Dollar.

In den USA deutet sich eine stärkere Zinserhöhung an, was die Kauflaune an den Finanzmärkten bremst. Am Vorabend hatte der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf einer Podiumsdiskussion des Internationalen Währungsfonds (IWF) deutlich gemacht, dass eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte auf der Zinssitzung im Mai möglich sei. Zum Start der jüngsten Zinswende hatte die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht.

Zuletzt ist es am Ölmarkt mehrfach zu deutlichen Preisschwankungen gekommen. Entscheidend bleiben die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die harten Maßnahmen der Regierung in China im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 95 (100) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES AUF 44 (40) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 80 (101) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 37 (52) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 91 (110) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG STARTET SFC ENERGY MIT ‚BUY‘ – ZIEL 37 EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 22 (22,40) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– ODDO BHF NIMMT ADVA MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 18 EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 251 (187) EUR – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN SENKT HEIDELBERGCEMENT AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 51 (77) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 187 (185) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 114 (113) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3700 (3600) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 4 (4,60) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4700 (4800) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 700 (705) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 205 (210) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 17,20 (17,60) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 160 (152) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 102 (111) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 52 (51) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT BERKELEY GROUP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 5587 (4703) PENCE

– UBS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 37 (35) CHF – ‚BUY‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 33 (32) CHF – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 Uhr)

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung, Zürich

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Saab, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/22

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/22

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/22

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/22 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Niederlande, Italien, Griechenland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

10:00 BEL: Mögliche EU-Einigung auf Gesetz über digitale Dienste

10:00 DEU: Pk zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 mit Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik

11:10 EUR: EAD-Generalsekretär Stefano Sannino und die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman zu außen- und sicherheitspolitischen Themen

13:30 DEU: Pk zur Rohstoff- und Energieversorgung der ostdeutschen Chemischen Industrie, Leuna

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (bis 24.4.22)

+ 16.30 MESZ Virtuelle Pk Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex S&P Global

April

Industrie 53,7 54,7

Dienstleistungen 56,5 57,4

09.30 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex S&P Global

April

Industrie 54,5 56,9

Dienstleistungen 55,3 56,1

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex S&P Global

April

Gesamt 53,9 54,9

Industrie 54,9 56,5

Dienstleistungen 55,0 55,6

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsätze

März

Monatsvergleich -0,3 -0,3

Jahresvergleich +2,8 -7,0

10.00 Uhr

Einkaufsmanagerindex S&P Global

April

Gesamt 58,7 60,9

Industrie 54,0 55,2

Dienstleistungen 54,0 55,2

USA

15.45 Uhr

S&P Global PMI Industrie, April 58,0 58,8

S&P Global PMI Dienste, April 58,0 58,0

(je in Pkt)

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: H-AB/Shutterstock.com