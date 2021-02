Vorbörse: Dax nähert sich einmal mehr 14.000 Punkten – „Der Kampf zwischen Bullen und Bären tobt weiter“

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Nach dem jüngsten Rückschlag bis fast 13 800 Punkte nimmt der Dax am Dienstag die runde Marke von 14 000 Punkten wieder ins Visier. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,25 Prozent höher auf 13 985 Punkte. Davor hatte die Indikation zeitweise schon bei mehr als 14 000 Zählern gelegen. Vor zwei Wochen hatte der Dax bei 14 169 Punkten einen Rekord erreicht, zeigt seither aber keinen klaren Trend. „Am deutschen Aktienmarkt sehen wir weiterhin ein nervöses Hin und Her. Der Kampf zwischen Bullen und Bären tobt weiter“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Die Bullen schauen auf die Post-Covid-19 Zukunft, und die Bären sehen die Risiken wie die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen.“ Zur Vorsicht mahnt der immer massivere Rückschlag der US-Tech-Werte an der Nasdaq, der auch den marktbreiten S&P 500 mit herunter zieht. Michael McCarthy. Marktstratege von CMC Markets, sieht weniger das schon seit längerem immens hohe Bewertungsniveau als den Zinsanstieg als Problem. Es finde ein Umdenken statt: Aktien von Unternehmen mit hoher Schuldenlast oder langfristige Wachstumswetten ohne positiven Ergebnisse seien besonders verwundbar.

USA: – DOW UNVERÄNDERT, NASDAQ DEUTLICH IM MINUS – Aus Furcht vor zu hohen Bewertungen wachstumsstarker Technologie-Aktien haben am Montag die Indizes an der New Yorker Nasdaq-Börse den Kürzeren gezogen. So sackte der Nasdaq 100 um 2,63 Prozent auf 13 223,74 Punkte ab. Bei plötzlich anziehenden Inflationserwartungen und steigender Zinsen flüchteten Anleger aus jenen Aktien, die am besten gelaufen seien, begründete Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die Welle der Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Deutlich besser schlug sich der Leitindex Dow Jones Industrial, der im Verlauf sein Rekordhoch vom Freitag überbot. Am Ende des Tages reichte es aber nur für ein Plus von 0,09 Prozent auf 31 521,69 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,77 Prozent auf 3876,50 Punkte.

ASIEN: – CSI 300 STABILISIERT – Der chinesische Aktienmarkt hat sich nach dem Rückschlag vom Montag stabilisiert. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, konnte leicht zulegen. Zum Wochenauftakt war er noch mehr als drei Prozent gefallen. In Hongkong zog der Leitindex Hang Seng mehr als ein Prozent zu. In Tokio wird am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter zugelegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2177 US-Dollar. Damit rangiert der Euro auf dem höchsten Stand seit knapp einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2133 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet die die Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern auf die amerikanische Geldpolitik. Am Nachmittag (MEZ) wird US-Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor einem Senatsausschuss abhalten. Ein Hauptthema dürfte der Anstieg der Kapitalmarktzinsen sein, der auf steigende Inflationserwartungen zurückgeht. Hintergrund ist das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe.

ROHÖL:

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt und die höchsten Stände seit gut einem Jahr markiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,30 Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 62,56 Dollar.

In der Nacht auf Dienstag war der Brent-Preis bis auf 65,81 Dollar und der WTI-Preis bis auf knapp 63 Dollar gestiegen. Das waren jeweils die höchsten Stände seit Anfang 2020. An den Triebfedern hat sich nichts geändert: Die Erdölpreise steigen mit der Hoffnung auf ein Abflauen der Corona-Pandemie infolge zunehmender Impfungen. Dies würde der Konjunktur und der Ölnachfrage zugute kommen.

Auf der Angebotsseite halten zudem große Förderländer wie insbesondere Saudi-Arabien die Produktion knapp. Hinzu kam jüngst das extrem kalte Winterwetter in den USA, das erhebliche Störungen und Knappheiten im amerikanischen Energie- und Ölsektor hervorgerufen hat.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CREDIT SUISSE HEBT ADIDAS AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 295 (255) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7,10 (6,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 8,50 (7,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 80,20 (78,10) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 164 (150) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 9,60 (9) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 46 (40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/BAADER BANK HEBT SALZGITTER AUF ‚BUY‘ (REDUCE) – ZIEL 35 (11) EUR

– WDH/BARCLAYS HEBT DEUTSCHE BANK AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UW) – ZIEL 9,50 (8) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 320 (308) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 80 (78) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BERNSTEIN HEBT KUEHNE + NAGEL AUF ‚OUTPERFORM'(MARKET-PERFORM) ZIEL 250(200)CHF

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 20 (18,40) CHF – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 8,70 (8,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 200 (195) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 17,60 (17,10) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SPOTIFY AUF 450 (360) USD – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 15,80 (15,20) CHF – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 66 (64) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT LONZA GROUP AG AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 680 (600) CHF

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 57 (56) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 15 (14) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 16,50 (16) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 129 (116) EUR – ‚SELL‘

– WDH/BARCLAYS HEBT CREDIT SUISSE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EW) – ZIEL 14 (12,50) CHF

– WDH/BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 13,70 (13,40) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– WDH/DZ BANK SENKT RENAULT AUF ‚VERKAUFEN‘ (KAUFEN) – FAIRER WERT 31 (41) EUR

– WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 38 (37) EUR – ‚HOLD‘

– WDH/RBC SENKT HEINEKEN AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 75 (83) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: CPH, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combiloc, Jahreszahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h)

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h)

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic plc, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Home Depot, Q4-zahlen

14:00 DEU: Software, Capital Markets Day

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

18:00 USA: Snap, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dritte Runde der Verhandlungen zum neuen Haustarif bei Volkswagen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen

ESP: Enagas, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen und Strategie Update 2021-2023

USA: Intuit, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/21

09:30 SWE: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 12/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 12/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/21

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell – Präsentation halbjährlicher geldpolitischer Bericht

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer „Wohnraumoffensive“. Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet

10:0 DEU: Digitale Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL)

DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer „Wohnraumoffensive“ – Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Transdev-Unternehmensgruppe

DEU: Digitaler Frankfurter Zukunftskongress der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). U.a. mit dem Philosophen Richard David Precht und dem Publizisten und TV-Moderator Michel Friedman. Im Zentrum stehen die Zukunftsthemen Planet Erde, Digitalisierung und Zukunft der Arbeit sowie das Thema Demokratie.

HINWEIS

JPN/RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI

Januar

Monatsvergleich +0,2 +0,2*

Jahresvergleich +0,9 -0,9*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Arbeitslosenquote

Dreimonastschnit

Oktober-Dezember +4,0 +3,6

USA

15.00 Uhr

FHFA Hauspreisindex, Dez

Monatsvergleich +1,0 +1,0

Jahresvergleich —- +11,0

Case-Shiller-Hauspreisindex, Dez

Monatsvergleich +1,25 +1,10

Jahresvergleich +9,90 +9,08

16.00 Uhr

Verbrauchervertrauen Conf. Board, Feb 90,0 89,3

(in Pkt)\

