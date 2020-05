Vorbörse: Dax nimmt 11.000 ins Visier – Ölpreis fällt leicht und Euro bewegt sich kaum

DEUTSCHLAND: – FESTER WOCHENSTART – Nach der letztlich kaum veränderten Vorwoche steht in der Dax-Erholung am Montag nun ein neuerlicher Test der Marke von 11 000 Punkten an. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp ein Prozent höher auf 11.011 Punkte. Vor zwei Wochen war dieser Test trotz des bisherigen Erholungshochs nach dem Corona-Crash von gut 11 235 Punkten noch nicht nachhaltig gelungen. Die Rezessionswarnung der EZB hatte den Dax damals wieder in die Knie gezwungen. Die Vorzeichen stehen angesichts der weiteren Normalisierung in der Corona-Krise nun allerdings recht gut: Bereits an der Wall Street am Freitag und am Morgen in Asien blieben die Anleger risikofreudig. Die Märkte legten zu.

USA: – FREUNDLICHER WOCHENAUSKLANG – Desaströse Arbeitsmarktdaten haben am Freitag an der Wall Street deutlichen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel heftig, aber nicht ganz so extrem aus wie von einigen Experten befürchtet. So blieb die Stimmung dank der Aussicht auf Corona-Lockerungen und wegen Entspannungssignalen im Streit zwischen den USA und China gut. Der Dow Jones Industrial baute seine Gewinne im Späthandel nochmals etwas aus und schloss 1,91 Prozent höher bei 24.331,32 Punkten.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio kletterte der Nikkei-225 um 1,5 Prozent. In Festlandchina legte der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,1 Prozent zu. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng am Montag mit einem Aufschlag von 1,9 Prozent noch deutlichere Kursgewinne. Chinas Notenbank kündigte im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie Unterstützung an. Auch die Vorgaben aus den USA waren positiv.

DEVISEN: – Kaum Bewegung – Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0846 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0843 Dollar festgesetzt.

Damit hielten sich die Reaktionen am Devisenmarkt nach schlechten Arbeitsmarktdaten aus den USA vom vergangenen Freitag weiter in Grenzen. In den USA war die Zahl der Beschäftigten im April wegen der Corona-Krise im Rekordtempo gefallen.

Marktbeobachter sprachen von einer etwas freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten zum Wochenauftakt. Sie verwiesen auf Aussagen der chinesischen Notenbank, die in einem am Wochenende veröffentlichten Bericht weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise in Aussicht gestellt hatte. Nach den Aussagen machten Anleger einen Bogen um den japanischen Yen, der als vergleichsweise sichere Anlage gilt.

ROHÖL: – LEICHTER RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 30,68 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 15 Cent auf 24,59 Dollar.

Nach Entspannungssignalen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China in der Vorwoche verwiesen Marktbeobachter auf die immer noch schwache Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt und die Sorge vor erneut steigenden Fallzahlen in der Corona-Krise. In China sanken allerdings zuletzt die Lagerbestände an Rohöl, was eine weitere Nachfrageerholung andeutete.

„Es gibt auf jeden Fall Anzeichen für eine Entspannung des Angebotsüberschusses“, hieß es von Howie Lee, Ökonom der Oversea-Chinese Banking Corporation. Der aktuelle Preisrückgang sehe für ihn wie ein leichter Bruch mit der Gesamtbewegung am Markt aus.

Die Belastungen in Folge der Corona-Krise und des Preiskriegs beim Öl zwangen Saudi-Arabien zuletzt zu Sparmaßnahmen. Neben einer Leistungskürzung für Staatsbedienstete gab die Regierung bekannt, die Mehrwertsteuer von aktuell 5 Prozent zu verdreifachen. Ein Wiederaufflammen des Preiskriegs mit Russland scheint daher auch vor dem Hintergrund der stark steigenden russischen Corona-Fallzahlen unwahrscheinlich.

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 102 (98) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 57,50 (49) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 110 (100) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 42 (35) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 104 (90) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 70 (65) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TRIPADVISOR AUF 22 (28) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 49 (46) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,95 (3,76) EUR – UNDERPERFORM

– GOLDMAN SENKT H&M AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 115 (140) SEK

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 8000 (7575) PENCE – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4560 (4730) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 155 (175) PENCE – ‚UNDERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR VALEO AUF 11 (6) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– UBS HEBT AMADEUS IT AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 46 (48) EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 88 (90) CHF – ‚NEUTRAL‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BT GROUP AUF 165 (210) PENCE – ‚KAUFEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (detailliert) (Call 10.30 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: QSC, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AST: Cimic Group, Q1-Zahlen

USA: Mylan, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen, Februar 2020 einschließlich Trendindikator für März und April 2020

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Corona-Kabinett

12:30 Bundespressekonferenz

+ Gremiensitzungen der Bundesparteien

+ 1400 Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, sachsen-anhaltinischem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (beide CDU) mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Wernigerode

BEL: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit

15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion März

Monatsvergleich -20,0 -1,2

Jahresvergleich -18,3 -2,4

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —°

