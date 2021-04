Vorbörse: Dax nimmt neues Rekordhoch ins Visier – Wall Street geht dank starker Konjunkturdaten voran

DEUTSCHLAND: – DAX-REKORD ERWARTET – Starke US-Konjunkturdaten dürften der Rekordrally des Dax nach dem verlängerten Osterwochenende neuen Schwung verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag 0,92 Prozent höher auf 15.246 Punkte und damit auf einem Rekordhoch. So hatten am Karfreitag Daten eine fortgesetzte und überraschend starke Erholung des US-Arbeitsmarktes gezeigt. Am Montag überraschte dann noch die kräftig aufgehellte Stimmung der US-Dienstleister.

USA: – GEWINNE – Nach dem verlängerten Osterwochenende sind Dow Jones Industrial und S&P 500 auf Rekordstände gesprungen. Der Dow legte am Ende um 1,13 Prozent auf 33.527,19 Punkte zu. Zuvor war er bis auf knapp 33.618 Zähler geklettert. Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Montag 1,44 Prozent auf 4077,91 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2,02 Prozent auf 13.598,16 Punkte. Da die wichtigsten europäischen Börsen erst am Dienstag wieder öffnen, war das Handelsvolumen unterdurchschnittlich.

ASIEN: – VERLUSTE IN CHINA UND JAPAN – Die Börsen Chinas sind am Dienstag unter Druck geraten. Experten zufolge machten sich ein wenig Wachstumssorgen breit, nachdem die Zentralbank des Landes laut mit der Sache vertrauten Personen bei den großen Finanzkonzernen des Landes auf ein geringeres Kreditwachstum gedrängt hatte. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, fiel zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. In Hongkong wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. In Japan sank der Nikkei 225 zuletzt um rund ein Prozent. Er konnte seine Vortagesgewinne damit zunächst nicht halten. In Australien ging es hingegen nach oben mit den Kursen.

DAX 15107,17 0,66%

XDAX 15164,43 0,89%

EuroSTOXX 50 3945,96 0,68%

Stoxx50 3334,81 0,35%

DJIA 33527,19 1,13%

S&P 500 4077,91 1,44%

NASDAQ 100 13598,16 2,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 171,78 +0,03%

\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1807 -0,05%

USD/Yen 110,26 0,08%

Euro/Yen 130,18 0,03%

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte damit die Gewinne aus dem Montaghandel halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1746 Dollar festgesetzt.

Überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA konnten den Euro nicht belasten. Am Montag war bekannt geworden, dass sich die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager im März deutlich stärker als erwartet aufgehellt hatte. Am Dienstag wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet.

Es stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Hierzu zählt das Sentix-Investorenvertrauen, das am Vormittag einen ersten Stimmungstest für den Monat April liefert. Trotz der steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise wird am Markt erwartet, dass sich das Investorenvertrauen leicht verbessert hat.

ROHÖL:

^

Brent 62,62 +0,47 USD

WTI 59,20 +0,55 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,54 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 59,10 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion. Am Montag waren die Ölpreise noch stark gefallen, nachdem die Hoffnung auf Fortschritte bei der Rettung des Atomabkommens mit dem Iran die Spekulation auf stärkere Ölexperte des Opec-Landes schürte.

Am Ölmarkt standen die an diesem Dienstag beginnenden Gesprächen über das Atomabkommen mit dem Iran im Mittelpunkt des Interesses. In Wien treffen sich unter Führung der EU Spitzendiplomaten der fünf verbliebenen Partner der Vereinbarung mit der Islamischen Republik. Zwar sitzen die USA nicht direkt mit am Tisch, allerdings werden sie nach bisherigen Plänen unmittelbar über den Verlauf der Gespräche informiert. Es geht zunächst darum, für die nächsten Wochen einen Fahrplan für Arbeitsgespräche von Experten zu technischen Details festzulegen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 39 (34) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 106 (94) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 24 (19) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 55,30 (41,80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 20 (18,30) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 107 (110) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7,20 (6,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7,20 (6,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 43,50 (38,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 75,90 (77,40) EUR – ‚BUY‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 32 (31) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/LBBW HEBT MÜLLER DIE LILA LOGISTIK AUF ‚KAUFEN‘ (HALTEN)

– GOLDMAN SENKT CHEVRON AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 113 (117) USD

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 63 (60) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT TELENOR AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 160 (170) NOK

– CREDIT SUISSE HEBT SANTANDER AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 3,30 (2,70) EUR

– GOLDMAN HEBT TELEVISION FRANCAISE (TF1) AUF ‚BUY‘ (N) – ZIEL 10,20 (7,70) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 21,30 (18,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN NIMMT ABB MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 35 CHF

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 660 (590) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT MAPFRE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 1,98 (1,70) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,40 (11) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT GRUPO CATALANA OCCIDENTE AUF ‚NEUTRAL‘ (OW) – ZIEL 35 (32,50)EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 12 (15) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FORTUM OYJ AUF 18,10 (16,40) EUR – ‚SELL‘

– WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 465 (430) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Applied Materials, Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/21 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 04/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/21

14:30 USA: IWF Wirtschaftsprognose

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Eröffnung des IT-Trendkongresses „Agenda #ITT21“ zu digitalen Lösungen und Technologien im Automobil- und Maschinenbau

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zu politischen Gesprächen in der Türkei. Die beiden EU-Spitzen wollen Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen. Hintergrund der Reise sind die Beschlüsse des EU-Gipfels am 25. März. Bei ihm hatten sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, die Beziehungen zur Türkei schrittweise wieder auszubauen.

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

10.30 Uhr

Sentix-Investorenvertrauen, April 6,7 5,0

(in Pkt.)

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote, Februar 8,1 8,1

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

