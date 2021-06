Vorbörse: Dax ohne große Bewegung zum Wochenstart – Euro schwächer – Ölpreise fallen leicht

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst ruhig angehen lassen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax kaum verändert auf 15 615 Punkte. Damit klebt er weiter an der 21-Tage-Linie bei aktuell 15 608 Punkten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. In der Vorwoche war der Dax zwischenzeitlich bis auf 15 309 Punkte abgesackt, hatte sich jedoch schnell wieder erholt. Sein Rekord von 15 802 Punkten bleibt in Sichtweite. Der marktbreite S&P 500 läuft in den USA mit einem Höchststand bereits voraus. Die Strategen von JPMorgan bleiben weiter optimistisch für die Aktienmärkte. Der Großteil der Wiedereröffnungs-Chancen aus der Corona-Krise stehe noch aus und die Renaissance der Defensivwerte sollte eher von kurzer Dauer sein, hieß es.

USA: – DOW STEIGT, NASDAQ ETWAS SCHWÄCHER – Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Freitag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 erreichte sogar ein weiteres Rekordhoch und profitierte dabei unter andrem von einem rasanten Kursanstieg bei den Aktien von Nike . Der Sportartikelhersteller hatte überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Positiv wirkten zudem weiterhin die zuletzt im Ringen um groß angelegte Investitionen in die amerikanische Infrastruktur erzielten Fortschritte, die als Anzeichen für eine anziehende Konjunktur in den USA gewertet wurden. Der S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 4280,70 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 34 433,84 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,44 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Freitag um 0,14 Prozent auf 14 345,18 Punkte nach unten. Er hatte tags zuvor eine Bestmarke erreicht.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Ohne eindeutige Vorgaben von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet legte um zuletzt um 0,1 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen fiel zuletzt um 0,2 Prozent.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,75 -0,00%

DEVISEN: – DOLLAR LEGT ZU – Der Euro hat zu Wochenbeginn leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte am Montagmorgen bei 1,1924 US-Dollar. Bereits am Freitagnachmittag war der Eurokurs unter Druck gekommen, nachdem sich jüngst die Aussicht auf eine anziehende Wirtschaft in den USA verfestigt hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1950 (Donnerstag: 1,1936) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8368 (0,8378) Euro.

An diesem Montag richtet sich die Aufmerksamkeit auf frische Daten zur Entwicklung der Einfuhrpreise in Deutschland. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann aus den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie und der monatliche Arbeitsmarktbericht im Fokus.

Euro/USD 1,1922 -0,11%

USD/Yen 110,65 -0,13%

Euro/Yen 131,92 -0,24%

ROHÖL: – LEICHTER RÜKGANG – Die Ölpreise sind am Montag nach ihrem jüngsten Höhenflug ein wenig unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 76,11 US-Dollar. Das waren 7 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass WTI gab zuletzt um 1 Cent auf 74,04 Dollar nach. Zuvor hatten beide Rohöl-Notierungen jeweils den höchsten Stand seit 2018 erreicht.

Der Fokus der Anleger richtete sich bereits auf das Treffen der Ölallianz Opec+ an diesem Donnerstag. Experten erwarten, dass die in Aussicht gestellte Erhöhung der täglichen Fördermenge nicht ausreichen dürfte, um mit der Erholung der weltweiten Nachfrage Schritt zu halten.

Brent 76,09 -0,09 USD

WTI 74,03 -0,02 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– DEUTSCHE BANK STARTET SUSE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 40 EUR

– GOLDMAN SENKT TEAMVIEWER AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 37 (38) EUR

– GOLDMAN STARTET SUSE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 43 EUR

– JEFFERIES STARTET SUSE MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 32 EUR

– JPMORGAN STARTET SUSE MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 35 EUR

– MORGAN STANLEY STARTET SUSE MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 41 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10,25 (10,00) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 310 (290) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 75 (70) USD – ‚BUY‘

– CITIGROUP NIMMT EDP RENOVAVEIS MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 21,40 EUR

– HSBC HEBT ADECCO AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– JPMORGAN HEBT DANONE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 75 (62) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1040 (1020) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ENDESA AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 21,50 (25,00) EUR

– RBC SENKT IBERDROLA AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 10 (11) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Tui, Online-Pressekonferenz zum bevorstehenden Wintergeschäft

FRA: Korian, Capital Markets Day

SWE: Tele2, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Nominallohn-/Reallohnindex Q1/21 (Vierteljährliche

Verdiensterhebung)

08:00 DEU: Destatis: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), Q1/21

08:00 DEU: Destatis: Außenhandelspreise 05/21

08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 05/21

(experimenteller Frühindikator)

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Finanzkonferenz „Frankfurt Euro Finance Summit“ (Präsenzveranstaltung und Livestream) u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef Manfred Knof, und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/Main

10:00 DEU: Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung – letzte Tagung in der laufenden Wahlperiode des Bundestags

+ 11.00 Teilnahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Premierminister Jean Castex

12:00 DEU: Eröffnung des „Munich Urban Colab“ u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten

18:45 DEU: Pressestatement zum Besuch von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) beim Biotech-Unternehmen Curevac

ESP: Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (bis 01.7.21)

ITA: Beginn des dreitägigen G20-Außenministertreffens in der süditalienischen Stadt Matera

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise, Mai

Monatsvergleich +1,3 +1,4

Jahresvergleich +11,4 +10,3

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: anathomy / Shutterstock.com